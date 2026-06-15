Belgie ve svém úvodním představení na šampionátu v Americe remizovala s Egyptem 1:1. Skóre zápasu otevřel v 19. minutě dělovkou Imám Ašúr a poslal Egypt do vedení. V 66. minutě se dostal ke střele střídající Romelu Lukaku, míč si nakonec srazil do vlastní sítě Muhammad Hání. Překvapivé výsledkové zaváhání mají v pátém hracím dni na svědomí Španělé, kteří v úvodním utkání ve skupině H neprolomili obranu Kapverd a pouze remizovali 0:0. V rámci nočních zápasů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od půlnoci utkání Saúdská Arábie – Uruguay a od 2:40 Írán – Nový Zéland.
Španělé recept na Kapverdy v čele s Vozinhou nenašli
V Atlantě kraloval skvělými zákroky bývalý gólman Trenčína Vozinha, který si ve 40 letech odbyl stejně jako jeho spoluhráči debut na světovém šampionátu.
Úřadující mistři Evropy i přes drtivou herní i střeleckou převahu na africký tým nevyzráli. Jejich největší šanci neproměnil v prvním poločase Ferrán Torres, který po Cucurellově sklepnutí napálil z úrovně malého vápna jen břevno.
Španělští svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho měli celkem 27 střeleckých pokusů, čímž vyrovnali svůj nejvyšší počet střel v jednom zápase na MS od roku 1966, kdy se tato statistika začala evidovat. Kapverdy se dopustily za celý zápas jediného faulu, v prvním poločase dostal obránce Lopes Cabral žlutou kartu za úder do obličeje. Žádný jiný tým tak málo faulů v jednom utkání na světovém šampionátu od roku 1966 neměl.
Španělsko – Kapverdy 0:0
Španělsko – Kapverdy 0:0
Rozhodčí: Machádma – Kaláf, Ruajlí (všichni Jord.) – Dickerson (video, USA). ŽK: Pedri – Lopes Cabral. Diváci: 67 640.
Španělsko: Simón – Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri (87. N. Williams), Ruíz (71. Merino) – Torres (81. Olmo), Oyarzabal, Gavi (71. Yamal). Trenér: De la Fuente.
Kapverdy: Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral (76. Paulo) – Pina, L. Duarte (61. D. Duarte) – Mendes, Monteiro (79. Arcanjo), J. Cabral (61. W. Semedo) – Livramento (61. Da Costa). Trenér: Bubista.