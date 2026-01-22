Remízu s fotbalisty Porta v Evropské lize bere Martin Hyský i vzhledem k dlouhému oslabení plzeňských fotbalistů jako výhru. Padesátiletý kouč chválil svůj tým hlavně za druhý poločas, který odehráli v deseti. Červenou kartu pro kapitána Matěje Vydru za ruku v pokutovém území v nastavení první půle označil za přísné rozhodnutí sudího.
Vyloučení a penalta, to bylo hodně přísné, říká Hyský
"Opravdu chyběl jen malinký zlomek času, abychom to dohráli do tří bodů. Teď po zápase ten bod cítím jako vítězství. Ohromně důležitý bod pro sebevědomí našeho mladého týmu. Ještě při těch absencích, s kterými jsme se museli vypořádat," připomněl Hyský, že kvůli karetním trestům postrádal první dva stopery Václava Jemelku se Sampsonem Dwehem.
V nastavení první půle lotyšský sudí Andris Treimanis po zásahu videorozhodčího a dlouhém přezkoumání situace nařídil penaltu pro hosty a zároveň vyloučil plzeňského Vydru za ruku po hlavičce Samua, mířící do branky. Sám španělský kanonýr z pokutového kopu selhal a zamířil mimo tyče.
Dobře, že jsem nebyli potrestaní dvakrát
"Viděl jsem to ze záznamu. Musím říct, že záběry jsou tak nepřehledné a pro mě ne úplně průkazné, že to za mě bylo hodně přísné rozhodnutí proti nám. Ale musíme ho respektovat a je dobře, že jsme nebyli dvakrát potrestaní. Že z té penalty nepadl gól, že Florian Wiegele donutil Samua netrefit bránu," konstatoval Hyský.
"To byl jeden z klíčových momentů. Nešťastný okamžik. Nechali jsme se trošku strhnout z pozice prvního hráče při rohu a pak hlavička do branky. Matěj si byl vědom toho, že to tu ruku zasáhlo. Z tohohle pohledu tam asi ruka nějakým způsobem byla. Ale myslím, že prostě nechtěl trefit balon rukou, šel od míče. Za mě hodně přísné rozhodnutí rozhodčího," doplnil kouč Viktorie.
Jeho svěřenci v Evropské lize podruhé dohrávali zápas v oslabení, na konci podzimu v Aténách proti Panathinaikosu v ještě delší početní nevýhodě udrželi bezbrankovou remízu.
"Všichni jsme cítili, že ten první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Škoda, že se nám nepodařilo vstřelit ještě další gól. Samozřejmě ta situace před poločasem úplně zamíchala kartami. Museli jsme rychle reagovat. Cítil jsem z hráčů, že si jsou vědomi, jaký hrají zápas. Připomínali jsme si minulý zápas s Panathinaikosem, kde se nám stalo něco podobného ještě o trochu dřív," řekl Hyský.
Bránili jsme srdnatě
"Šlo o to, v jakém postavení budeme, jak se budeme v hlubokém bloku chovat. Kluci to takticky zvládli skvěle. Srdnatě bránili, Porto jsme nepouštěli do nějakých extra velkých příležitostí. Chtěli jsme se soustředit na pevnou obranu hluboko před šestnáctkou a být i trochu nebezpeční. Velmi dobrý poločas odehrál Prince Adu, který nám hodně pomohl, udržel dost těžkých balonů," ocenil Hyský.
Potěšilo ho, jak tým po zimní přestávce zvládl první soutěžní zápas od 14. prosince. "Vždy trošku očekáváte, jaké to bude, ale měli jsme za sebou velmi dobrou přípravu. Sice krátkou, ale ve skvělých podmínkách. Musím smeknout před týmem, že odehrál proti takhle těžkému soupeři vyrovnaný zápas. I fotbalově," řekl Hyský.
"Nebylo vidět, že jsme nějaký čas nehráli. Naopak. Chci, aby kluci tenhle výkon měli v paměti. Aby věděli, že jsou schopni hrát s každým v Evropě, obzvlášť tady v domácích podmínkách. Chtěl bych pochválit fanoušky, kteří hráčům v těžkých momentech hodně pomohli," dodal Hyský, který přišel do Plzně v průběhu podzimu z Karviné.