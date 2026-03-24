Na shortlistu mezinárodních cen AIPS je reportáž o fotbalových sázkách a podcast o Závodu míru

V anketě Mezinárodní asociace sportovních novinářů (AIPS) se do užšího finále dostaly dva projekty České televize. V kategorii audio postoupil podcast Praha Berlín Waršava novinářů Vojtěcha Jírovce a Zdenka Tomáška. Mezi video dokumenty se prosadila reportáž Adély Paclíkové Štěstíčku naproti.
V kategorii videodokumentů do užšího finále (shortlist) postoupila Adéla Paclíková se svou reportáží Štěstíčku naproti, která se zabývá nelegálními fotbalovými sázkami. Právě tzv. matchfixing je považován za jeden z hlavních neduhů českých fotbalových soutěží. Téma se jako výsostně aktuální ukázalo v pondělí 24. března, kdy v souvislosti s korupcí a sázkami zasahovala policie.
Podcastová série Praha Berlín Waršava se věnuje příběhu slavného cyklistického Závodu míru, který se konal mezi lety 1948 a 2006. Její autory Vojtěcha Jírovce a Zdenka Tomáška zajímala nejen sportovní historie závodu, ale především přesahy do jiných oblastí – ať už do politiky, umění, tajných služeb, nebo veloprůmyslu. ČT se sportovním podcastem uspěla již v roce 2025, kdy se na desátém místě mezi evropskými podcasty umístila série Olympijský mýtus.
V letošním roce ceny Mezinárodní asociace sportovních novinářů (AIPS) evidují 1987 přihlášek od novinářů ze 130 zemí z celého světa. Vyhlášení vítězů proběhne v dubnu ve švýcarském Lausanne. Čeští novináři se prosadili také v kategoriích fotografie a článek.
Mezinárodní asociace sportovních novinářů vznikla v roce 1924 před začátkem olympijských her, které tehdy hostila Paříž. Od samého začátku v ní byli činí také čeští novináři: Ondřej Sekora, který se později prosadil jako známý ilustrátor, byl dokonce zvolen zástupcem generálního sekretáře a pokladníkem.
AIPS, který mimo jiné vybírá také sportovce roku (za minulý rok tyčkař Armand Duplantis a fotbalistka Aitana Bonmatí), má aktuálně 9500 členů. Od svého zrodu se stará o podmínky pro práci novinářů, ale zároveň také o etiku jejich práce.