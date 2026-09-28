Krejčí se cítí připravený. O změnách v sestavě ale Denia rozhodne až podle stavu hráčů

Kapitán Ladislav Krejčí se po zranění již cítí dobře a je připraven nastoupit v úterním utkání Ligy národů s Anglií. O jeho případném startu bude jasno po večerním předzápasovém tréninku. Trenér Santi Denia se až podle zdravotního stavu hráčů rozhodne, kolik změn v sestavě v duelu proti Anglii udělá. Přímý přenos utkání sledujte v úterý od 19:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Krejčí kvůli drobnému zranění vynechal poslední zápas za Wolverhampton a v sobotu proti Chorvatům ještě nebyl ani na lavičce.
„Cítím se už skvěle. Jsem už v týmu, i co se týká tréninkového režimu. Takže se cítím připraven a rozhodnutí už potom bude na trenérovi,“ uvedl Krejčí.
Národní tým při vstupu do elitní divize Ligy národů sehraje čtyři zápasy během 11 dnů. Citlivé rozložení sil je klíčovou otázkou.
„O případných změnách se rozhodneme až po tréninku, kdy se sejdeme i se zdravotním štábem. Potřebujeme, aby ti, kdo nastoupí, byli stoprocentně fit. To platí i o Krejčím. Podstatné bude, jak se bude cítit,“ řekl Denia.
Krejčí vloni na konci srpna přišel na hostování do Wolverhamptonu a letos v létě do anglického klubu i po pádu z Premier League přestoupil.
„Já mám speciální motivaci každý zápas v národním týmu. Samozřejmě tyhle týmy jako Anglie jsou speciální motivací pro každého, protože proti nim a takovým hráčům nemáte možnost hrát každý týden,“ uvedl Krejčí.
„Nebo máte, ale už jen na té opravdu top úrovni. Pokud se tam chceme dostat, je to pro nás skvělá příležitost ukázat, že se můžeme porovnávat i s těmito týmy,“ doplnil bývalý kapitán pražské Sparty.
Rád by se poměřil s hlavní soupeřovou hvězdou a nejlepším střelcem anglické reprezentační historie Kanem. „Je to velká výzva, možná ta největší. Porovnání s těmi nejlepšími je to, co ve sportu vyhledávám a na fotbale miluju. Budu jen doufat, že trenér mě vybere, abych tohle měl možnost zažít. Dokázal se s ním porovnat a zabránit mu ve všech situacích, které bude mít,“ řekl Krejčí.
Češi podlehli Chorvatům 1:2 a teď se chystají na ještě těžší konfrontaci. „Čeká nás jiný soupeř. Anglie byla nedávno třetí na mistrovství světa, je to jeden z nejlepších týmů na světě. Má skvělé hráčské individuality, výborného trenéra i asociaci. Soustředíme se ale na náš rozvoj. Chceme zlepšit vlastní výkon, pracujeme na detailech a analyzujeme si i soupeře,“ uvedl Denia.
Výběr Albionu na úvod skupiny A3 podlehl Španělsku 2:3. „Anglie si vytvořila spoustu šancí, mohla vyhrát. Za stavu 2:1 nedali penaltu, měli vysoký presink, hodně tlačili. Bude to náročné, pokusíme se hrát naši hru. Proti Chorvatům jsme šance měli, chceme hrát svým stylem,“ řekl trenér.
Nadále počítá s dlouholetým kapitánem Tomášem Součkem, který zatím chybí kvůli zranění. „Je pro nás důležité, setkali jsme se s ním a probrali některé věci. Možná se sejdeme i v Londýně, když bude Tomáš chtít. Počkáme, až se bude chtít připojit, jeho odhodlání je pro nás velmi důležité,“ řekl Denia.