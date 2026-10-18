Bez Chorého i formy. Slavia vyrazila do Istanbulu

Fotbalisté pražské Slavie odcestovali k třetímu utkání hlavní fáze Ligy mistrů do Istanbulu proti Fenerbahce. Ve výpravě chybí útočník Tomáš Chorý, který v sobotním ligovém duelu s Hradcem Králové dostal červenou kartu. Český šampion bude v Turecku bojovat o ukončení dlouhého čekání na vítězství v hlavní části Ligy mistrů, které trvá už 21 utkání.
Chorý by sice po vyloučení v domácí soutěži proti Hradci Králové mohl v pohárech nastoupit, trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale už po sobotním zápase avizoval, že český reprezentant za trest zůstane v Praze.
Jednatřicetiletý útočník dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony za nesportovní chování. Rozhodčí Jan Všetečka do zápisu uvedl, že Chorý směrem k němu ukázal prostředníček. Útočníkova budoucnost ve Slavii je nejistá.
Český šampion s Hradcem Králové v oslabení remizoval bez branek a dva soutěžní zápasy po sobě neskóroval. V úterý v druhém kole Ligy mistrů překvapivě prohrál v Baku se Sabahem 0:2 a ani tentokrát neukončil 19 let trvající čekání na triumf v hlavní části prestižní soutěže. Od vyrovnání nelichotivého rekordu dělí Slavii již jen dvě utkání.
Pražané mají velmi náročný program, po týdnu je čeká další výjezd. V pohárech tradičně cestují k venkovním zápasům s dvoudenním předstihem.
„Program je hodně náročný. Začalo to cestou do Zlína, pak následovalo dlouhé cestování do Ázerbájdžánu, do Baku. Teď byla taková malá pauza, byli jsme chvíli v Praze, ale už zase odlétáme na dlouhou trasu do Turecka. Doufám, že nám zbylo hodně sil, abychom to už konečně v Lize mistrů prorazili,“ řekl trenér brankářů Štěpán Kolář.
Slavia se na stadionu Fenerbahce představila v roce 2022, kdy v Istanbulu v prvním zápase úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy zvítězila 3:2. Po stejném výsledku doma stvrdila postup. Předloni v Evropské lize Fenerbahce v Edenu podlehla 1:2.
Favoritem je turecký vicemistr, byť v minulém kole utrpěl debakl 0:6 na stadionu Aston Villy. „Když jsme tam hráli minule, tak zrovna měli nějaké rozpory s fanoušky, takže jich na stadionu moc nebylo. Stadion je ale ohromný. Asi bude plno, takže zažijeme bouřlivou atmosféru. Do toho ti hvězdní hráči, takže uvidíme,“ uvedl Kolář.
V pondělí slávisté v Istanbulu absolvují tradiční předzápasový trénink. Ve výpravě už nechybí jeden z nedávných marodů záložník Pavel Kačor, který se po zranění ramene proti Hradci Králové vrátil na lavičku.