Když na někoho křičíte a máte v sobě emoce, tak ty sliny vám z pusy stříkají, popírá plivnutí Chorý

Nesportovní útok na obránce Sampsona Dweha, za který byl Tomáš Chorý následně hlavním rozhodčím Markem Radinou vyloučen, sám slavistický fotbalista popírá. Podle něj se jednalo pouze o shluk slin a nikoliv o cílené plivnutí, za čímž stál i jeho kouč Jindřich Trpišovský. Hlavní sudí Radina však v rozhovoru pro televizi Oneplay Sport potvrdil, že po zhlédnutí opakovaných záběrů o udělení červené karty nepochybuje.
„Ač mám nálepku jakoukoliv, tak to je asi to poslední, co bych udělal, že bych z dvaceti centimetrů plivnul na hráče. To se určitě nestalo. Plivnutí je prostě nesmysl, za tím si stojím,“ řekl Chorý.
Se 17 góly nejlepší střelec ligové soutěže v 88. minutě ostře zfauloval Dweha a dostal žlutou kartu. Videorozhodčí následně usoudil, že poté na ležícího liberijského obránce plivl, a Radina ho po přezkoumání situace u monitoru vyloučil. Bezprostředně po incidentu přitom nebylo zřejmé, za co hlavní sudí domácího útočníka potrestal.
„Na hřišti jsem prvně odpískal jeho (Chorého) přestupek, načež jsem sledoval situaci, hráč Chorý se sehnul nad soupeře. Prvně jsem udělil žlutou kartu za nesportovní chování, následně jsem dostal od videorozhodčího informaci, že se zkoumá potenciální červená karta za plivnutí na soupeře. To bylo podle mě na obrazovce jasně prokazatelné, proto jsem původní žlutou kartu změnil na červenou,“ vysvětlil Radina.
„Šel jsem za rozhodčím, protože jsem nevěděl, co se zkoumá. Myslel jsem, že možná postrčení Jemelky, ale pak strašně rychle přišel rozhodčí a říkal, že za plivnutí jdu ven,“ přidal svůj pohled Chorý. „Normálně jsem se nahnul nad hráče, řval jsem na něj, ne že ne. Jak jsem byl v emocích a nakloněný, tak mi z úst kapaly sliny, určitě jsem na něj ale neplivl. I jak jsem teď viděl záběry, tak jak jsem křičel, tak se mi sliny ještě vrátily zpět,“ přidal jednatřicetiletý český reprezentant.
Urostlý útočník, který v minulosti získal s Plzní dva mistrovské tituly, předvedl již druhý zkrat v sezoně. V srpnu na stadionu Slovácka Chorý udeřil soupeřova gólmana Milana Heču pěstí do rozkroku, za což dostal od disciplinární komise šestizápasový trest.
„Samozřejmě dělám chyby, udělal jsem věci, na které nejsem pyšný. Když si vezmeme zákrok na Heču, tak to je šílenství. Ale když na někoho křičíte a máte v sobě emoce, tak ty sliny vám z pusy stříkají, ani se nemusíte shýbat. Tohle je absolutní nesmysl,“ podotkl Chorý.
Za svého klíčového hráče se na tiskové konferenci postavil i trenér Jindřich Trpišovský. Plzeňský kouč Martin Hyský nechtěl situaci komentovat. „Zaregistroval jsem vyjádření rozhodčího, že viděl jasné plivnutí, já ho tam nevidím. Jde tam naprosto zbytečně a řve na něj, to nemá udělat, ale jestli tady někdo vidíte jasné plivnutí, tak klidně zvedněte ruku,“ obrátil se Trpišovský k novinářům. „Vidíte i reakci hráčů, Dweh ani nikdo další se nerozčiluje. Udělat z tohohle úmyslné plivnutí je velké vaření z vody a obrovský precedens,“ dodal.
Chorému nyní hrozí další vysoký trest. Pro verdikt disciplinární komise bude důležité pondělní vyjádření komise rozhodčích. Disciplinární komise má zasedání ve čtvrtek, kdy případ otevře. Slavia dvě kola před koncem základní části vede před druhou Spartou o osm bodů. Plzeň je na čtvrtém místě.