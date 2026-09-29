Reprezentaci čeká další těžká zkouška, proti Anglii by se mohl vrátit Krejčí

Reprezentaci čeká druhý domácí zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v sobotu Chorvatsku 1:2 a proti bronzovým medailistům z letního MS Angličanům bude ještě větším outsiderem. O první body ve skupině bude usilovat i výběr Albionu, který na úvod podlehl Španělsku 2:3. Český celek od rozdělení federace zvítězil v jediném z pěti vzájemných soubojů, před sedmi lety vyhrál 2:1. Přímý přenos včetně předzápasového studia sledujte od 19:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Národní tým v sobotu v úvodním utkání pod novým zahraničním trenérem dokázal díky trefě Adama Karabce v druhé půli smazat jednogólové manko a v Edenu držel nerozhodný stav až do 77. minuty, kdy rozhodl Marco Pašalič. Češi utrpěli doma první porážku od září 2022 a po 19 zápasech.
Denia je nicméně přesvědčen, že mužstvo může na výkonu stavět do dalších duelů. „Nejsme spokojeni s výsledkem, ale nejdůležitější je teď náš vývoj. Podle mě se mužstvo změnilo přesvědčivě, předvedli jsme některé myšlenky a prvky, kterými se chceme prezentovat. Myslím, že jsme ukázali cestu,“ řekl Denia, první trenér u tuzemské reprezentace, který není československého původu.
Dvaapadesátiletý rodák z Albacete zažívá náročný úvod nového angažmá, jeho svěřenci tři dny po duelu s Chorvatskem přivítají v nabité skupině Ligy národů dalšího giganta.
Během rekordně dlouhého podzimního reprezentačního okna ještě následně v sobotu nastoupí v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a sraz uzavřou příští úterý odvetou proti Anglii ve Wembley.
Výběr Albionu míří do Prahy v roli jasného favorita, byť naposledy v Česku prohrál. V roce 2019 svěřenci tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého překvapili vítězstvím 2:1, ze současného kádru pamatují zápas Vladimír Coufal s Alexem Králem.
Jinak má ovšem ve vzájemných soubojích výrazně navrch Anglie. V posledním duelu v červnu 2021 zvítězila na domácím mistrovství Evropy 1:0 a o dva roky dříve připravila ve Wembley českému celku dosud nejvyšší porážku v historii – 0:5.
„Všichni dobře víte, co hrajeme za soutěž a jací jsou v ní soupeři. Věříme ve vývoj hráčů a v to, že se oproti úvodnímu zápasu dokážeme zlepšit. Takhle k utkání s Anglií i následně proti Španělsku přistoupíme,“ poznamenal Denia.
Angličané v červenci po vítězství 6:4 v přestřelce nad Francií získali na světovém šampionátu bronz a navázali na stříbra z posledních dvou mistrovství Evropy. Vstup do Ligy národů jim ale nevyšel, Španělsku doma podlehli 2:3. Nejlepší střelec Harry Kane za stavu 2:1 neproměnil penaltu.
Angličané venku už jedenáctkrát po sobě neprohráli, na půdě českého a předtím československého celku ale v posledních čtyřech zápasech nezvítězili.
„Po porážce se Španělskem se chceme vrátit v lepší formě, první příležitost máme proti Česku. Prohra není nikdy nic dobrého, jsme pod určitým tlakem, ale není to nic, s čím bychom si neporadili. Musíme k zápasu přistoupit aktivně,“ řekl německý trenér Angličanů Thomas Tuchel.
Oba týmy mají poměrně velkou marodku a z nominace jim vypadla řada opor. Na české straně je nejistý start kapitána Ladislava Krejčího, který kvůli doznívajícímu zranění vynechal duel s Chorvatskem.
Angličané absolvovali tradiční předzápasový trénink ještě doma a obránci Ezri Konsa a Nico O'Reilly se chystali pouze individuálně mimo tým.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zajistit si účast na závěrečných turnajích.
Pátý ročník je propojen s bojem o mistrovství Evropy, do play-off se dostanou některé země, které nepostoupí z klasické kvalifikace.
V divizi A Ligy národů vždy první dva týmy projdou do čtvrtfinále, nejhorší celky přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play-off proti druhým z úrovně B.