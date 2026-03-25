Policie v sázkařské kauze obvinila 32 lidí. Karvinský klub se brání, že na vině jsou jednotlivci, ne on

Karvinský fotbalový klub odmítl, že by se podílel na ovlivňování utkání a narušování regulérnosti soutěže. Případnou vinu podle něj nesou jednotlivci. Policie obvinila třicet dva lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Karvinský klub zdůraznil, že ctí principy fair play. „V této souvislosti je zároveň nutné posuzovat případné jednání konkrétních osob individuálně a bez automatického přičítání jejich odpovědnosti klubu jako právnické osobě,“ stojí v prohlášení. Osmý celek prvoligové tabulky zároveň požaduje, aby byla respektována presumpce neviny a procesní práva všech dotčených do pravomocného ukončení všech řízení.
Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení. Mimo jiné i s Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města a šéfem klubu Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM).
V případě prokázání viny Karviné hrozí kontumace utkání, odebrání až dvaceti bodů nebo až vyloučení družstva ze soutěže, případně ještě pokuta až do výše deseti milionů korun. Dopady korupční kauzy se ve středu bude v Karviné zabývat rada města. Podle opozice by měl Wolf rezignovat na funkci.
Policisté obvinili třicet dva lidí, síháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Uvedlo to Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje. Počet obviněných se navíc může ještě rozšířit.
Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna měly tyto trestné činy někteří z obviněných spáchat ve prospěch organizované zločinecké skupiny. „Rozsah a povaha stíhané trestné činnosti se u jednotlivých obviněných liší, a proto se liší i její právní posouzení včetně konkrétně vytýkaných znaků pro použití vyšší trestní sazby,“ uvedl Dragoun.
Nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců hrozí obviněným za trestné činy ve prospěch organizované zločinecké skupiny. „U obviněného s nejméně závažnou trestnou činností pak hrozí v případě odsouzení uložení trestu odnětí svobody až na čtyři roky,“ doplnil vrchní žalobce.
Podle bývalého předsedy Fotbalové asociace (FAČR) Petra Fousek má případ počátky již v roce 2021, kdy byl do funkce zvolen. „Naše vedení bojovalo s match fixingem hned od zvolení v roce 2021, bylo součástí našeho programu obnovit důvěru ve fotbal. V průběhu mandátu jsme schválili ve výkonném výboru dva akční plány boje proti match fixingu s řadou konkrétních opatření i aktivně spolupracovali s kompetentními orgány,“ uvedl Fousek.
„Proto má dnešní kauza prvopočátek už před třemi lety. Poté, co jsme angažovali Kamila Javůrka na pozici integrity officera, bylo možné boj s ovlivňováním výsledků, kupováním zápasů a nelegálním sázením, touto rakovinou fotbalu a sportu, zesílit,“ konstatoval Fousek. Javůrek začal hned po svém příchodu spolupracovat se zástupci Národní sportovní agentury (NSA), policie, Vrchního státního zastupitelství, ministerstva financí, Českého olympijského výboru a Institutu pro regulaci hazardních her.