Fotbalisté vedoucího týmu tabulky Slavie v utkání 11. kola doma jen remizovali s Hradcem Králové bez branek a potřetí v ligové sezoně ztratili body. Pražané dohrávali bez vyloučeného Tomáše Chorého, který dostal v 58. minutě červenou kartu za vztyčený prostředníček směrem k rozhodčímu. Mladá Boleslav porazila Teplice 1:0 a vyhrála i pátý domácí zápas v sezoně. Pardubice doma porazily Zlín 3:0, ten tak jako jediný v sezoně zatím nezvítězil. Sigma doma porazila Liberec 1:0, premiérově se v nejvyšší soutěži trefil Matěj Hadaš.
Slavia sice udržela letos neporazitelnost, znovu se ale potvrdilo, že votroci nejsou pro obhájce titulu oblíbeným soupeřem. Hradec prohrál jediné z posledních šesti vzájemných ligových utkání, v předchozích dvou duelech Slavii porazil, v obou případech doma.
Domácí začali aktivně, ale první velkou šanci si vytvořili hosté. Obránce Uhrinčať pronikl až do pokutového území a v 11. minutě přízemní střelou trefil vzdálenější tyč. Horké chvíle připravil vršovické obraně dalším průnikem do šestnáctky tentokrát Mielke z druhé strany. V nadějné pozici pak netrefil míč královéhradecký Slončík. Favorit se do větší šance dostal až v závěru prvního poločasu po rohovém kopu, jenže Chytil z dobré pozice zakončil nad břevno.
Ve druhém poločase si další kontroverzní moment připsal Chorý. Dožadoval se odpískání předchozího faulu tak nemístně, že rozhodčímu Všetečkovi podle televizních záběrů ukázal zdvižený prostředníček a sudí ho na konci 55. minuty vyloučil.
Oslabení Slavii probudilo, začala hrát mnohem lépe než v plném počtu. Šance už si vytvářeli jen Pražané, při Chytilově se v 66. minutě vytáhl brankář Zadražil. Po Kubiakově centru Moses zakončil těsně nad břevno. Votroci už tlaku oslabeného soupeře odolali a zápas skončil bez branek.
Slavia – Hradec Králové 0:0
Slavia – Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Všetečka – M. Vlček, Zoufalý – Adam (video). ŽK: Isife, Provod – Uhrinčať, Umar, Čech, Horejš (trenér). ČK: 55. Chorý (Slavia). Diváci: 18 428.
Slavia: Markovič – Holeš, Zima, T. Vlček (69. Moses) – Isife (46. Suleiman), Sadílek, Nowak (86. N’Guessan), Kubiak – Chytil (69. Provod), Šturm (46. Ayaosi) – Chorý. Trenér: Trpišovský.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Čech – Ludvíček, Darida (57. Valenta), Dancák, Mielke – Umar, Slončík (68. Vlkanova) – Mihálik (82. Trubač). Trenér: Horejš.
Boleslav i popáté doma stoprocentní
Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli i pátý domácí zápas v sezoně, jedinou branku vstřelil v 25. minutě záložník Jan Zíka. Hru v úvodním dějství tvořila především Boleslav. V 39. minutě hostující gólman Trmal vychytal velkou příležitost nejlepšího střelce soutěže Šuberta. Krátce před přestávkou měl na hlavě druhý gól svého týmu Langhamer, zblízka minul. Středočeši vyhráli první půli bez inkasované branky i v pátém domácím utkání ligové sezony.
Ve druhém poločase se hra otevřela a začaly přibývat gólové šance. V 65. minutě Šubert zakončil svůj únik střelou do brankové konstrukce, stejně dopadl i na druhé straně střídající Čermák. Jeho spoluhráče Hopiho vychytal při samostatném úniku Vorel. V 72. minutě domácí záložník Kozel sám před bránou překopl. V závěru si hosté vypracovali tlak, ale žádnou další příležitost na vyrovnání.
Mladá Boleslav – Teplice 1:0 (1:0)
Mladá Boleslav – Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 25. Zíka. Rozhodčí: Trska – Pečenka, Bělák – Zelinka (video). ŽK: Langhamer, Matoušek – Fortelný, Kozák. Diváci: 2016.
