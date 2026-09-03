Na soupisce Slavie pro LM chybí Staněk. Mimo je i zraněný Ogbu

Na pětadvacetičlenné soupisce fotbalistů Slavie pro Ligu mistrů chybí reprezentační brankář Jindřich Staněk nebo momentálně zraněný nigerijský stoper Igoh Ogbu.
Staněk po letním mistrovství světa, kde plnil v českém týmu roli třetího brankáře, za Slavii nenastoupil. Až v neděli při výhře v derby 3:0 na Spartě se poprvé objevil alespoň mezi náhradníky. Vynechání ze soupisky pro Ligu mistrů by mohlo naznačovat, že třicetiletý gólman je na odchodu z klubu.
V ligové fázi budou čeští šampioni spoléhat na brankářskou dvojici Jakub Markovič, Nazar Domčak. Ukrajinský gólman je na soupisce stejně jako další letní posily Emmanuel Ayaosi, Toumani Diakité, Pavel Kačor, Oskar Kubiak, Ange N'Guessan, Wiktor Nowak, Bryan Ouanda nebo Danijel Šturm.
Další hráče může Slavia do zápasů povolat ze soupisky B, na níž jsou odchovanci klubu mladší 21 let. Pražané vstoupí do Ligy mistrů 10. září doma proti Lens. Závěrečné osmé utkání ligové fáze odehrají rovněž v Edenu 27. ledna proti Aston Ville.