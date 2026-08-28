Fotbal

Plzeň přivítá v Evropské lize Benficu, Spartu čeká znovu Alkmaar


28. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pražská Sparta a Viktoria Plzeň znají své soupeře v základní skupině Evropské ligy. Viktoria přivítá ve Štruncových sadech mimo jiné Benficu Lisabon. Sparta si zase zopakuje s nizozemským Alkmaarem jarní souboj z Konferenční ligy. Oba čeští zástupci mají dva společné soupeře, anglického pohárového debutanta Bournemouth a norský Lilleström.

Ligová část soutěže začne ve středu 16. září a vyvrcholí závěrečným osmým kolem 28. ledna příštího roku. Přesný rozpis zápasů by měla UEFA zveřejnit až v neděli. Finále se uskuteční 26. května ve Frankfurtu.

Poháry se třetím rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové části vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovacích bojů, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým odehraje osm zápasů s různými soupeři, čtyři doma a stejný počet venku.

Sparta doma přivítá vedle Alkmaaru také francouzské Rennes, Bournemouth a Lilleström, venku se představí v Pireu proti Olympiakosu, v Salcburku, v Londýně proti poslednímu vítězi Konferenční ligy Crystal Palace a v Jerevanu proti Araratu-Armenia.

Plzeň naopak Bournemouth vyzve na jeho hřišti, venku nastoupí také v San Sebastianu, Lilleströmu a již třetí sezonu po sobě v Budapešti proti Ferencvárosi. Ve Štruncových sadech bude hostit věhlasnou Benficu, belgický Union Saint-Gilloise, Jagiellonii Bialystok a Levski Sofia.

Čeká nás osm velkých a náročných zápasů. Na papíře jsou někteří soupeři zvučnější než ostatní, což je při losu o čtyřech výkonnostních koších normální. Doma odehrajeme velmi zajímavé zápasy, zároveň máme i několik atraktivních výjezdů. Chceme konkurovat těm nejlepším a získat co nejvíce bodů.
Brian Priske
trenér AC Sparta Praha
sparta.cz

Sparta se do ligové fáze Evropské ligy dostala poté, co ve 3. předkole Ligy mistrů vypadla s Lyonem. Úřadující český vicemistr se v hlavní části pohárů představí počtvrté za sebou, Plzeň dokonce popáté po sobě.

V minulých dvou sezonách Viktoria v Evropské lize došla do osmifinále a úvodního kola vyřazovacích bojů. Účast v hlavní fázi soutěže si zajistila ve čtvrtek, kdy po vítězství 5:1 po prodloužení nad Crvenou zvezdou Bělehrad senzačně otočila dvojzápas po úvodní porážce 0:3 venku.

Oba čeští zástupci v Evropské lize se utkají s několika „starými známými“. Sparta v březnu po porážkách 1:2 venku a 0:4 doma vypadla s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

V soupeřově dresu tehdy nastoupil český záložník Matěj Šín, podle nizozemských médií by ale měl odejít na hostování a s krajany si tak zřejmě tentokrát nezahraje.

V minulé sezoně Sparta narazila i na Ararat-Armenia, celek z Jerevanu po dvou vítězstvích vyřadila ve 3. předkole Konferenční ligy. Salcburk Pražané předloni doma porazili na úvod hlavní fáze Ligy mistrů hladce 3:0, tentokrát nastoupí v rakouském městě nedaleko českých hranic.

Z Lilleströmu v zimě 2022 přestoupila do Sparty nedávná opora finský záložník Kaan Kairinen. Crystal Palace v květnu ve finále Konferenční ligy zdolal Vallecano 1:0, s českými soupeři se dosud v pohárech nepotkal stejně jako další klub z Premier League, pohárový nováček Bournemouth.

Plzni jako by byl souzený Ferencváros. Přes maďarský klub v předminulé sezoně přešla v úvodním kole vyřazovací fáze po porážce 0:1 venku a vítězství 3:0 doma. V Budapešti se představila i loni v září, na úvod ligové části tam navzdory dlouhé přesilovce jen remizovala 1:1.

Západočeši už narazili také na San Sebastian, španělský celek před dvěma lety v listopadu doma po gólu v 90. minutě nečekaně zdolali 2:1. Tentokrát Real Sociedad vyzvou venku.

V Unionu Saint-Gilloise od léta působí český defenzivní univerzál Kričfaluši, při neúspěšném 3. předkole Ligy mistrů proti Bodö/Glimt se ale dvaadvacetiletý hráč na pohárovou soupisku nevešel.

„Los dobrý, soupeři taky. Uvidíme, co z toho vytřískáme. Samozřejmě po těch letech, co máme v pohárech za sebou, určitě budeme chtít postoupit,“ řekl klubové televizi kapitán Viktorie Matěj Vydra. S dalším reprezentantem Tomášem Ladrou se shodli, že cílem Západočechů bude postup. „Máme nějaké zvučné i méně zvučné soupeře. Doma Benficu, na tu se určitě těším. A pojedeme do Anglie, to se nám splnil s Vydrusem takový sen,“ uvedl Ladra.

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