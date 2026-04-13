Chorý byl podle komise rozhodčích vyloučen správně, plivnutí se dopustil

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR uvedla, že sudí Marek Radina vyloučil útočníka Slavie Tomáše Choréhov utkání s Plzní ve 29. kole správně. I když nelze prokázat úmysl, přestupku plivnutí na ležícího obránce Sampsona Dweha se český reprezentant podle ní dopustil.
Chorý v 87. minutě nedělního ligového utkání nejprve nevybíravě fauloval Dweha a následně od Radiny dostal žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu ale hlavní sudí slávistickou oporu vyloučil za to, že podle něj útočník plivl na ležícího soupeře. Chorý úmysl odmítl a hájil se tím, že mu při emotivní reakci pouze ukáply sliny.
Komise rozhodčích však za dala pravdu sudímu Radinovi i dvojici videoasistentů Janu a Adamu Benešovým, kteří podle ní správně zasáhli a doporučili hlavnímu přezkoumání momentu ze záznamu u monitoru vedle hřiště.
„Hráč Chorý v 87. minutě v přerušené hře přiběhl k ležícímu soupeři Dwehovi. Sklonil se nad ním, a přestože není možné prokázat úmysl domácího hráče, z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil ze svých úst větší množství slin,“ uvedla komise rozhodčích. „Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí. Červená karta byla udělena správně,“ doplnila komise.
Chorý tak podle všeho trestu neunikne, otázkou je jeho výše. Vyloučením se bude ve čtvrtek na pravidelném zasedání zabývat disciplinární komise LFA, která bude přihlížet k tomu, jak situaci posoudila komise rozhodčích.
Jednatřicetiletému útočníkovi může přitížit, že se nesportovního chování nedopustil poprvé. Na začátku sezony v srpnu udeřil v závěru utkání na stadionu Slovácka pěstí do rozkroku brankáře Milana Heču a dostal trest na šest soutěžních zápasů.
Slavia ve šlágru 29. ligového kola remizovala s Plzní bez branek a před posledními dvěma zápasy základní části vede tabulku o osm bodů před druhou Spartou. V nejbližším utkání se červenobílí představí v neděli v Hradci Králové, kde Chorý po vyloučení nenastoupí. Zda bude suverénně nejlepší střelec ligové sezony chybět i v dalších zápasech, rozhodne disciplinárka.
Komise potvrdila i penaltu v Pardubicích
Komise rozhodčích posvětila i penaltu pro Pardubice v nedělním zápase s Olomoucí. Sudí Karel Rouček nařídil v nastavení první půle po zásahu od videa a přezkoumání situace pokutový kop po zákroku Matěje Mikulenky na domácího Simona Bammense.
„Hráč Pardubic Bammens nejprve zahrál míčem a následně jej olomoucký Mikulenka kopl do nohy. Pokutový kop byl nařízen správně,“ uvedla komise rozhodčích k momentu, po němž Východočeši těsně před pauzou vyrovnali na 1:1, a po změně stran otočili stav na 2:1.
Komise dala sudím za pravdu i v situaci z nastavení první půle zápasu mezi Karvinou a Libercem. Hostující Aziz Kayondo dostal za stavu 1:1 za vražení do Sebastiana Boháče žlutou kartu, na vyloučení zřejmě byla intenzita příliš nízká. „Rozhodčí správně udělil žlutou kartu za strčení do soupeře v přerušené hře,“ uvedla komise. Karviná v zápase zvítězila 3:1.
Slavia proti vyloučení Chorého protestuje
Slavia podala proti vyloučení protest, v němž žádá disciplinární komisi LFA o zrušení červené karty. „Klub souhlasí s udělením žluté karty a zcela odsuzuje přehnaně emotivní reakci našeho hráče, k níž vůbec nemělo dojít. Stejně tak ale SK Slavia Praha důrazně odmítá, že by ze strany Tomáše Chorého došlo k úmyslnému plivnutí na Sampsona Dweha. Podle našeho názoru z žádného z dostupných videozáznamů nevyplývá, že taková situace nastala,“ konstatoval lídr tabulky.
Plivnutí nelze podle Slavie nikde dohledat, sliny z Chorého úst prý nejspíše ani neunikly. „Z dostupných záběrů je patrné pouze samovolné uvolnění sliny v důsledku emotivního projevu během vypjaté situace. Takovou situaci nelze považovat za úmyslné plivnutí, které musí být vědomým a cíleným jednáním vůči protihráči. Záběry zároveň neprokazují, že by sliny jakkoli zasáhly ležícího protihráče,“ napsal klub.
Dalším argumentem obhájce mistrovského titulu je skutečnost, že celou situaci na hřišti nikdo z přítomných hráčů či realizačních týmů jako plivnutí nevyhodnotil, nedostavila se žádná emotivní reakce. Pražský klub připomněl, že nelze hráče sankcionovat, pokud není plivnutí jednoznačně prokázáno. Slavia proto požaduje, aby disciplinární komise Chorého dále netrestala.