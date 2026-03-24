Fotbal

Karviné hrozí vyloučení z ligy, obviněným zákazy činnosti a pokuta až 10 milionů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a Opavy a jejich hráčů
Zdroj: ČT sport

Karviná je jediným prvoligovým klubem, který v nynější kauze figuruje. Etická komise bude aktuálně osmý celek tabulky nejvyšší soutěže vyšetřovat pro podezření ze dvou disciplinárních přečinů. Podle paragrafu 49 se Slezané mohli dopustit úplatkářství a podle paragrafu 64 match fixingu.

U obou z nich hrozí klubu v případě prokázání viny kontumace utkání, odebrání až 20 bodů nebo až vyloučení družstva ze soutěže, případně ještě pokuta až do výše 10 milionů korun.

Karviná je podezřelá, že prostřednictvím předsedy představenstva a zároveň primátora slezského města Jana Wolfa či dalších osob nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi předloni v březnu.

Řešit se má rovněž možný úplatek 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Jihočechů Šiguta. Stejně tak obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti se zápasy Slezanů v baráži o nejvyšší soutěž proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.

Policie zadržela desítky lidí kvůli korupci a podvodům se sázením
Zdroj: ČT24

Šigut se měl dopustit nekalostí i během svého angažmá v jiném dřívějším týmu – druholigové Opavě. Podezření čelí i samotný slezský klub, prostřednictvím spolumajitele Martina Latky měl nabízet úplatek rozhodčímu Janu Petříkovi za ovlivnění dvou druholigových utkání. V rozsáhlé kauze ze sudích z aktuální profesionální listiny figuruje také Simon Vejtasa či další aktéři z nižších soutěží.

Jednotlivé osoby bude etická komise podobně jako kluby „řešit“ rovněž podle paragrafů 49 a 64. V tom přísnějším, který se týká úplatkářství, hrozí Šigutovi či sudím pokuta až 10 milionů korun.

Zároveň mohou být potrestáni zákazem činnosti na jeden rok až 20 let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na stejně dlouhou dobu nebo až vyloučením z asociace.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.