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Fotbal

MULTIPŘENOSBelgie v pohledném zápase s Egyptem remizovala. Bod berou s Kapverdami i Španělé


15. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČT sport, ČTK, Opta

Belgie ve svém úvodním představení na šampionátu v Americe remizovala s Egyptem 1:1. Skóre zápasu otevřel v 19. minutě dělovkou Imám Ašúr a poslal Egypt do vedení. V 66. minutě se dostal ke střele střídající Romelu Lukaku, míč si nakonec srazil do vlastní sítě Muhammad Hání. Překvapivé výsledkové zaváhání mají v pátém hracím dni na svědomí Španělé, kteří v úvodním utkání ve skupině H neprolomili obranu Kapverd a pouze remizovali 0:0. V rámci nočních zápasů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od půlnoci utkání Saúdská Arábie – Uruguay a od 2:40 Írán – Nový Zéland.

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Egypťan Imám Ašúr dělovkou otevřel skóre zápasu proti Belgii
Zdroj: ČT sport

Španělé recept na Kapverdy v čele s Vozinhou nenašli

V Atlantě kraloval skvělými zákroky bývalý gólman Trenčína Vozinha, který si ve 40 letech odbyl stejně jako jeho spoluhráči debut na světovém šampionátu.

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Sestřih utkání Španělsko – Kapverdy
Zdroj: ČT sport

Úřadující mistři Evropy i přes drtivou herní i střeleckou převahu na africký tým nevyzráli. Jejich největší šanci neproměnil v prvním poločase Ferrán Torres, který po Cucurellově sklepnutí napálil z úrovně malého vápna jen břevno.

Herní převaha Španělů v utkání proti Kapverdám ke gólu nevedla
Zdroj: Opta / ČT sport

Španělští svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho měli celkem 27 střeleckých pokusů, čímž vyrovnali svůj nejvyšší počet střel v jednom zápase na MS od roku 1966, kdy se tato statistika začala evidovat. Kapverdy se dopustily za celý zápas jediného faulu, v prvním poločase dostal obránce Lopes Cabral žlutou kartu za úder do obličeje. Žádný jiný tým tak málo faulů v jednom utkání na světovém šampionátu od roku 1966 neměl.

Španělsko – Kapverdy 0:0

Rozhodčí: Machádma – Kaláf, Ruajlí (všichni Jord.) – Dickerson (video, USA). ŽK: Pedri – Lopes Cabral. Diváci: 67 640.

Španělsko: Simón – Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri (87. N. Williams), Ruíz (71. Merino) – Torres (81. Olmo), Oyarzabal, Gavi (71. Yamal). Trenér: De la Fuente.

Kapverdy: Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral (76. Paulo) – Pina, L. Duarte (61. D. Duarte) – Mendes, Monteiro (79. Arcanjo), J. Cabral (61. W. Semedo) – Livramento (61. Da Costa). Trenér: Bubista.

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