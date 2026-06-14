Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7:1 nad Curacaem. Dvěma góly se na výhře podílel útočník Arsenalu Kai Havertz. Nizozemsko, které podle bookmakerů patří mezi osmičku největších favoritů, hraje ve svém úvodním utkání s Japonskem zatím bez branek.
Osmatřicetiletému německému trenérovi Julianu Nagelsmannovi se postavil o 40 let starší kouč Dick Advocaat, který se stal v 78 letech nejstarším trenérem v historii MS.
Na turnaji v USA, Mexiku a Kanadě tento primát nejprve ve čtvrtek připadl belgickému kouči Jihoafričanů Hugu Broosovi, vzápětí ho ale překonal Miroslav Koubek. Ani čtyřiasedmdesátiletému trenérovi české reprezentace nevydržel primát dlouho.
„Věděli jsme, že to bude těžký zápas, ale člověk pokaždé doufá, že se předvede v tom nejlepším světle. Soupeři jsme dávali příliš mnoho prostoru a nedokázali jsme s ním při jeho kvalitách držet krok. Byla to pro nás dobrá lekce,“ shrnul trenér Advocaat.
Nagelsmann do branky nasadil po problémech s lýtkem Manuela Neuera, který ve 40 letech nastoupil jako nejstarší německý fotbalista na velkém turnaji v historii.
Překonal dosavadní rekord Lothara Matthäuse, jenž si stejně jako Neuer nyní připsal start na pěti světových šampionátech po sobě.
Němci do zápasu s outsiderem vstoupili aktivně a po zásluze byli odměněni vedoucí brankou Nmechy, který se trefil z prvního doteku po přiklepnutí Wirtze ke vzdálenější tyči.
Z vedení se ale překvapivě neradovali dlouho, protože ve 21. minutě Comenenciovu tvrdou střelu ještě před Neuerem lehce tečoval Kimmich a Curacao se radovalo z historicky první trefy na šampionátu.
„Věřím, že kdyby ho Jo (Kimmich) netečoval, měl bych ho. Ale až na pár nejistých momentů jsme měli všechno pod kontrolou. Pro mě to byl také znovu první zápas. Přistupuji k tomu, jako by to bylo moje první mistrovství světa,“ řekl Neuer.
Ještě do poločasu ale vrátil čtyřnásobným mistrům světa vedení Schlotterbeck, který si naskočil na Brownův roh a překonal gólmana Rooma přesnou hlavičkou k tyči. V nastavení první půle zvýšil z penalty za faul Havertz.
Po změně stran se hrálo až na pár výjimečných situací jen na branku Curacaa. Němci měli drtivý tlak a přidávaly góly po pohledných kombinacích.
Tím posledním se Havertz stal druhým dvougólovým střelcem na šampionátu po americkém útočníkovi Folarinu Balogunovi.
Němci zvítězili v desátém zápase po sobě a utnuli dvanáctileté čekání na vítězný vstup do MS. Výraznější výhry dosáhli na mistrovství světa jen v roce 2002, kdy v Sapporu vstoupili do šampionátu pořádaného Japonskem a Koreou drtivým vítězstvím 8:0 nad Saúdskou Arábií.
Německo – Curacao 7:1 (3:1)
Německo – Curacao 7:1 (3:1)
Branky: 45.+5 z pen. a 88. Havertz, 6. Nmecha, 38. Schlotterbeck, 74. Musiala, 68. Brown, 78. Undav – 21. Comenencia. Rozhodčí: Džajíd – Brinsí, Akarkád (všichni Mar.) – Makalima (JAR). Bez karet. Diváci: 68 021.
Německo: Neuer – Kimmich, Tah (73. Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (73. Raum) – Pavlovič, Nmecha (73. Goretzka) – Wirtz, Musiala (64. Undav), Sané – Havertz. Trenér: Nagelsmann.
Curacao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Chong (83. Kastaneer) – Locadia (65. Margaritha), Hansen (46. Antonisse). Trenér: Advocaat.