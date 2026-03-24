Karviné hrozí vyloučení z ligy, obviněným zákazy činnosti a pokuta až 10 milionů

Karviná je jediným prvoligovým klubem, který v nynější kauze figuruje. Etická komise bude aktuálně osmý celek tabulky nejvyšší soutěže vyšetřovat pro podezření ze dvou disciplinárních přečinů. Podle paragrafu 49 se Slezané mohli dopustit úplatkářství a podle paragrafu 64 match fixingu.
U obou z nich hrozí klubu v případě prokázání viny kontumace utkání, odebrání až 20 bodů nebo až vyloučení družstva ze soutěže, případně ještě pokuta až do výše 10 milionů korun.
Karviná je podezřelá, že prostřednictvím předsedy představenstva a zároveň primátora slezského města Jana Wolfa či dalších osob nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi předloni v březnu.
Řešit se má rovněž možný úplatek 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Jihočechů Šiguta. Stejně tak obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti se zápasy Slezanů v baráži o nejvyšší soutěž proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.
Šigut se měl dopustit nekalostí i během svého angažmá v jiném dřívějším týmu – druholigové Opavě. Podezření čelí i samotný slezský klub, prostřednictvím spolumajitele Martina Latky měl nabízet úplatek rozhodčímu Janu Petříkovi za ovlivnění dvou druholigových utkání. V rozsáhlé kauze ze sudích z aktuální profesionální listiny figuruje také Simon Vejtasa či další aktéři z nižších soutěží.
Jednotlivé osoby bude etická komise podobně jako kluby „řešit“ rovněž podle paragrafů 49 a 64. V tom přísnějším, který se týká úplatkářství, hrozí Šigutovi či sudím pokuta až 10 milionů korun.
Zároveň mohou být potrestáni zákazem činnosti na jeden rok až 20 let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na stejně dlouhou dobu nebo až vyloučením z asociace.