Posilu do útoku ohlásila Viktoria Plzeň. Náhradou za Rafia Durosinmiho, který přestoupil do italské Pisy, má být Salim Fago Lawal z Nigérie. Třiadvacetiletý rodák z Lagosu, jenž přišel z chorvatského klubu NK Istra, podepsal s Viktorií kontrakt na tři a půl roku. Přestupovou částku kluby nezveřejnily. Podle zákulisních zdrojů však za nového útočníka zaplatila Viktoria okolo tří milionů eur (přibližně 73 milionů korun), takže by měl být dosud nejdražší posilou klubu.
Plzeň má novou útočnou hrozbu, z Chorvatska přišel Lawal
Lawal v Istře v 64 zápasech nastřílel 15 branek a přidal dvě asistence. S reprezentací Nigérie na nedávném mistrovství Afriky vybojoval třetí místo, zahrál si však jen minutu.
„Po odchodu Rafia Durosinmiho jsme chtěli zvýšit konkurenci v ofenzivě, což se plní příchodem Salima Faga Lawala. Jde o rychlostní typ hráče, který může nastupovat jak na hrotu, tak na křídle. Můžeme s ním počítat už pro víkendový start ligy,“ uvedl sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
„Viktorku znám především z evropských soutěží, kde má skvělé výsledky. Nabídka mě velmi zaujala a beru to jako posun v kariéře a chci klubu co nejvíc pomoci,“ řekl k přestupu Lawal.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Andres Dumitrescu, Simion Michez, Muhamed Tijani (všichni Olomouc NH), David Jurásek (Benfica Lisabon), Gibril Sosseh (Kalmar/Švéd.)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno H), Emmanuel Fully (Teplice H), Andres Dumitrescu (Petrolul Ploješť / Rum.), Muhamed Tijani (Nyíregyháza H), Hamidou Kante (Ostrava H), Gibril Sosseh (Bohemians H)
Sparta Praha
Přišli: Matyáš Vojta (Ml. Boleslav), Joao Grimaldo (Partizan Bělehrad), Andrew Irving (West Ham)
Odešli: Dominik Hollý (Jablonec H), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Kevin-Prince Milla (Dukla H), Angelo Preciado (Atlético Mineiro / Braz.)
FK Jablonec
Přišli: Nelson Okeke (Sparta/Bohemians), Dominik Hollý (Sparta H), Eduard Sobol (Štrasburk)
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH), Lukáš Penxa (Sparta NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Alexandr Sojka (Hradec Kr.), Dominik Ťapaj (Ružomberok), Tom Slončík (Hradec Kr. NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH), Patrik Hrošovský (Genk), Salim Fago Lawal (Istra/Chorv.)
Odešli: Milan Havel (Bohemians), Martin Jedlička (Ostrava H), Rafiu Durosinmi (Pisa), James Bello (Táborsko H), Svetozar Markovič (Slovan Bratislava)
MFK Karviná
Přišli: Adama Kone, Josias King Furaha (Jerv/Nor.), Kahuan Vinícius (Torreense / Por. NH), Nino Milič (Domžale/Slovin.), Filip Prebsl (Ml. Boleslav / Slavia), Šimon Slončík (Slavia H)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Ostrava), Alexandr Bužek (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH), Haris Berbič (Borac Banja Luka / Bos.)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice), Hugo Jan Bačkovský (Dukla)
FC Hradec Králové
Přišli: Marko Regža (FC Riga), Daniel Trubač (Teplice)
Odešli: Alexandr Sojka (Plzeň), Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH), Petr Kodeš (Teplice)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje), Fabijan Krivak (Lokomotiva Záhřeb), Dario Grgič (Železničar Pančevo / Srb.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Kr. NH), Péter Baráth (Čenstochová), Jakub Jezierski (Vratislav), John Paul Dembe (Häcken/Švéd.), Václav Sejk (Heerenveen)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH), Andres Dumitrescu, Muhamed Tijani, Simion Michez (všichni Slavia NH), Radim Breite, Jan Navrátil (oba Artis Brno)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.), Kristers Penkevics (Jelgava/Lot.)
Odešli: Zviad Načkebija (konec smlouvy)
FK Teplice
Přišli: Oliver Klimpl (Banská Bystrica), Tomáš Zlatohlávek (Ostrava), Emmanuel Fully (Slavia H), Petr Kodeš (Hradec Kr.)
Odešli: Yehor Tsykalo (Stal Mielec / Pol.), Daniel Trubač (Hradec Kr.)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH), Aleš Mandous (Slavia / Ml. Boleslav), Emmanuel Godwin (Trelleborgs FF / Švéd.), Tomáš Jelínek (Slavia H), Tobias Boledovič (Slavia), Jiří Hamza (Slovácko)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Přišli: Milan Havel (Plzeň), David Lischka (Ostrava), Gibril Sosseh (Slavia H)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec), Vlasij Sinjavskij (Ostrava)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH), Ondřej Karafiát (Norimberk
Odešli: Jakub Fulnek (Artis Brno), Aleš Mandous (Pardubice), Matyáš Vojta (Sparta), Filip Prebsl (Karviná)
Dukla Praha
Přišli: Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Lukáš Penxa (Jablonec / Sparta H), Kevin-Prince Milla (Sparta H), Hugo Jan Bačkovský (Liberec), Marek Hanousek (Widzew Lodž)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko), Štěpán Šebrle (Žižkov H)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.), Václav Jurečka (Rizespor/Tur.), Vlasij Sinjavskij (Bohemians), Abdallah Gning (Karviná), Martin Jedlička (Plzeň), Hamidou Kante (Slavia H)
Odešli: Tomáš Zlatohlávek (Teplice), David Lischka (Bohemians), Jorgos Kornezos (konec smlouvy)
1. FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)
Odešli: Jiří Borek (Artis Brno), Kim Sung-pin (Pučchon/Kor.), Jiří Hamza (Pardubice), Marko Kvasina (Nyíregyháza)
Díky národnímu týmu je rozehraný. „Vzhledem k tomu, že jsem byl s reprezentací na mistrovství Afriky, myslím, že jsem dobře připravený, a budu chtít být trenérům hned plně k dispozici. Těším se už na první trénink, až poznám nové spoluhráče,“ dodal.
Lawal ale nebude na pohárové soupisce pro poslední zápas ligové fáze Evropské ligy, kterou Plzeň uzavře ve čtvrtek v Basileji. Postup do vyřazovací části už mají Západočeši jistý. Viktoria s ním ale může počítat pro nedělní ligový zápas v Karviné, kterým odstartují jarní část soutěže, v níž jsou zatím čtvrtí.