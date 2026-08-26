Fotbal

Sparta dál posiluje, z Anglie získala pravého obránce Hoevera


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Další letní posilou Sparty se stal obránce Ki-Jana Hoever. Čtyřiadvacetiletý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.

Sparta delší dobu hledala posilu na pravou stranu obrany, kde má k dispozici ještě Martina Suchomela a Pavla Kadeřábka.

Hoever byl v podzimní části minulé sezony ve Wolverhamptonu spoluhráčem kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího, jaro strávil na hostování v Sheffieldu United.

Bývalý nizozemský reprezentant do 21 let prošel mládežnickými akademiemi Ajaxu Amsterdam a Liverpoolu. V roce 2020 přestoupil do Wolverhamptonu, následně hostoval v PSV Eindhoven, Stoke, Auxerre a naposledy v Sheffieldu.

„Ki-Jana má za sebou ve svých 24 letech bohatou fotbalovou cestu, pravidelně nastupoval ve francouzské Ligue 1 nebo anglické Championship. Zároveň prošel akademiemi Ajaxu a Liverpoolu, tedy prostředím, kde se hráči od mladého věku učí chtít vyhrávat,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Na pravou stranu nám přináší rychlost, sílu, technickou kvalitu a odvahu hrát dopředu. Zároveň je ze svých předchozích angažmá zvyklý na fyzický způsob hry a nebojí se soubojů. Věříme, že u nás ukáže svůj velký potenciál a pomůže týmu vítězit,“ doplnil Rosický.

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