Fotbal

Slavia si zopakuje domácí duel s Arsenalem a vyrazí do Mnichova


27. 8. 2026Aktualizovánopřed 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté pražské Slavie si v základní skupině Ligy mistrů zopakují domácí duel s posledním finalistou a úřadujícím anglickým mistrem Arsenalem. Druhým hvězdným soupeřem Pražanů bude Bayern Mnichov. Z druhého koše dostali červenobílí posledního vítěze Evropské ligy Aston Villu a čeká je výjezd do Porta. Dalšími soupeři českého mistra jsou španělský Villarreal, Fenerbahce Istanbul, francouzský Racing Lens a nováček v elitní soutěži Sabah Baku.

Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů podruhé za sebou, coby úřadující český šampion stejně jako vloni nemusela absolvovat kvalifikaci.

Poháry se třetím rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové části vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovacích bojů, z toho osm přímo do osmifinále.

Ligová část soutěže začne v úterý 8. září a vyvrcholí závěrečným osmým kolem 27. ledna příštího roku. Přesný rozpis termínů UEFA teprve zveřejní. Finále se uskuteční 5. června v Madridu, celkové prvenství obhajuje Paris St. Germain.

„Soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že si člověk ani nemůže vybírat a jen čeká, co přijde do osudí. Z prvního koše dva vítězové možná dvou nejlepších soutěží na světě (anglická a německá liga). Potom jsou tam zajímavé zápasy, Porto venku, Villarreal doma. Po minulé sezoně musíme být zkušenější, už víme, co nás čeká,“ řekl v nahrávce pro média od klubu záložník Pražanů Michal Sadílek.

Slavia figurovala před losem jako nejlepší tým v nejslabším ze čtyř košů. Z elitní devítky na ni zbyly poslední dva celky – Arsenal a Bayern.

Londýnský gigant vloni v říjnu v Edenu s přehledem zvítězil a nakonec došel až do finále, v němž po penaltovém rozstřelu podlehl obhájci trofeje Paris St. Germain.

Slavia s Arsenalem také vypadla v sezoně 2020/21 ve čtvrtfinále Evropské ligy a v roce 2007 při své premiérové účasti v hlavní části Ligy mistrů utrpěla na půdě kanonýrů dodnes nejvyšší porážku v soutěžích UEFA – 0:7.

Také s květnovým vítězem Evropské ligy Aston Villou už červenobílí v pohárech hráli, v listopadu 2008 jí doma podlehli 0:1.

„Máme hodně zajímavé týmy, možná jednu z nejtěžších skupin, co jsem se takhle letmo díval. Ze čtvrtého koše je Lens nejtěžší tým. Hodně těžcí soupeři, velké týmy jako Bayern Mnichov, Arsenal, Aston Villa, Porto. Určitě bude na co koukat, lidi mají na co přijít. Z pohledu atraktivity skvělé týmy. Nejvíc jsem z prvního koše pokukoval po Liverpoolu. Od té doby, co trénuju, je mám podeváté v osudí ve všech soutěžích, kde jsme byli, a nikdy nebyli. Když z prvního koše zbývaly tři týmy včetně Liverpoolu a bylo jasné, že budeme mít dva z nich, tak jsem si říkal, teď už to musí vyjít – a zase to nevyšlo. Je mi to líto, protože potkat se s Liverpoolem byl můj sen. Na druhou stranu to kompenzují Lens, Bayern, Arsenal.“
Jindřich Trpišovský
trenér SK Slavia Praha
ČTK

V minulosti se představili i proti zbylým dvěma domácím soupeřům – přes Lens v sezoně 1995/96 slávisté prošli při svém památném tažení až do semifinále Poháru UEFA, s Villarrealem se utkali v roce 2017 a připsali si remízu 2:2 venku a porážku 0:2 doma.

Na šestinásobného vítěze Ligy mistrů či předchůdce PMEZ a německého suveréna posledních let Bayern Mnichov naopak narazí Pražané poprvé, stejně tak na nováčka Sabah. K souboji s ázerbájdžánským šampionem v Baku budou muset slávisté urazit nejdelší cestu ze všech možných soupeřů.

Ani s Portem se ještě červenobílí v pohárech neutkali, naopak s Fenerbahce už třikrát hráli. Istanbulského přemožitele Lyonu ze závěrečného 4. předkola vyřadili v sezoně 2021/22 v Konferenční lize po dvou vítězstvích 3:2, předloni naopak tureckému gigantovi v Evropské lize doma podlehli 1:2.

Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů počtvrté. Před rokem ani jednou nevyhrála a s bilancí tří remíz a pěti porážek obsadila 34. místo.

Na vítězství v hlavní části prestižní soutěže Pražané pod nynějším trenérem Trpišovským nedosáhli ani v roce 2019, čekají na něj od premiérové účasti na podzim 2007 už 19 utkání.

Český zástupce se v hlavní fázi prestižní soutěže představí potřetí za sebou, předloni Sparta rovněž nepostoupila do vyřazovacích bojů. Tentokrát Letenští coby český vicemistr vypadli ve 3. předkole kvalifikace s Lyonem.

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