Slavia v lize po šesti letech dobyla Letnou, skórovaly letní posily

Slavia vyhrála v 6. kole v pražském derby na Spartě 3:0 a bez porážky vede neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou sedmí a ztrácejí na městského rivala pět bodů. Skóre v úvodu otevřel Wiktor Nowak, po přestávce pojistili obhájci titulu vítězství další letní posily Danijel Šturm a Emmanuel Ayaosi. Červenobílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020.
Červenobílým vypadli ze sestavy zranění Holeš a Suleiman, oba reprezentační útočníci Chytil a Chorý začali překvapivě jen na lavičce. Nečekaně na levém kraji obrany nastoupil Chaloupek. Ve sparťanské zahajovací jedenáctce dostala šanci nová posila Mbe Soh.
Hosté byli na začátku aktivnější a v 11. minutě z toho vytěžili úvodní gól. Po Šturmově centru odvrátil Guddal míč přímo na Nowaka, který se pohotově trefil k tyči. Polská letní posila si připsala čtvrtý gól v sezoně a v tabulce střelců se dotáhla na lídra pořadí spoluhráče Chytila.
Letenští se až po inkasované brance probrali, měli sérii rohů a brankář Markovič pak v 21. minutě po Karabcově přímém kopu s námahou vyrazil míč směřující k tyči. Velké šance domácích nevyužili Eneme ani Brunes.
Druhý poločas začal příležitostmi na obou stranách. Střídající slávista Moses vysunul Šturma, který ve 47. minutě přehodil Surovčíka, ale míč dopadl těsně vedle branky.
Domácí kapitán Karabec pak vnikl do vápna a přihrál Brunesovi, který z otočky trefil jen obránce Vlčka. Sparta se snažila o vyrovnání, Guddalova hlavička zblízka v 56. minutě dopadla vedle tyče.
Hostům stačil rychlý brejk, aby si vedení pojistili. Šturm si opět naběhl na další zdařilou průnikovou přihrávku od Mosese a sólo střelou po zemi v 59. minutě proměnil. Slovinský ofenzivní záložník si připsal za Slavii první soutěžní gól od letního příchodu z Olomouce.
Hosty pak podržel skvělým zákrokem Markovič, který se blýskl proti tutovce Karabce. Domácí měli i další šance, ale soupeř byl mnohem produktivnější.
V druhé minutě nastavení si po křídle na Sadílkovu přihrávku naběhl Ayaosi, obešel dva protihráče a skóroval k zadní tyči.
Pro domácí je výsledek krutý, míč drželi 71 procent času, ale v klíčových momentech byla Slavia lepší. Sparta si připsala již třetí porážku v ligovém ročníku.
Slavia odčinila bodovou ztrátu z minulých dvou kol, v nichž remizovala. Sparta mohla rivala v případě vítězství v tabulce přeskočit, ale její bodová domácí série v ligových derby po sedmi zápasech skončila.
Pražská „S“ na sebe narazila poprvé od květnového nedohraného utkání v Edenu, které skončilo kontumací ve prospěch letenského celku.
Sparta Praha – Slavia Praha 0:3 (0:1)
Sparta Praha – Slavia Praha 0:3 (0:1)
Branky: 11. Nowak, 59. Šturm, 90.+2 Ayaosi. Rozhodčí: Machálek – Kubr, Kříž – Adam (video). ŽK: Alcócer, Karabec – Sadílek, Chorý. Diváci: 18 260.
Sparta: Surovčík – Suchomel (65. Zelený), Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Macek, Eneme (70. Irving) – Mercado, Karabec (76. M. Jurásek), Alcócer (65. Singhateh) – Brunes. Trenér: Priske.
Slavia: Markovič – Vlček (62. Isife), Zima, Konečný, Chaloupek (80. N'Guessan) – Nowak (46. Moses), Sadílek, Provod – Ayaosi, Šturm (71. Schranz) – Ouanda (62. Chorý). Trenér: Trpišovský.