S třemi posilami z Balkánu, ale bez nejlepšího ligového střelce Daniela Vašulína a zatím také bez afrických hráčů začala přípravu na jaro Sigma Olomouc. Podle trenéra Tomáše Janotky je zvládnutí krátkého přípravného bloku absolutní prioritou pro tým, který je ve hře v české i Konferenční lize. Jen s minimálními změnami v kádru začalo přípravu také Slovácko. Změny hlásí i Pardubice.
Janotka poodkrývá plány Sigmy: Chceme uspět nejen v české, ale i v Konferenční lize
Sigma je v domácí soutěži na sedmém místě se ztrátou čtyř bodů na šestý Liberec, v Konferenční lize proklouzla z posledního postupového místa do předkola play-off, v němž se utká buď s Crystal Palace, nebo s Lausanne. Rozhodne o tom los v polovině ledna. Kvůli sestupné křivce výkonnosti se na závěr podzimu spekulovalo o Janotkově konci, kouč ale u mužstva pokračuje.
„Výsledky nebyly podle představ, už v průběhu prosince jsem ale cítil důvěru vedení a nyní je pro mě absolutní prioritou připravit tým na jarní část sezony,“ řekl Janotka, který loni na jaře přivedl olomoucký tým k triumfu v domácím poháru a k šestému místu v lize.
Novými tvářemi v týmu jsou Srb Dario Grgič, Chorvat Fabijan Krivak a Slovinec Danijel Šturm. „Každý z nich bude mít svůj prostor na aklimatizaci, nebude to pro ně žádná legrace. Šturm je posila do základu, toho jsme si vyhlédli už v létě. Dva další cizince bereme spíš jako perspektivní hráče a jejich doba hájení bude delší,“ podotkl Janotka.
K mužstvu se připojili také Jakub Elbel a Antonín Růsek, kteří podzim strávili na hostováních. Na prvním tréninku chyběli Guinejec Abdoulaye Sylla a Nigerijci Muhamed Tijani a Ahmad Ghali, kteří dorazí v nejbližších dnech. I tak současný kádr Sigmy čítá 32 hráčů do pole a pět brankářů.
Největší ztrátou pro Sigmu je návrat Vašulína do Plzně. „Jeho branky znamenaly body. Musíme najít hráče, kteří ho nahradí. To bude úkol do přípravy a musíme ho řešit jak individuálně, tak týmově,“ uvedl Janotka.
Skuhravý: Systémové změny jsou víc než získat Lewandowského
Ze Slovácka odešel brankář Jiří Borek do Artisu Brno a defenzivní hráč Jiří Hamza dostal svolení zapojit se do přípravy v Pardubicích. Zimní novinkou je pouze prodloužení smluv s oporami brankářem Milanem Hečou a záložníkem Michalem Trávníkem. Z hostování ve Vlašimi se vrátil Štěpán Beran, s týmem se připravují i čtyři hráči z dorostu a béčka.
„Kádr je otevřený. Sleduji, jak hráči navnímávají systémové věci, na nichž je třeba zapracovat. V týmu panuje pozitivní atmosféra. Chlapci makají, jak se na profíky sluší a patří, a já to oceňuji,“ řekl Skuhravý.
Padesátiletý kouč chce na jaře sázet na jiné pojetí hry a nový systém. Na adaptaci má s týmem necelý měsíc. „Musí to stačit. Věděl jsem, do čeho jdu. Chceme mít tvář, tým s dobrou mentalitou. Víme, na čem jsme, jaké máme možnosti. Musíme táhnout všichni za jeden provaz, to je alfa i omega. Jsem natěšen na sezonu,“ uvedl Skuhravý.
Na startu přípravy měl 23 hráčů. Chyběl jen Gigli Ndefe kvůli problémům s letem, ale připojí se s malým zpožděním. Na posilách vedení klubu pracuje. Největším problémem Slovácka na podzim byla koncovka. Tým dal v lize jen 11 branek, ze všech nejméně, přesto je podle trenéra prioritou získat stopera a krajního beka. S týmem zatím zůstávají na podzim kritizovaní útočníci Michael Krmenčík a Marko Kvasina.
Karviná začala zimní přípravu s třemi novými hráči
Trenér Marek Jarolím přivítal na prvním tréninku Karviné norského křídelníka Josiase Kinga Furahu, defenzivního univerzála Adamu Koneho z Pobřeží slonoviny a mladého obránce Šimona Slončíka ze Slavie. Kouč novinářům řekl, že karvinský klub chce přivést ještě další čtyři hráče.
