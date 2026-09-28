Nikoho šetřit nebudeme, soupeře respektujeme, odmítá Tuchel řeči o povinné výhře

Trenér Anglie Thomas Tuchel by nejradši nedělal pro duel s českou reprezentací žádné změny v základní sestavě ve srovnání s úvodním soubojem Ligy národů proti Španělsku. Kouč Albionu zároveň odmítá, že by bral vítězství nad Českem jako povinnost. Přímý přenos utkání Česko – Anglie s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v úterý od 19:30.
Angličané vstoupili do Ligy národů sobotní porážkou 2:3 s čerstvými mistry světa ze Španělska a v Praze nechtějí připustit další ztrátu. „Myslím, že je příliš brzy na to mluvit o povinných výhrách. Obecně vždy chceme do zápasu jít s cílem zvítězit, stejně tomu bude zítra. Stále je to elitní skupina Ligy národů, takže nás čeká těžký zápas,“ řekl Tuchel.
„Respektujeme soupeře, který má nového trenéra. Je to pro nás výzva, když hrajete v Praze proti Česku, je to vždy obtížné. Chceme se pokusit vyhrát skupinu a postoupit, ale je příliš brzy mluvit o nějaké povinnosti,“ doplnil kouč, který převzal anglický celek předloni na podzim.
Český tým na něj přes porážku 1:2 s Chorvaty udělal v sobotní premiéře pod Santim Deniou dojem. „Analyzovali jsme si pouze jeden zápas, protože mají nového trenéra. Viděli jsme hodně vzorců, které známe ze španělského prostředí. Hodně flexibilní záloha, hodně změn pozic, křídla v útoku, stopeři podporovali ofenzivu. Viděli jsme, že pod novým trenérem hrají hodně organizovaně, zároveň i velmi plynule. Tým je připraven pod novým koučem vstřebávat nové návyky a myšlenky. Hráči mají spoustu motivace, chtějí se dobře uvést a udělat dojem,“ řekl Tuchel.
„Proti Chorvatsku to byl velmi vyrovnaný zápas. Česku nebyl kvůli ofsajdu uznán gól (na 2:2), přitom to byla úžasná akce. Češi navíc budou v domácím prostředí. I když jste podceňovaný tým a nejste favorit, tohle vám hodně pomůže. Přistupujeme k zápasu se stejnou vážností jako k jakémukoliv jinému soupeři,“ uvedl trenér bronzových medailistů z letního světového šampionátu.
Věří, že jeho mužstvo naváže na solidní výkon proti Španělsku. „Myslím, že jsme ukázali odvahu, náš styl, identitu. Řekl bych, že jsme po celých 90 minut odehráli skvělý zápas. Vytvořili jsme si spoustu slibných šancí, bohužel se nám některé nepodařilo proměnit. Bylo to slibné, Španělsku jsme to neulehčili. Mohli jsme porazit mistry světa, bohužel jsme udělali určité chyby, což se stává. Výsledek není dobrý, ale odnášíme si hodně dobrého. Chceme to zopakovat zítra, i když to bude zápas za úplně jiných okolností, v jiném prostředí,“ řekl Tuchel.
Angličané po vzoru velkých týmů neabsolvovali tradiční předzápasový trénink v Praze, ale ještě v domácím prostředí. Tuchel připustil, že nerad sahá ke změnám v základní sestavě, kvůli rekordně dlouhému srazu ale možná bude muset udělat výjimku. „Samozřejmě bych nejradši poslal na hřiště ten samý tým. Nikoho šetřit nebudeme, ale musíme ještě probrat situaci se zdravotnickým personálem, musíme chránit zdraví hráčů. Tenhle formát je náročnější než kdy dříve, máte jen dva dny na regeneraci mezi zápasy, pak letíte do jiného prostředí. Musíme měnit i trénink,“ prohlásil Tuchel.