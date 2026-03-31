Nejde o krásu, ale o úspěch, říkají bývalí trenéři národního týmu a čekají postup

Věřili před Irskem, věří i po něm. Nebyla to fotbalová hitparáda, ale pořádná dřina v semifinále baráže o fotbalové mistrovství světa s Irskem. Český tým soupeře nepřehrál, spíš přetlačil až v penaltách. Trenéři, kteří sami dřív vedli reprezentaci, jsou přesto přesvědčení, že Česko uspěje i na Letné v posledním zápase o postup s Dánskem. „Určitě postoupíme,“ říká Pavel Vrba. „Věřím v postup. S Iry hráli na doraz, šli si za tím. To je odměnilo a přenesou si to do druhého zápasu,“ dodává Petr Rada. „Pořád věřím, že postup je v našich silách,“ říká Karel Jarolím.
S Iry to bylo hodně upracované, ale nakonec tým dokázal charakter, z 0:2 uhrál remízu a v penaltách, i když i v nich prohrával, dokázal rozhodnout. Dá se říct, že účel světí prostředky. Jak jste ten zápas viděl vy?
Vrba: Kvalifikační zápasy jsou strašně těžké, hraje se na výsledek. A hlavní je, že se to podařilo a je stále šance dostat se na MS. Nehraje se na krásu, ale na úspěch. Nakonec se tedy dá říct, že to zvládli dobře. A ti soupeři jsou těžcí, jsou to všechno hráči, kteří hrají dobré soutěže – fanoušek si řekne, Irové a Dánové, to nic není. Ale není to pravda.
Rada: Irové mě hodně překvapili, hráli výborně. Položila je až ta hloupá penalta na 1:2. To podle mě byl klíčový moment zápasu, bez toho bychom to měli hodně těžké. Tak to ve fotbale bývá. Já bych nepískl ani tu penaltu pro Iry. Proto je VAR pro mě nesmysl, protože je tam lidský faktor, a ne jako u tenisu jestřábí oko. Náš trenér postavil hodně ofenzivní sestavu a na druhou půli vyměnil dva hráče. Bylo to o nasazení, přístupu a bojovnosti. Byli jsme za to odměnění a v závěru jsme vyrovnali. Prodloužení už bylo trochu opatrnější, ale dotáhli jsme to do penalt, kde se to zase vyvíjelo proti nám, ale byli jsme psychicky silnější.
Přesto musím říct, že Irové byli o trošku lepší, ale my jsme prokázali bojovnost. A i když třeba Schick neměl tolik prostoru, byl pořád aktivní. A klíčovým hráčem byl Krejčí. Dal gól na 2:2 a proměnil první penaltu. Naši mě nezklamali. I když třeba od Coufala, kterého sleduji každý týden v Bundeslize a je tam jedním z nejlepších pravých beků, jsem čekal víc. Ten zápas mu nesedl, ale to neznamená, že třeba na Letné nebude nejlepší. Holeš taky nehrál tak, jak si asi představoval. Ale splnili, co chtěli.
Jarolím: Herně to nebylo podle představ. Ten výkon bych si samozřejmě představoval lepší, ale hlavní je, že se nám podařilo postoupit dál. Záměr, s kterým jsme do toho šli, nevycházel. Měli jsme tam dva hrotové útočníky, ale k tomu, aby na ně chodily balony, jsme se ani pořádně nedostali. Protože tomu by měla předcházet nějaká kombinace, dostat se do stran a z toho být nebezpeční. To se nestalo.
Klíčový moment pro nás byla penalta za naprosto stupidní zatažení Krejčího. A pak když Irové trefili ve druhé půli tyč. To kdyby tam spadlo, tak už by bylo těžké s tím něco dělat. A znovu se ukázalo, že dokážeme být nebezpeční při standardkách, když jsme před koncem vyrovnali na 2:2.
S Irskem šlo o hodně a v zápase s Dánskem to bude psychicky možná ještě náročnější, protože to už je úplně poslední krok. Co od toho čekáte a jsme stále favorit, když hrajeme doma?
