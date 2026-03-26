Karviná s Opavou přišly kvůli kauze o sponzora, ve vazbě jsou čtyři lidé včetně Býmy

Fotbalová kauza má další dohru. Sázková společnost Chance už nadále nebude sponzorovat prvoligovou Karvinou a druholigovou Opavu, které v aféře figurují. Karviná už dříve přišla o podporu těžební společnosti OKD, generálního partnera klubu. Do vazby byli v souvislosti s korupcí posláni čtyři lidé včetně někdejšího rozhodčího a bývalého funkcionáře FC Zlínsko Pavla Býmy a bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše.
Policie v úterý zadržela desítky lidí kvůli podezření z korupce a podvodů spojených se sázením na zápasy. Etická komise Fotbalové asociace ČR v souvislosti s vyšetřováním zahájila 47 disciplinárních řízení. Podezření se podle informací Českého rozhlasu týká 48 zápasů.
„V žádném případě nechceme být spojováni s jednáním, které zásadně ohrožuje reputaci profesionálního fotbalu a poškozuje celé sportovní a nepřímo i sázkové odvětví. Férové prostředí je pro nás základním předpokladem podnikání. Ovlivňování sportovních výsledků poškozuje sázkové společnosti, jejich klienty i důvěru fanoušků a partnerů. V těchto situacích jsme jednoznačně poškozenou stranou a narušení nejistoty výsledku je pro nás nepřijatelné,“ uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková.
Zdůraznila, že Chance své investice do tuzemského fotbalu od začátku podmiňovala odpovědným přístupem klubů a konkrétními kroky směrem k větší transparentnosti. „Jako generální partner dvou nejvyšších soutěží dlouhodobě podporujeme jen takové prostředí, které umožňuje rozvoj fotbalu a zachování důvěry všech, kteří ho sledují a podporují,“ dodala Světlíková.
Karvinský klub tak během dvou dnů v souvislosti s korupční kauzou přišel o dva velké sponzory. Těžební společnost OKD ukončila spolupráci ve středu. V loňském roce věnovalo OKD klubu 18 milionů korun, kvůli ukončení těžby uhlí chtěla firma podporu postupně snižovat.
Situaci kolem aktuální kauzy sleduje také generální partner opavského klubu Simply You Pharmaceuticals. „Podporujeme veškeré iniciativy vedoucí k očištění sportovního prostředí od match fixingu a dalších neetických aktivit. Vítáme transparentní a důsledné prošetření všech vznesených podezření příslušnými orgány,“ uvedl marketingový a provozní ředitel společnosti Jiří Kašpárek. Zdůraznil, že v případě prokázání podezření firma okamžitě přehodnotí dosavadní podporu konkrétních fotbalových projektů.
Karviná a Opava jsou jedinými kluby z profesionálních soutěží, tedy z první a druhé nejvyšší ligy, které v korupční kauze figurují. Kluby jsou podezřelé z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství, kdy se jejich zástupci údajně snažili ovlivnit výsledky některých zápasů. Vyšetřováni jsou například primátor Karviné a šéf klubu Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM) či hráči Karviné Samuel Šigut a Matěj Hýbl. Z Opavy se policie a etická komise Fotbalové asociace ČR zabývají rolí spolumajitele klubu Martina Latky a tří hráčů.
Čtyři obvinění jsou už ve vazbě
V korupčním případu, v němž je obviněno 32 lidí, podali žalobci návrh na vazbu u pěti z nich. Tři jejich návrhy projednával Okresní soud ve Zlíně, který všechny tři obviněné poslal do vazby. Jedním z nich je Býma, další dva obvinění si u soudu zakrývali tváře kapucemi a nebylo jim zřetelně vidět do obličeje. Podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého. O dalších dvou rozhodoval Městský soud v Brně, který uvalil vazbu na Prokeše. Druhý obviněný Adam Adámek byl propuštěn.
„Obviněný Prokeš byl vzat do vazby, byly u něj shledány důvody vazby koluzní a předstižné,“ uvedl Prokešův obhájce Stanislav Keršner. Všichni obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
„Soud rozhodoval o vzetí do vazby dvou osob, kterým bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu podvodu se škodou u jedné osoby velkého rozsahu, dále ze zločinu podplácení a u jedné osoby i ze zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině,“ uvedl žalobce Aleš Sosík. Doplnil, že u obviněného, kterému je kladena za vinu trestná činnost nižšího rozsahu, rozhodl soud o propuštění ze zadržení, u druhého, jemuž je kladena za vinu trestná činnost většího rozsahu, rozhodl o vzetí do vazby.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila i s klubem TJ Start Brno řízení, ale konkrétní skutky měly být spáchány prostřednictvím dvou lidí – předsedy klubu Romana Procházky a právě Prokeše. U obou se opakují dvě hlavní podezření, a to ovlivňování výsledků a úplatkářství.
Počet 32 obviněných nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš upřesnil, že obviněny jsou jen fyzické osoby. Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.
Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech.
Primátor Karviné Wolf chce očistit své jméno
Primátor Karviné a šéf slezského klubu Wolf, s nímž Etická komise FAČR zahájila řízení v souvislosti s vyšetřováním korupce, se neztotožňuje s obviněními v aféře. „Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností. Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála 20 let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal,“ uvedl Wolf.
Wolf dodal, že kvůli probíhajícímu trestnímu řízení se ke kauze nemůže více vyjadřovat. „Jakmile to bude možné s ohledem na probíhající řízení, jsem připraven se vyjádřit více,“ řekl. Podle opozice by Wolf měl odstoupit z funkce. „Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému,“ řekl opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM).