Nejnižší možný trest. Chorý dostal stopku na jeden zápas

Tomáš Chorý za vyloučení v duelu proti Plzni vynechá jen jedno soutěžní utkání. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace neshledala, že by nejlepší střelec této sezony nejvyšší soutěže úmyslně plivl na protihráče Sampsona Dweha, a uložila mu nejnižší možný trest.
Chorý v 87. minutě nedělního utkání nevybíravě fauloval plzeňského obránce a od sudího Marka Radiny dostal žlutou kartu. Po zásahu od videa a přezkoumání situace ze záznamu ale hlavní rozhodčí slávistickou oporu vyloučil za to, že podle něj útočník na ležícího soupeře plivl.
Chorý úmysl odmítl a hájil se tím, že mu při emotivní reakci pouze ukáply sliny. K tomu dospěla také disciplinární komise.
„Disciplinární komise LFA dlouhodobě zastává princip, že nepřezkoumává ani nemění rozhodnutí rozhodčích učiněná v průběhu utkání, a na tomto principu setrvává i v případě vyloučení Tomáše Chorého v utkání proti Plzni,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner s tím, že postup je podpořen také stanoviskem Komise rozhodčích FAČR.
„S ohledem na tyto skutečnosti nemůže komise incident, za který byla na hřišti udělena přímá červená karta, ponechat bez disciplinárního postihu. Dostupné záběry však nenasvědčují tomu, že by v daném případě došlo k úmyslnému plivnutí na protihráče Samsona Dweha, ale spíše o důsledek konkrétní situace a emotivního projevu, byť šlo o projev zjevně nevhodný,“ doplnil Matzner.
Fotbal fokus podcast: Debakl Zbrojovky, Artis mimo baráž? Konec Janotky, co (zase) Chorý?
Chorý byl podle komise rozhodčích vyloučen správně, plivnutí se dopustil
GLOSA: Případ Chorý. Emoce a bojovnost na hraně škodí lize i reprezentaci
Když na někoho křičíte a máte v sobě emoce, tak ty sliny vám z pusy stříkají, popírá plivnutí Chorý
Chorému za plivnutí hrozilo podle disciplinárního řádu zastavení činnosti až na šest týdnů, komise ale k přísnějšímu trestu nesáhla. „Disciplinární komise zdůrazňuje, že hráč nese odpovědnost za své jednání a jeho následek i v takovéto situaci, současně ovšem konstatuje, že úmysl, který by odůvodňoval přísnější disciplinární postih, nebyl prokázán,“ uvedl Matzner.
„Po zhodnocení všeho uvedeného, míry prokazatelnosti jednotlivých aspektů jednání a při respektování rozhodnutí rozhodčího přistoupila komise k uložení trestu na samé spodní hranici,“ doplnil.
Chorý už se v této sezoně nesportovního chování jednou dopustil. Loni v srpnu na stadionu Slovácka udeřil pěstí do rozkroku domácího gólmana Milana Heču a disciplinární komise mu zastavila činnost na šest soutěžních zápasů.
Jednatřicetiletý český reprezentant nyní bude lídrovi tabulky a obhájci titulu scházet ve víkendovém utkání v Hradci Králové, zbylých šest zápasů v sezoně stihne.
Tvrdík: Ke všem hráčům se má přistupovat stejně
Chorý na zasedání nedorazil, zastupovalo ho vedení klubu v čele s předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem. S novináři hovořil ještě před vynesením verdiktu. „Naše pozice je jednoduchá, opíráme se i o stanovisko komise rozhodčích, které jsme obdrželi na náš protest. Komise říká, že poměrně dlouho diskutovali, zda se jedná o přestupek na udělení červené karty, protože z dostupných záběrů nejde prokázat úmysl Tomáše Chorého na soupeře plivnout. V tom je vše. Pokud nelze prokázat úmysl, neměl VAR (videorozhodčí) intervenovat a neměla být žlutá karta změněna na červenou. Myslíme, že se jedná o velmi nebezpečný precedens,“ řekl Tvrdík.
Disciplinární komise podle něj nemá v tomto kontextu trestat, ale vykonávat spravedlnost. „Chápeme, že to nemá jednoduché, že je tu společenská poptávka po potrestání Tomáše Chorého. Ale zásadní je, jestli plivl, nebo ne. Podobné chování vidět nechceme, nechceme, aby naši hráči vyjadřovali takto nerespekt k soupeřům. Ale s komisí jsme diskutovali, že by bylo žádoucí, aby se ke všem hráčům přistupovalo stejně,“ uvedl Tvrdík.
„Sestříhali jsme asi čtyřminutové video, na kterém jsou velmi podobné situace. Mimochodem jedna z nich je u hráče Červa z Plzně, kde se chová identicky jako Chorý k našemu hráči Zimovi. Byli tam ti stejní rozhodčí, byť si jen vyměnili role, a za identické chování nebyl hráč jakkoliv trestán,“ dodal Tvrdík.