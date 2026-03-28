Kovář: Chceme si splnit sen, ne se svazovat nervozitou. Ukáže se, jestli jsme silní

Český tým si před finále play-off o postup na mistrovství světa proti Dánsku nepřipouští žádný tlak ani nervozitu, tvrdí gólman Matěj Kovář. Věří, že mužstvo ještě posílí obrat z 0:2 a triumf v penaltovém rozstřelu v semifinále proti Irsku. Přesunu z Edenu na Letnou, kde se v úterý klíčový duel odehraje, nepřikládá žádnou váhu. Přímý přenos odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Česká reprezentace si po rozpadu federace zahrála na mistrovství světa pouze v roce 2006. Kovář si před jedním z nejdůležitějších zápasů kariéry zachovává svůj typický klid.
„Hraje se o hodně, ale nikdo v týmu si to nepřipouští. Ve finále se musíme soustředit na sebe, abychom podali co nejlepší výkon. Nechceme se svazovat nějakou nervozitou,“ zdůraznil brankář PSV Eindhoven. „Ukáže se, jestli jsme silné mužstvo. Postup na šampionát bereme jako sen, který si chceme splnit,“ přidal.
Kovář byl ve čtvrtek v Edenu jedním z hrdinů semifinále s Irskem. Během 120 minut včetně prodloužení inkasoval z penalty a po nešťastném odrazu mu byl připsán vlastní gól. Jinak ale mužstvo několikrát podržel a v rozstřelu vychytal dva střelce soupeře.
„Ten průběh, obrat z 0:2 a výhra na penalty, nám dodá hodně sil do zápasu s Dánskem. Určitě z toho budeme těžit,“ podotkl Kovář. „Tohle jsou přesně zápasy, které jako sportovec vyhledáváte, když jde o všechno. Já osobně to mám strašně rád, hodně se těším,“ uvedl rodák z Uherského Hradiště.
Bývalý gólman Manchesteru United se v úterý vrátí do známého prostředí. Na Letné slavil s pražskou Spartou v ročníku 2022/23 ligový titul. Podle Kováře nehraje žádnou roli, že se v průběhu baráže změní domácí stadion.
„Nepřikládám tomu význam. Myslím, že tam budeme i trénovat, takže si všichni zvykneme. Je fajn se vrátit na Letnou, ale především je důležité, abychom postoupili,“ podotkl mistr Německa s Leverkusenem, jenž je v aktuální sezoně blízko i nizozemskému titulu s PSV.
Národní tým pod vedením trenéra Miroslava Koubka začne plnou přípravu na Dánsko během dneška. „Zatím jsme v zárodku. Od Dánů očekávám více fotbalovosti než od Irů. Určitě se budeme zaměřovat na celý tým i individuality, ale jsou tři dny do zápasu, ještě bude čas,“ dodal.