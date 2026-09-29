Na Anglii bez Coufala, Sejka a Šuberta, vrací se Krejčí

České reprezentaci bude v utkání Ligy národů proti Anglii scházet kvůli zdravotním problémům obránce Vladimír Coufal. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Šubert. Angličanům bude v Praze chybět levý bek Nico O´Reilly. Po celý den sledujte vstupy v rámci Studia ČT sport, přímý přenos s bohatým předzápasovým programem začíná v 19:30.
Coufal v sobotu v úvodním zápase Ligy národů proti Chorvatsku v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou navlékl kapitánskou pásku místo Ladislava Krejčího, který kvůli doznívajícímu zranění nebyl ani na lavičce. V nominaci na duel s Anglií si oba místo prohodili. Zatímco Krejčí je zpět v týmu, Coufal kvůli zdravotním problémům utkání vynechá. Na pravém beku ho nejspíš nahradí Michal Sáček.
Do zápasové nominace se tentokrát Deniovi nevešli ani Sejk a jeden z nováčků Šubert, oba přitom v roli střídajících hráčů naskočili proti Chorvatům. Nahradili je útočník Daniel Vašulín a ofenzivní záložník Ondřej Lingr, kteří v sobotu nebyli ani na lavičce.
Angličané se budou muset obejít bez levého beka Manchesteru City O´Reillyho, jenž v pondělí netrénoval s týmem. Hlavní hvězdy v čele s kapitánem Harrym Kanem či záložníkem Judem Bellinghamem v nominaci k zápasu nechybějí.
Utkání začne v pražském Edenu ve 20:45. Oba celky budou usilovat o první body do tabulky skupiny A3. Češi na úvod podlehli Chorvatsku 1:2, Angličané Španělsku 2:3.
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