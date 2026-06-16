Messiho čeká 200. reprezentační start, Francii odveta za potupu ze Soulu

Vstup do mistrovství světa čeká oba poslední finalisty. Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata v noci na středu proti Alžírsku. Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní šesté a zároveň velmi pravděpodobně poslední MS, si na stadionu v Kansas City připíše jubilejní 200. reprezentační start. Francouzi narazí znovu po 24 letech v úvodním duelu skupiny na Senegal, který jim v roce 2002 připravil jednu z nejpřekvapivějších porážek na MS. V kalifornské Santa Claře změří síly Rakousko s debutantem Jordánskem, přímý přenos sledujte od 6:00 na ČT sport a ČT sport Plus. Už o půlnoci má na ČT sport výkop zápas mezi Irákem a Norskem.
Argentina se v souboji s africkou zemí pokusí o lepší start než na posledním šampionátu v roce 2022 v Kataru. Tehdy začala skupinové boje nečekanou prohrou 1:2 se Saúdskou Arábií, poté ji ale Messi dotáhl ke třetímu zlatu v historii a prvnímu po 36 letech.
Nyní útočníka Interu Miami zřejmě čeká poslední start na světové akci. Messi, jenž 24. června oslaví 39. narozeniny, je s 26 zápasy rekordmanem v počtu startů na MS.
Šestkrát se ho zúčastnili už jen mexický brankář Guillermo Ochoa a Messiho dlouholetý rival Cristiano Ronaldo, jenž s Portugalskem vstoupí do turnaje ve středu. „Mám radost, vychutnávám si každý okamžik a jsem natěšený jako vždycky,“ citovala Messiho média.
Argentina se pokusí zařadit po bok Itálie (1934 a 1938) a Brazílie (1958 a 1962), které jako jediné země obhájily trofej.
„Každý, kdo zná Lea, ví, že ať už je kdekoli, je cílem vždycky vítězství. Pokaždé chce vyhrát a být klíčovým hráčem v klubu i v národním týmu,“ uvedl středopolař Rodrigo de Paul.
Alžírsko se MS zúčastní popáté a poprvé po 12 letech, kdy jedinkrát postoupilo ze skupiny. „Dá-li bůh, Messiho porazíme. Musíme do toho vložit srdce a hrát chytře,“ řekl záložník Ibráhím Maza.
Mužstvo vede bosenský trenér Vladimir Petkovic, jenž si minulý týden vysloužil od tamního svazu smlouvu do roku 2028.
Rakousko se na šampionátu představí po 28 letech. Rovněž jeho kouč Ralf Rangnick před startem turnaje prodloužil kontrakt taktéž o dva roky.
Jeho výběr se musí obejít bez zraněného Christopha Baumgartnera. Záložník Lipska ale je součástí rakouského výběru a spoluhráče bude motivovat podobně jako zraněný kapitán David Alaba při předloňském mistrovství Evropy.
Jordánsko je jednou ze čtyř debutantů na MS. Před třemi lety na asijském šampionátu došlo do finále stejně jako loni na Arabském poháru.
„Jsme pyšní, že jsme se na mistrovství světa dostali. Účast na této globální akci je významnou příležitostí k představení pozitivního obrazu Jordánska na mezinárodní scéně,“ prohlásil trenér Džamál Sallámí.
Magnetem skupiny I je souboj střelců Mbappého s Haalandem
Francie má ambice postoupit jako třetí tým v historii potřetí po sobě do finále MS. „V roce 2018 jsme zvedli trofej a v roce 2022 jsme se dostali do finále, takže naši fanoušci mají přirozeně velká očekávání. Jsme jedním z deseti nebo 12 národů, které reálně mohou myslet na titul,“ uvedl trenér Didier Deschamps. Po šampionátu po vypršení smlouvy u „Les Bleus“ skončí.
Duel proti Senegalu nevyhnutelně evokuje vzpomínky na turnaj v Koreji a Japonsku v roce 2002, kdy hvězdami nabitá Francie zahájila obhajobu titulu ohromující porážkou 0:1 se „Lvy z Terangy“.
„Tehdy někteří moji hráči ani nebyli na světě, jiní zase nebyli dost staří na to, aby to chápali. Ve sportu nic takového jako pomsta neexistuje. Teď je to historie. Tohle je nová kapitola. Senegal je v Africe špičkový tým,“ řekl kouč.
Pouze Deschamps, zesnulí Mario Zagallo a Franz Beckenbauer vyhráli MS jako hráč i trenér. Pokud by Francie letos znovu došla až na vrchol, posunul by se do samostatné kategorie a stal by se prvním mužem, který se dostal do finále MS třikrát po sobě a dvakrát vyhrál turnaj jako trenér a jednou jako hráč.
Kanonýr Kylian Mbappé zase bude obhajovat titul krále střelců, v Kataru vstřelil osm gólů. Celkově už na MS dal 12 branek, o čtyři méně než rekordman Miroslav Klose z Německa.
Senegal si zajistil třetí účast na šampionátu po sobě, když prošel kvalifikací bez porážky. Tři účasti v řadě jsou aktuálně nejdelší sérií mezi africkými týmy, ale ani v jednom z těchto případů se nedostal dál než do osmifinále. Maximem Senegalu je postup do čtvrtfinále v roce 2002.
Magnetem skupiny je duel kanonýrů Mbappého s Erlingem Haalandem. Norsko však čeká nejprve souboj s Irákem, který byl 48. a posledním týmem, který na turnaj postoupil.
Irák odehrál 21 kvalifikačních zápasů, více než kdokoli jiný, a na MS se dostal poprvé od roku 1986. Přípravu narušilo zadržení klíčového útočníka Ajmana Husajna, kterého americké pohraniční orgány sedm hodin vyslýchaly.
Norové se chystají na první MS od osmifinále v roce 1998. Tehdy byl hráčem i současný trenér Staale Solbakken. Jeho tým s řadou hvězd je mnohými považován za celek s potenciálem dojít daleko.
Haaland vstřelil 16 branek v osmi kvalifikačních zápasech a v dresu Manchesteru City se s 27 góly stal suverénním králem střelců v Premier League.