M. Boleslav: Vorel – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Kozel, Zíka (73. Donát) – John (85. Zachoval), Langhamer (85. Špatenka), Šubert (67. Kolářík) – Klíma (73. Letenay). Trenér: Majer.
Teplice: Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – L. Mareček, Fortelný (59. Jukl) – Radosta (59. Hopi), D. Mareček (66. Čermák), Auta (79. Krejčí) – Kozák (79. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Pardubice rozhodly už v první půli
Pardubičtí rozhodli o třetí výhře z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže už v prvním poločase, kdy se trefili Marek Icha a Victor Samuel. Po změně stran se prosadil střídající Tomáš Jelínek. Východočeši se posunuli na 12. místo neúplné tabulky. Ševci jako jediní v ligové sezoně stále nezvítězili, podesáté prohráli a z poslední příčky ztrácejí šest bodů na patnácté Slovácko.
Pardubice v posledních pěti vzájemných ligových zápasech bodovaly a doma Zlín zdolaly potřetí za sebou. Svěřenci trenéra Trousila na svém stadionu v nejvyšší soutěži podruhé po sobě zvítězili a získali tam sedm z celkových 11 bodů v ročníku. Zlín nevyhrál už 15 venkovních ligových duelů za sebou.
FK Pardubice – FC Zlín 3:0 (2:0)
FK Pardubice – FC Zlín 3:0 (2:0)
Branky: 15. Icha, 33. Samuel, 64. Jelínek. Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, A. Beneš – Kocourek (video). ŽK: Fukala (Zlín). Diváci: 2973.
Pardubice: Neuman – Godwin, Halinský, Krčík, Mahuta (85. Traoré) – Icha (85. Zima), Hlavatý – Tanko, Botos (60. Jelínek), Samuel (72. Vinícius) – Drchal (72. Reil). Trenér: Trousil.
Zlín: Dostál – Kukučka (69. Grygera), Mukuba, Křapka, Fukala (60. Kanu) – Kratochvíl, Nombil (46. Appiah) – Kopečný, Machalík (76. Cupák), Pišoja – Šmiga (46. Poznar). Trenér: Hoftych.
Premiérová trefa pro Hadaše, Liberci neuznali tři branky
Zápas Sigmy a Liberce rozhodl jediným gólem v 11. minutě Matěj Hadaš, který se v nejvyšší soutěži trefil premiérově. Slovan měl první vážnější šanci v 36. minutě. Mikulenka se dostal před gólmana Koutného, posunul míč zpět před bránu a Dulay patičkou rozvlnil síť. Přihrávající útočník byl ale v ofsajdu. V 53. minutě šel po dlouhém autu ven z brány Koutný, míč vyboxoval k Mikulenkovi a ten se proti bývalému týmu trefil. Sudí nejprve gól uznal, po zásahu od videa vyhodnotil rozhodčí u monitoru situaci jako faul a ani druhá trefa Slovanu neplatila. Čtyři minuty před koncem hosté potřetí dostali balon do sítě, videorozhodčí však odhalil ofsajd.
Olomouc bodovala pojedenácté z posledních 12 domácích ligových duelů se Slovanem. Severočeši utrpěli první venkovní porážku v sezoně.
Sigma Olomouc – Slovan Liberec 1:0 (1:0)
Sigma Olomouc – Slovan Liberec 1:0 (1:0)
Branka: 11. Hadaš. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Pospíšil – Berka (video). ŽK: Kliment – Stránský, Bužek. Diváci: 4798.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý, Borges – Hadaš (73. Ekeroth), Soldo, Beran, Ghali – Janošek, Tkáč (66. Kliment) – Sejk (84. Mikaelsson). Trenér: Hapal.
Liberec: Koubek – Hodouš, Hůlka, Bořil, Kayondo – Stránský (65. Bužek), Masopust (89. Marsetič) – Dulay (80. Lexa), Kušej, Basiladze (80. Baboula) – Mikulenka (65. Mašek). Trenér: Fodrek.