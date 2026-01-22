Sahali po výhře, ale nakonec s Portem remizovali. Fotbalisté Plzně v předposledním sedmém kole ligové fáze Evropské ligy hráli na svém stadionu 1:1 a zajistili si postup do vyřazovací části. Západočechy poslal proti favoritovi v šesté minutě do vedení Lukáš Červ. V nastavení prvního poločasu dostal za ruku ve vápně červenou kartu domácí kapitán Matěj Vydra, nařízenou penaltu ale neproměnil Samu Aghehowa. Viktoria v početní nevýhodě odolávala do 90. minuty, kdy vyrovnal střídající Deniz Gül.
Plzeň přišla s Portem o výhru v poslední minutě, ale o postup ne
Viktoria i po sedmém kole udržela neporazitelnost v soutěži, po třech bezbrankových remízách si připsala čtvrtý nerozhodný výsledek po sobě. S 11 body jí v tabulce pro 36 účastníků patří 16. místo, do vyřazovacích bojů projde 24 celků, z toho osmička nejlepších přímo do osmifinále. Před rokem stačilo k postupu 10 bodů a dva góly záporné skóre. Plzeň za týden uzavře ligovou část v Basileji.
Plzni kvůli karetnímu trestu scházeli Dweh s Jemelkou, další obránce Paluska je stále v rekonvalescenci a zimní defenzivní posily ještě trenér Hyský v Evropské lize nasadit nemohl. Kouč Viktorie tak postavil stejnou stoperskou dvojici jako při generálce na kempu ve Španělsku – Spáčila s Doskim.
Červ otevřel skóre
Západočeši po zimní přestávce vstoupili do prvního soutěžního utkání od 14. prosince ideálně. Brankář Porta při odkopu trefil napadajícího Višinského, Valenta před vápnem přiťukl míč Červovi a český reprezentant střelou pod břevno překonal gólmana Dioga Costu.
Ve 12. minutě vypálil technicky Kabongo a jen těsně minul zadní tyč. O šest minut později mohli hosté srovnat, Sainz se dostal do úniku, ale trefil brankáře Wiegeleho. Za polovinou úvodního dějství byli Západočeši blízko ke zvýšení náskoku, Memič se na pravé straně uvolnil a technickým pokusem jen těsně minul.
Kvůli zranění musel už ve 34. minutě střídat Kabongo. Nahradil ho Adu a za chvíli se uvedl individuální akcí, po níž jen těsně minul. Porto kazilo ve finální fázi, těsně před pauzou ale získalo velkou výhodu do zbytku zápasu.
Lotyšský sudí Treimanis po zásahu videorozhodčího a dlouhém přezkoumání situace nařídil penaltu pro hosty a zároveň vyloučil plzeňského kapitána Vydru za ruku po hlavičce Samua, mířící do branky. Španělský kanonýr však z pokutového kopu selhal a v páté minutě nastavení první půle vůbec netrefil prostor mezi tyčemi.
Plzeň šla znovu do deseti
Viktoria musela do oslabení ve druhém zápase Evropské ligy po sobě, na konci podzimní části v početní nevýhodě uhrála bezbrankovou remízu v Athénách s Panathinaikosem. I proti dvojnásobnému vítězi Ligy mistrů si Západočeši vedli v deseti výborně a favorita příliš nepouštěli do šancí.
Na trávník se po hodině hry dostal obránce Havel, který v Plzni končí a přesune se do Bohemians 1905. Lídr portugalské ligy byl stále nervóznější a navzdory přesilovce příliš nehrozil. Naopak v 76. minutě při brejku protáhl hostujícího gólmana neúnavný Adu.
Viktoria potvrzovala, proč měla do zápasu s pouhými dvěma inkasovanými góly nejlepší defenzivu soutěže. V 79. minutě brankář Wiegele vyrazil Gülovu ránu z úhlu, chvíli nato už byl překonaný, ale Samu si předtím pomohl při zpracování rukou.
Když už se začalo zdát, že heroicky bojující Západočeši favorita navzdory oslabení udolají, poslal střídající Gül míč v 90. minutě přesně k tyči a vyrovnal. I bod ale k největší pravděpodobností stvrdí třetí postup Viktorie do vyřazovacích bojů v pohárech po sobě. Rozjeté Porto, které bez porážky vede portugalskou ligu, klopýtlo po sérii devíti soutěžních vítězství.
Trenéři chválili hráče
Plzeňský kouč Martin Hyský po zápase přiznal, že má smíšené pocity. „Převládá hrdost na tým, na to, co jsme dnes dokázali. Stál proti nám neskutečně složitý a dobrý soupeř. Po rozhodnutí nařídit proti nám pokutový kop a ještě vyloučit Matěje Vydru se pro nás zápas nevyvíjel dobře. Musíme být pokorní. Já to teď cítím jako vítězství. Je to důležitý bod pro sebevědomí našeho mladého týmu, ještě s absencemi, s kterými jsme se museli vypořádat. Klobouk dolů před kluky, odehráli výborný zápas.“
Jeho protějšek na lavičce portugalského celku Francesco Farioli řekl, že to nebyl nejlepší výkon jeho týmu v sezoně, ale chválil hráče za nasazení a bojovnost. „Myslím, že tam všichni hráči nechali maximum. Věděli jsme, že to bude těžké. Měli jsme si lépe počínat ve finální fázi. Ve statistice očekávaných gólů jsme měli skoro tři. Nesmíme zapomenout, že Plzeň dostala v předchozím průběhu soutěže jen dva góly. Musíme výsledek přijmout. Dobrá reakce od týmu, nakonec dobrý bod. Když už nevyhrajete, je dobré, že jsme aspoň neprohráli.“
Utkání 7. kola fotbalové Evropské ligy
Viktoria Plzeň – FC Porto 1:1 (1:0)
Branky: 6. Červ – 90. Gül. Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (všichni Lit.) – Fabbri (video, It.). ŽK: Doski, Adu – Bednarek, Rosario, Kiwior. ČK: 45.+4 Vydra (Plzeň). Diváci: 11 108.
Plzeň: Wiegele - Memič, Doski, Spáčil, Souaré – Červ, Valenta – Višinský (60. Havel), Ladra (82. Zeljkovič), Kabongo (34. Adu) – Vydra. Trenér: Hyský.
Porto: D. Costa – A. Costa (56. Moura), Bednarek, Kiwior, Fernandes (71. Varela) – Rosario – Froholdt, Mora (56. Veiga) – Gomes (71. Gül), Samu, Sainz (46. Pepé). Trenér: Farioli.