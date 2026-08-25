Sparta ulovila absolventa akademie PSG, na Letnou přichází obránce Mbe Soh

Další posilou Sparty v letním přestupovém okně se stal Loic Mbe Soh. Absolvent akademie PSG a bývalý mládežnický reprezentant Francie, který se narodil v Kamerunu, přestoupil na Letnou z belgického St. Truidenu. V novém působišti podepsal pětadvacetiletý stoper blíže nespecifikovanou smlouvu.
Sparta potřebovala doplnit post stopera po odchodu Dána Asgera Sörensena. Jak už bylo zmíněno, Mbe Soh je absolventem akademie slavného Paris St. Germain, za A-tým si připsal několik startů a díky tomu má dva francouzské ligové tituly. Poté přestoupil do Nottinghamu a hostoval v Guingampu a Almere. Před angažmá v St. Truidenu působil v jiném belgickém celku Beerschotu.
„Loic prošel akademií PSG a byl kapitánem jak v mládežnické reprezentaci, tak na klubové úrovni mezi dospělými. Poznal fotbalové kultury a nároky v Anglii, Francii, Nizozemsku a Belgii. Za poslední půlrok v St. Truidenu udělal velký pokrok a byl o něj na evropském trhu zájem,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Kluby jako tradičně přestupovou částku nezveřejnily, podle spekulací médií zaplatí Sparta za novou posilu kolem tří milionů eur (72,3 milionu korun). Mbe Soh může vedle pozice stopera hrát i na pravém kraji obrany a na postu defenzivního záložníka.
„Přivádíme ho pro jeho technickou i fyzickou vybavenost a styl bránění. Ve 25 letech vstupuje do důležité fáze kariéry, kdy má stále co dokazovat, a přesně takové hráče chcete mít v týmu. Nepřivádíme ho proto, že byl velkým talentem v mládeži, ale proto, jakým hráčem může být pro Spartu teď a v následujících letech,“ doplnil Rosický.
„Vždy potěší, když o vás stojí tak velký klub“
Mbe Soh se ihned zapojil do tréninku s novým týmem. „Vždy potěší, když o vás stojí tak velký klub, jako je Sparta. Vychovali mě v akademii PSG, takže mám vítěznou DNA. Vše ale začíná tvrdou prací, nemůžu se tedy dočkat, až vyběhnu na hřiště,“ zdůraznil Mbe Soh.
Sparta ho přivedla necelý týden před ligovým derby se Slavií, po němž se může v případě vítězství před pražského rivala dostat v tabulce. „Jsem připravený, na derby musím být, že?“ podotkl Mbe Soh s úsměvem. „Vím, že je to největší zápas a jak moc znamená pro fanoušky. Těším se, až si zahraju své první derby v dresu Sparty,“ dodal.