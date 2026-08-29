Slavia rozehraje hlavní fázi Ligy mistrů doma proti Lens

Fotbalisté Slavie vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září domácím zápasem proti Lens. V posledním, osmém kole základní části, která se bude třetím rokem hrát jako jedna liga, úřadující český šampion přivítá 27. ledna Aston Villu. Nejatraktivnější utkání v Mnichově proti Bayernu absolvují Pražané 8. prosince.
Hned při prvním venkovním utkání v druhém kole čeká Slavii nejdelší možný výjezd, 13. října v Baku nastoupí proti nováčkovi Sabahu z Ázerbájdžánu. Jen o týden později pocestuje tým z Edenu znovu na stadion soupeře, v Istanbulu se utká s Fenerbahce.
Stejně jako při minulé účasti v hlavní fázi soutěže před rokem Slavia ve čtvrtém kole na začátku listopadu přivítá Arsenal, finalistu uplynulého ročníku. Následně podobně jako vloni bude v Edenu hostit španělského soupeře – tentokrát Villarreal.
V Mnichově se svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského představí v posledním duelu před Vánoci, závěrečná dvě kola odehrají tradičně po Novém roce. Nejprve 19. ledna nastoupí v Portu a základní fázi uzavřou soubojem proti vítězi Evropské ligy Aston Ville.
Program Slavie v Lize mistrů
Program Slavie v Lize mistrů
1. kolo – 10. září: 21:00 Slavia Praha – Lens
2. kolo – 13. října: 18:45 Sabah – Slavia Praha
3. kolo – 20. října: 18:45 Fenerbahce Istanbul – Slavia Praha
4. kolo – 4. listopadu: 21:00 Slavia Praha – Arsenal
5. kolo – 25. listopadu: 18:45 Slavia Praha – Villarreal
6. kolo – 8. prosince: 21:00 Bayern Mnichov – Slavia Praha
7. kolo – 19. ledna: 21:00 FC Porto – Slavia Praha
8. kolo – 27. ledna: 21:00 Slavia Praha – Aston Villa
Hlavní část Ligy mistrů se potřetí bude hrát ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací fáze, z toho osm přímo do osmifinále.
Slavia se představí v hlavní části Ligy mistrů podruhé za sebou a celkově počtvrté. Stejně jako vloni měla coby český šampion jistou účast v základní fázi a nemusela absolvovat kvalifikaci. Před rokem ani jednou nevyhrála a s bilancí tří remíz a pěti porážek obsadila 34. místo. Na vítězství v hlavní fázi čeká od premiérové účasti na podzim 2007 už 19 utkání.