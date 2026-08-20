Sörensen dostal podle dánských médií souhlas k odchodu do FC Kodaň

Po Lukáši Haraslínovi přijde Sparta zřejmě o dalšího lídra. Obránce Asger Sörensen odchází podle dánských zdrojů do FC Kodaň. Weby deníků Tipsbladet a Bold uvedly, že došlo k dohodě mezi kluby. Třicetiletý stoper má v Dánsku brzy podstoupit zdravotní prohlídku a dokončit transfer. Letenští by za něj měli obdržet přestupní částku něco málo přes jeden milion eur (přes 24 milionů korun) plus případné bonusy kolem půl milionu eur (12 milionů korun).
Sörensen přišel do Sparty před čtyřmi lety z Norimberku a získal s ní dva mistrovské tituly. Na Letné mu začal běžet poslední rok smlouvy. Podle informací z hráčova okolí staví v Kodani dům, proto mu přišel návrat domů vhod. První nabídky Pražané během léta odmítli, nechtěli stopera uvolnit před zápasy s Lyonem v předkole Ligy mistrů.
Dánský obránce mužstvu chyběl v úvodním ligovém kole. „Sörensen nehrál proto, že nebyl stoprocentně připraven na tento zápas,“ uvedl Priske po porážce se Zbrojovkou Brno. Rodák z Virklundu se však do sestavy brzy vrátil a po odchodu Lukáše Haraslína byl kapitánem týmu.
V Kodani má Sörensen připravenou tříletou smlouvu. Sparta jako náhradu v předstihu přivedla norského stopera Tobiase Guddala z Tromsö, další obránce by ještě měl přijít.
Sörensen byl v kabině oporou pro mladší spoluhráče. V týmu trenéra Boa Svenssona by měl plnit stejnou vůdčí roli. Posílení obrany bylo pro FC Kodaň letní prioritou. Ve Spartě sehrál bývalý dánský mládežnický reprezentant 148 soutěžních zápasů a vstřelil 13 gólů.