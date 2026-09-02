Douděra odchází ze Slavie, bude hrát za mořem

Český fotbalový reprezentant opouští Slavii. David Douděra přestoupil do FC Cincinnati, týmu zámořské MLS, v němž už působí i další český reprezentant Pavel Bucha.
Douděra podepsal smlouvu do konce sezony 2027/28 s opcí na další ročník. K týmu se připojí po obdržení pracovního víza.
„David je zkušený hráč, který hrál fotbal na té nejvyšší úrovni,“ řekl o osmadvacetiletém záložníkovi či obránci generální manažer FC Cincinnati Chris Albright. „Je to skvělý parťák, který do našeho týmu přinese kvalitu, energii a vítěznou mentalitu. Těšíme se, až Davida a jeho rodinu přivítáme,“ uvedl.
Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra zůstal mimo.
V Edenu působil Douděra od roku 2022 a se Slavií získal dva ligové tituly a jednou také domácí pohár. Rodák z Brandýsa nad Labem dříve nastupoval i za Duklu a Mladou Boleslav, v české lize odehrál 224 zápasů a dal 22 gólů. V národním týmu má na kontě 18 startů a dvě branky.
Cincinnati je momentálně na šestém místě Východní konference a míří za postupem do play-off.