Ve druhém kole Ligy národů Itálie vedla nad Tureckem po první půli už 3:0 a nakonec zvítězila 4:1. Belgie doma neubránila Francii a podlehla 0:1, když v 88. minutě rozhodl ofenzivní hráč Bayernu Mnichov Michael Olise. Švédsko zvládlo duel s Polskem, nakonec se radovalo 3:1 a po dvou zápasech je stoprocentní.
Belgie s Francií úvodní kolo vyhrály, ale tentokrát nabídly divákům duel s minimem gólových šancí. Čekání na branku ukončil až v 88. minutě Olise, který převzal míč na vlastní polovině a individuální akci zakončil přesnou střelou k tyči. Trenér Zidane tak zvládl i druhý zápas na lavičce francouzské reprezentace, jeho protějšek van Bommel poprvé neuspěl.
Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase. Krátce po změně stran sice snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jednadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě Azzurri se objevila bratrská dvojice po 111 letech.
Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině.
Ve skupině B4 má Švédsko plný počet bodů. Na Nygrenův gól odpověděl ještě do poločasu Szymaňski, v 63. minutě ale skóroval po signálu z rohu Ayari a další zásah přidal Gyökeres. O dva body zpět za Seveřany je Bosna a Hercegovina. Balkánský tým vyhrál 4:2 v Rumunsku i díky gólové hlavičce bývalého libereckého záložníka Mahmiče.
Výsledky 2. kola Ligy národů
Výsledky 2. kola Ligy národů
Skupina A1:
Belgie – Francie 0:1 (0:0)
Branka: 88. Olise.
Turecko – Itálie 1:4 (0:3)
Branky: 47. Yilmaz – 9. Bastoni, 22. Frattesi, 27. Kayode, 51. F. Esposito.
Skupina B2:
Gruzie – Ukrajina 0:0
Severní Irsko – Maďarsko 0:0
Skupina B4:
Rumunsko – Bosna a Hercegovina 2:4 (1:3)
Branky: 28. Birligea, 62. Cicaldau – 12. Gigovič, 19. Muharemovič, 40. Tabakovič, 55. Mahmič.
Švédsko – Polsko 3:1 (1:1)
Branky: 8. Nygren, 63. Ayari, 72. Gyökeres – 43. Szymaňski.
Skupina C2:
Lotyšsko – Kypr 0:0
Arménie – Černá Hora 2:3 (1:2)
Branky: 34. Serobjan, 65. Spercjan – 20. vlastní Pilojan, 38. Krstovič, 89. Latkovič.