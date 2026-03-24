Fotbal

Největší zásah policie v historii českého fotbalu, iniciovala ho FAČR


24. 3. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, iSport.cz, ČT sport
Nahrávám video
Mimořádná tisková konference FAČR o korupci v českém fotbale
Zdroj: ČT sport

Policie od rána zasahuje kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Informoval o tom server iSport.cz. Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda zdůraznil, že se kauza netýká nikoho z vedení českého fotbalu a že asociace zásah policie iniciovala. Etická komise FAČR zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce 47 disciplinárních řízení.

„Fotbalová asociace ČR je v této kauze iniciátorem. Od počátku spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, poskytujeme maximální součinnost a delší dobu spolupracujeme na rozkrytí nekalých praktik v součinnosti s Policií ČR,“ vysvětlil Trunda. „Udělám všechno pro to, aby sázkařská mafie zmizela z českého prostředí. Není pro ni v našem sportu místo,“ zdůraznil.

Zároveň upozornil, že se zásah netýká žádného člena vedení českého fotbalu. „UEFA je informována o situaci a ocenila přístup FAČR.“

Integrity officer FAČR Kamil Javůrek poznamenal, že v tuto chvíli nelze zveřejnit více detailů, protože zásah policie stále probíhá. „Vedle policejního vyšetřování jsme vedli i interní vyšetřování ve spolupráci s Uefou, anti-match fixing oddělením, ale i se zahraničními kolegy. Spolupráce byla velmi široká a troufám si říct, že úspěšná,“ vysvětlil Javůrek.

„Nemělo smysl skákat po jednom podezřelém zápasu, bylo potřeba postupovat systematicky, abychom tohle jednání vytrhli z českého fotbalového prostředí,“ dodal Javůrek.

Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) na síti X napsal, že situaci kolem zásahu ve fotbale pečlivě sleduje. „Plně důvěřuji spolupráci Policie ČR, mezinárodních policejních organizací, FAČR a UEFA Antimatchfixing Unit. Ovlivňování sportovních soutěží v souvislosti se sázkami je zhoubou sportu a nekompromisní boj proti match fixingu je třeba maximálně podporovat.“

Policie spustila zásah jen dva dny před klíčovým utkáním české reprezentace v baráži o postup na mistrovství světa proti Irsku. „Načasování jsme bohužel ovlivnit nemohli,“ podotkl Trunda. „Nemůžeme ovlivnit, kdy policie provede nějaký zásah. Celé to trvalo dlouho, v řádu let,“ přidal Javůrek.

Trunda věří, že vyšetřování bude dalším krokem k úplnému očištění českého fotbalu, který si v minulosti prošel několika korupčními kauzami. „Kandidoval jsem s cílem obrody a reformy českého fotbalu. K těmto aktivitám máme nulovou toleranci,“ prohlásil Trunda, který ve funkci nahradil loni v květnu Petra Fouska.

Zadrženo bylo několik desítek lidí

Podle iSport.cz se na akci podílí i Europol a Interpol a razii předcházelo tříleté prověřování. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdila, že provádí úkony trestního řízení. „Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Zmíněné VSZ v Olomouci potvrdilo, že se policejní zátah detektivů týká podezření z korupce a z podvodného jednání kvůli sázkám na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna bylo zadrženo několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.

Místa žalobci nespecifikovali, na kauze se však s detektivy z NCOZ podílejí policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

„Úkony trestního řízení probíhají na více místech v České republice i v zahraničí a během nich bylo zadrženo několik desítek osob,“ uvedl Dragoun. „V současné době více informací uvést nelze. Další informace bude možné poskytnout v následujících dnech až na základě výsledků probíhajících úkonů,“ doplnil žalobce.

Etická komise FAČR zahájila řízení s Karvinou

Podle serveru iSport.cz se policejní akce týká především Moravy a také zápasů první ligy či mládeže od roku 2023. Etická komise FAČR už kvůli vyšetřování korupce zahájila řízení s primátorem Karviné Janem Wolfem, hráčem zmíněného slezského týmu Samuelem Šigutem a spolumajitelem druholigové Opavy Martinem Latkou.

V médiích se v souvislosti s případem objevilo i jméno fotbalového klubu FC Zlínsko v Otrokovicích, který je zaměřen na rozvoj mládežnického fotbalu. Provozní ředitel Rostislav Zálešák i jednatel klubu Tomáš Macek ČTK řekli, že nemají žádné informace o tom, že by policie v klubu zasahovala.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.