Fotbal

Novým kapitánem Sparty je Adam Karabec


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. Třiadvacetiletý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu Lukáše Haraslína.

Karabec vedl Spartu z pozice kapitána už v minulém ligovém kole v Brně proti Artisu. Nyní převzal pásku natrvalo, jeho zástupcem byl určen defenzivní univerzál Patrik Vydra.

Karabec se stal novým kapitánem Pražanů poté, co v létě dlouho nebylo jasné, zda na Letné zůstane. Předchozí dvě sezony strávil na hostování v Hamburku a Lyonu.

„Kara je sparťanský odchovanec, který prošel naší akademií a má v sobě klubovou mentalitu. Za poslední dvě sezony v Hamburku a Lyonu výrazně dospěl a vrátil se jako zralejší hráč i člověk. I přes svůj mladý věk toho má za Spartu odehráno opravdu hodně a patří k jádru, na kterém chceme stavět. Kapitánská páska je logickým vyústěním jeho cesty,“ uvedl sportovní manažer A-týmu Sparty Tomáš Sivok.

Karabec debutoval za letenské áčko v únoru 2020 v pouhých šestnácti letech. Na kontě už má 148 soutěžních utkání v dresu Sparty, během kterých zapsal 15 branek a 11 asistencí. Člen širšího kádru české reprezentace s Pražany dvakrát ovládl ligu i domácí pohár.

Vedle Haraslína nedávno odešel ze Sparty i zastupující kapitán obránce Asger Sörensen. „Když nás v tomto přestupovém období opustili Šulo (Haraslín) s Asgim, bylo zapotřebí celou kapitánskou skupinu znovu poskládat. A najít nového lídra, který bude vést nejen tým, ale svým způsobem i celý klub,“ řekl dánský trenér Sparty Brian Priske.

„Kara navzdory svému mladému věku za poslední sezony v Německu a Francii hodně dospěl. Pro mě je to dnes úplně jiný Kara, než jakého jsem znal před dvěma lety. Dokáže se postarat sám o sebe, je zodpovědný, ale zároveň je to člověk v kabině velmi oblíbený. Je pořád pozitivní a dobře naladěný. Zároveň chce vyhrávat a chce tým vést,“ dodal Priske.

Klub zároveň vytvořil novou kapitánskou skupinu. „Stejně jako Šulo a Asger si i Kara uvědomuje, že kapitán nemůže fungovat sám. Potřebuje mít za sebou celý tým, který ho bude následovat. Právě to očekávám i od kapitánské skupiny, která bude s Karou úzce spolupracovat a pomůže mu v jeho nové roli,“ řekl Priske.

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