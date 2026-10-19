Trenér Fenerbahce: Můžeme se Slavií srovnat účty, ale jako odvetu to neberu

Vyřazení od Slavie v úvodním kole jarních bojů Konferenční ligy v sezoně 2021/22 ho dlouho mrzelo. Kouč Fenerbahce Istanbul Ismail Kartal by teď mohl ve vzájemném souboji s pražským soupeřem srovnat účty, duel ale nebere úplně jako odvetu. Věří, že turecký velkoklub ve třetím kole hlavní fáze poprvé zvítězí a zvýší šance na postup.
V únoru 2022 Kartal s Fenerbahce utrpěl od Slavie dvě porážky 2:3, po nichž postoupil pražský tým. Při posledním vzájemném duelu obou klubů předloni v listopadu vedl celek z Istanbulu slavný portugalský kouč José Mourinho, který v Edenu se svými svěřenci zvítězil 2:1. Kartal se letos v létě vrátil na lavičku Fenerbahce.
„Slavia má už devět let stejného trenéra. Když jsem byl u mužstva před čtyřmi lety, už tehdy vedl soupeře on. Prohráli jsme s nimi tehdy 2:3 tady a stejně tak 2:3 i u nich. Přitom vzhledem k tehdejším okolnostem jsme si porážku tady vlastně nezasloužili,“ vzpomínal Kartal.
„Zítřejší zápas pro nás každopádně není žádnou odvetou v pravém slova smyslu, jedná se o jiný systém soutěže. Je to zápas Ligy mistrů, navíc jen na jedno utkání, a ne dvě. Samozřejmě uděláme naprosté maximum pro to, abychom vyhráli. Výhra by pro nás znamenala, že jsme si tak trochu vyrovnali účty z minulosti,“ přemítal Kartal.
V září ohlásil rezignaci poté, co ho zasáhla při domácí remíze 1:1 s AS Řím láhev hozená z hlediště, u mužstva ale nakonec zůstal. Před týdnem v druhém kole hlavní fáze utrpělo Fenerbahce debakl 0:6 na stadionu Aston Villy.
„Zápas proti Aston Ville se nám zkrátka nepovedl. I když jsme předvedli slušný fotbal a vytvořili si šance ke skórování, konečný výsledek byl něčím, co komunita kolem Fenerbahce, fanoušci, já osobně ani můj realizační tým nemůžeme přijmout. Nedostatky jsme si rozebrali a poučili se z nich,“ řekl Kartal.
„Podařilo se nám skvěle zareagovat a vyhrát v domácí lize. Věřím, že v zítřejším zápase uvidíme ještě silnější reakci. Dá-li bůh a získáme všechny tři body, věřím, že naše naděje na postup v Lize mistrů výrazně vzrostou. Na papíře nás čekají zápasy, které bychom mohli vyhrát. Samozřejmě jakmile vstoupíte na hřiště, může být všechno úplně jinak,“ přemítal Kartal.
Přestože Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů po sobě nevyhrála, i od trenéra Fenerbahce si vysloužila za svůj specifický styl uznání. „Soupeř hraje fyzicky velmi náročný fotbal. Čeká nás houževnatý tým, který hraje ve vysokém tempu, po celém hřišti osobně brání a dokáže vyvíjet intenzivní tlak,“ vyzdvihl Kartal.
„Hrají většinou se třemi obránci, v některých zápasech však mohou nastoupit i se čtyřmi vzadu. Bez ohledu na to, jakou zvolí sestavu, máme připravený taktický plán. V záloze máme dokonce tři různá taktická rozestavení. Jedním z klíčových faktorů je samozřejmě to, že hrajeme na domácí půdě. V naše fanoušky máme velkou důvěru,“ doplnil Kartal.
Příští pondělí nastoupí Fenerbahce v domácí lize ke klíčovému utkání na stadionu istanbulského rivala Galatasaraye, trenér však proti Slavii nikoho záměrně šetřit nehodlá. Drobné zdravotní problémy má záložník N'Golo Kanté. „Soustředíme se vždy jen na nejbližší zápas. Možná k určité rotaci dojde. Posoudíme, jak jsou na tom někteří hráči s odpočinkem. Máme na to zavedené konkrétní postupy. Podíváme se, jak dobře v noci spali, a zkontrolujeme míru svalové únavy,“ řekl Kartal.
Předpokládané sestavy utkání Fenerbahce – Slavia
Předpokládané sestavy utkání Fenerbahce – Slavia
Fenerbahce: Ederson – Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Kanté, Guendouzi – Greenwood, Kahveci, Aktürkoglu – Muriqi.
Slavia: Markovič – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman – Ayaosi, Šturm – Chytil.