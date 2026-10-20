Odvrátí Slavia negativní rekord LM? Máme obrovský problém, nedáváme góly, ví Trpišovský

Slavia má už jen dva zápasy na to, aby odvrátila negativní rekord skupinové či ligové fáze Ligy mistrů. Pražany čeká v Istanbulu třetí duel hlavní části soutěže proti Fenerbahce. Sešívaní jsou v tabulce bez bodu, turecký vicemistr jednou remizoval.
Slavia v úvodním kole prohrála doma s Lens 2:3 a před týdnem v Baku se Sabahem 0:2. Čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů od roku 2007 protáhl český šampion na 21 zápasů a přibližuje se negativnímu rekordu. Rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 neuspěl třiadvacetkrát po sobě.
Ještě o jeden duel delší sérii měl mezi roky 1992 až 2006 AEK Athény, první tři utkání nelichotivé šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi. Té tehdy v odlišném herním formátu předcházelo první a druhé kolo.
„Někdy to je beznaděj, když míč ani z největších šancí neskončí v bráně. Z nějakého důvodu, který já neumím vysvětlit, se to opakuje u evropských zápasů. Máme dost šancí na to, abychom vyhráli. Nedokážeme se dotknout našeho maxima,“ postěžoval si trenér Jindřich Trpišovský.
Za dva týdny dorazí do Edenu anglický mistr Arsenal. Duel v Istanbulu dává reálnější šanci vyhnout se vyrovnání negativního rekordu Ligy mistrů. Slavia se však herně trápí, v sobotu doma remizovala s Hradcem Králové 0:0.
„Chyběla nám energie. Nebyla už ve Zlíně, po reprezentační přestávce ji pořád hledáme. Máme obrovský problém, že nedáváme góly. Za poslední tři zápasy jsme dali jen jeden. Musíme si na rovinu říct, že nehrajeme dobře, ale nechceme na sebe přenášet nervozitu,“ uvedl Trpišovský.
S mužstvem neodcestoval Tomáš Chorý. Král střelců minulého ročníku české ligy byl v sobotu počtvrté za posledních 14 měsíců vyloučen a zdá se, že ve Slavii skončil. Mužstvo si musí poradit bez něj. „Očekávám výbornou atmosféru, fanoušci budou slyšet celý zápas. Zároveň očekávám i kvalitu od velkých jmen, co za ně teď hrají. Určitě to bude dobrý zápas, moc se na něj těším,“ řekl brankář Jakub Markovič.
Fenerbahce se opírá o podporu fanatických fanoušků. Mezi hvězdy týmu patří Romelu Lukaku, Ederson, N'Golo Kanté a řada dalších. Slavia si v únoru 2022 s istanbulským týmem poradila v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy. Před dvěma lety mu doma podlehla 1:2 ve skupinové části Evropské ligy. Jediný gól Pražanů tehdy dal právě Chorý.
„Když jsme tu hráli minule, zrovna měli nějaké rozpory s fanoušky, takže jich v hledišti moc nebylo. Stadion je ale ohromný. Asi bude plno, zažijeme bouřlivou atmosféru. Do toho ti hvězdní hráči, takže uvidíme,“ uvedl trenér brankářů Štěpán Kolář.
Favoritem zápasu je Fenerbahce. V úvodním kole remizovalo s AS Řím 1:1, před týdnem utržilo na půdě Aston Villy debakl 0:6. O víkendu v domácí soutěži zvítězilo 3:0 nad Alanyasporem a je třetí s tříbodovou ztrátou na lídra tabulky Galatasaray. S městským rivalem se utká příští pondělí.
„Vítězství v lize pro nás bylo velkým povzbuzením před zápasem se Slavií. Program je náročný, na některých pozicích nesou zátěž stejní hráči, na jiných se je snažíme prostřídat. Díváme se dopředu a jdeme dál,“ řekl trenér Ismail Kartal.
Předpokládané sestavy utkání Fenerbahce – Slavia
Předpokládané sestavy utkání Fenerbahce – Slavia
Fenerbahce: Ederson – Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Kanté, Guendouzi – Greenwood, Kahveci, Aktürkoglu – Muriqi.
Slavia: Markovič – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman – Ayaosi, Šturm – Chytil.