Vrba: Domácí prostředí je vždycky obrovská výhoda a není to jen kvůli větší podpoře fanoušků, ale taky nemusíte cestovat, znáte stadion. Na druhou stranu to zase zavazuje a čeští fanoušci jsou hodně nároční, a když hrajete doma, tak samozřejmě čekají postup. Složitější je to v tom, že jde jen o jeden zápas. Ale věřím, že podpora fanoušků tým dotlačí k postupu. Zatím uhráli, co potřebovali, a věřím, že hráči to s tou podporou potvrdí znovu i v tomhle zápase.
Rada: Vidím to pořád tak 55:45 pro nás. Domácí prostředí hraje velkou roli a je to pro nás plusový bod. Venku by to bylo složitější. Dánové porazili Severní Makedonii 4:0, což je dobrý výsledek. Jsou fotbaloví a věřím, že i zápas bude fotbalovější než s Irskem. Když naši hráči zopakují to nasazení a vůli po vítězství, tak by se to mělo podařit.
Jarolím: Vidím to padesát na padesát, ale ještě k tomu máme domácí prostředí. Věřím pořád, že postup je v našich silách. Když si budeme vytvářet standardní situace, což je naše silná stránka, zvlášť doma, tak z nich budeme nebezpeční. A to, že jsme dokázali s Irskem otočit výsledek z 0:2, by pro nás mělo být ponaučení.
Jakou byste volil sestavu vy?
Vrba: Sestavu říkat nebudu. Trenér ty hráče dobře zná a ví, jakou mají momentální formu, já to nevím. Asi těžko někdo může čekat ofenzivní smršť, hru vabank, jestli to vyjde, nebo ne. Někdy je to sice opatrnější, ale doma a s tou kvalitou hráčů, které máme, ten postup uhrajeme.
Rada: Já bych hrál se čtyřmi obránci. Nechci nikomu radit, trenér je zkušený. Ale dva typologicky skoro stejní útočníci se tam tloukli. Upřednostnil bych Schicka a pod ním by se mi líbil Šulc, možná i Provod. To jsou kreativní hráči a Schick je střelec evropského formátu. Postavil bych Součka. Ve West Hamu hraje pořád a je pro tým důležitý. I když Darida má taky formu a tady odváděl nejstabilnější výkony, má velké zkušenosti. Ale něco jiného je česká liga a třeba Premier League nebo Bundesliga. Myslím si, že by mohli hrát i spolu. Míra Koubek se ale určitě rozhodne správně.
Jarolím: Já bych to nechal vzadu na čtyři. Aby byl víc zesílený střed hřiště a postavil bych jednoho hrotového útočníka. Proti Dánům by tohle mohlo fungovat. Viděl bych tam nějaké personální změny, které by mohly znamenat, že budeme kombinačně lepší.
Věříte, že v případě postupu na šampionát, kde by Koubkův tým čekaly Mexiko, JAR a Jižní Korea, bychom předváděli lepší fotbal, i když i tam bude na hráče velký tlak?
Vrba: Já myslím, že hrajeme fotbal, který je nám vlastní. To znamená disciplinovaný a důsledný. Jde o výsledek. Možná nemáme takové individuality jako v minulosti, ale o to víc si mužstvo zaslouží pochvalu, že takovéhle zápasy zvládne. Když se postoupí na šampionát, tak to tam pak může být něco jiného, ale nyní je důležitý postup.
Rada: Pro všechny je důležité se tam teď hlavně dostat. Když se to povede, tak z vás ten kámen spadne. Chtěli jsme hrát baráž, protože s Chorvaty ve skupině to na první místo nebylo, a hrajeme ji, i když hodně lidí už bylo skeptických. Skupina, která by nás čekala na MS, je přijatelná, tam bych se toho nebál. Hráči budou trošku uvolněnější než v baráži a věřím, že na to, abychom tam hráli vyrovnané zápasy, máme.
Jarolím: Ta určitá nervozita by z těch kluků spadla a věřím tomu, že máme na víc, než co jsme ukázali proti Irům. Věřím, že to bude lepší i proti Dánsku, nejen nasazením, ale i fotbalově.