S Priskem jsem mluvil už před srazem, uvidíme, komu bude fandit, smál se Krejčí

Jeden krok o vysněného turnaje. A kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí ví, že Dánsko bude ve finále play-off kvalifikace mistrovství světa úplně jiným soupeřem, než jakým bylo v semifinále Irsko. Šestadvacetiletý obránce anglického Wolverhamptonu se už s předstihem o baráži bavil se svým bývalým dánským trenérem ze Sparty Brianem Priskem.
Přes Irsko přešel národní tým v penaltovém rozstřelu, teď se chystá na soupeře s rozdílnou herní charakteristikou. „Příprava je v plném proudu, chystáme se, jak nejlíp můžeme. Irové měli bojovný styl, v defenzivě hráli v hodně hlubokém bloku, sázeli na silový fotbal. Dánové mají individuální kvalitu na každém postu, kvalitní výstavbu, chtějí hodně hrát. Čeká nás rozdílný zápas, na to se připravujeme,“ řekl Krejčí.
Zatímco semifinále se hrálo v Edenu, rozhodující bitvu o postup na šampionát uvidí Letná. Rodák z Rosic tady byl doma během svého působení ve Spartě. „O atmosféře na Letné můžu mluvit ze svých zkušeností. Vím, jaké evropské večery jsme tady zažívali, jaké kouzlo jsme v tom měli. Ale teď jsme na mezistátní úrovni. Věřím, že hráči i fanoušci se na zápas strašně těší a předají si energii navzájem,“ uvedl nový kapitán národního týmu.
Jako kapitán Letenských získal dva mistrovské tituly v letech 2023 a 2024, když Spartu vedl i její současný trenér Priske. Dánský kouč by v úterý neměl v hledišti chybět. „Byl jsem tady před srazem dřív, takže jsem měl šanci se s trenérem Priskem o případném vzájemném souboji pobavit. Vím, že tady bude, uvidíme, komu bude fandit,“ řekl se smíchem Krejčí.
Během dvou mistrovských sezon byla Sparta hodně „dánská“ nejen kvůli Priskemu, ale také díky dalším dánským členům realizačního týmu a hráčům. Krejčí tak zblízka poznával dánskou mentalitu.
„Nějaké pilíře dánského mužstva nebo celkovou charakteristiku jsme si řekli, informace jsme od realizačního týmu dostali. Do porovnání české a jejich mentality bych se úplně nepouštěl, i když pár dánských spoluhráčů a trenérů jsem tady zažil. Nejvíc příslušnou kulturu poznáte, když v ní žijete, takže mi to ani nepřísluší. Jen bych si domýšlel,“ poukázal obránce, který ze Sparty odešel do španělské Girony a odtud do Wolverhamptonu.
Zápas roku se probírá také u týmové večeře
Reprezentaci zbývá udělat poslední krok k vysněnému postupu na mistrovství světa, kde od rozdělení federace startovala pouze v roce 2006.
„Na zápasy se chystám pořád stejně, nic neměním. Věřím, že konzistentní práce nás může dovést k úspěchu. Čím dál víc se o utkání s kluky bavíme. Trávíme spolu víc času, své myšlenky dolaďujeme i na jídle. Každý si uvědomuje důležitost a šanci, jakou máme před sebou. Podle toho se každý chová,“ ujistil Krejčí.