Slezané na startu přípravy zatím počítají spíše ztráty, přišli o oba nejlepší střelce podzimní části ligové sezony. Do Plzně přestoupil klíčový stoper Dávid Krčík, do Baníku Ostrava má namířeno útočník Abdallah Gning. Z hostování v Karviné se do Slavie vrátili záložník Alexandr Bužek a další stoper Sahmkou Camara.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Samhkou Camara (Karviná NH), Conrad Wallem (St. Louis / MLS NH), Andres Dumitrescu (Olomouc NH)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno H), Emmanuel Fully (Teplice H)
Sparta Praha
Odešli: Dominik Hollý (Jablonec H)
FK Jablonec
Přišli: Nelson Okeke (Sparta/Bohemians), Dominik Hollý (Sparta H)
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH), Lukáš Penxa (Sparta NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Alexandr Sojka (Hradec Kr.), Tom Slončík (Hradec Kr. NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH)
Odešli: Milan Havel (Bohemians)
MFK Karviná
Přišli: Adama Kone, Josias King Furaha (Jerv/Nor.), Kahuan Vinícius (Torreense / Por. NH), Šimon Slončík (Slavia H)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Ostrava), Alexandr Bužek (Slavia NH), Samhkou Camara (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)
FC Hradec Králové
Odešli: Alexandr Sojka (Plzeň), Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje/Slovin.), Fabijan Krivak (Lokomotiva Záhřeb), Dario Grgič (Železničar Pančevo / Srb.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Kr. NH), Israel Dele (Kroměříž NH)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH), Andres Dumitrescu (Slavia NH)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.), Kristers Penkevics (Jelgava/Lot.)
FK Teplice
Přišli: Oliver Klimpl (Banská Bystrica), Emmanuel Fully (Slavia H)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH), Aleš Mandous (Slavia / Ml. Boleslav), Emmanuel Godwin (Trelleborgs FF / Švéd.), Tomáš Jelínek (Slavia B), Tobias Boledovič (Slavia B)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Přišli: Milan Havel (Plzeň)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)
Odešli: Jakub Fulnek (Artis Brno), Aleš Mandous (Pardubice)
Dukla Praha
Přišli: Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Lukáš Penxa (Jablonec / Sparta H)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.), Václav Jurečka (Rizespor/Tur.), Abdallah Gning (Karviná)
1. FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)
Odešli: Jiří Borek (Artis Brno)
„Dalo se to čekat. Jsme klub, kde jsou odchody součástí toho, když se daří, že se hráči posouvají. S touhle motivací sem zatím i chodí. Karty v lize jsou tak rozložené a musí to generovat další hladové hráče, kteří budou přicházet. Bereme to jako součást té naší práce i takový důkaz, že se to tady dělá dobře,“ řekl Jarolím, který převzal tým v průběhu podzimu poté, co trenér Martin Hyský odešel do Plzně.
S klokany už trénuje i Lischka
Bohemians 1905 zahájili přípravu i s obráncem Davidem Lischkou, jehož příchod z ostravského Baníku se dolaďuje. Opačným směrem by měl zamířit Vlasij Sinjavskij. Estonský reprezentant a univerzál už s Bohemians netrénuje. Pražany posílil v zimní přestávce i Milan Havel z Plzně, ten se ale k mužstvu po dohodě klubů připojí až po utkání Evropské ligy s Portem, které je na programu 22. ledna. Do Viktorie odešel jiný pravý obránce Adam Kadlec.
Po konci smlouvy nepokračuje v Bohemians stoper Matěj Hybš, jenž podepsal kontrakt v Mladé Boleslavi. Po vypršení hostování ze Sparty se klokani musejí obejít bez Nelsona Okekeho, nigerijský středopolař stráví jaro v Jablonci.
Trenér Jaroslav Veselý postrádá také defenzivního záložníka Bensona Sakalu. Zambijský reprezentant se představil na mistrovství Afriky a od Bohemians dostal volno. K týmu se připojí na soustředění v Turecku, kam vršovický celek odletí příští týden a sehraje tam tři přípravné zápasy. Jarní část nejvyšší soutěže začne 31. ledna v Mladé Boleslavi.
Fotbalisty Pardubic posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Jedenáctý tým prvoligové tabulky zároveň přivedl pro jarní část ligové sezony obránce Jiřího Hamzu ze Slovácka a trojici fotbalistů ze Slavie. Hostování v Mladé Boleslavi ukončil zkušený brankář Aleš Mandous a následně zamířil do Pardubic stejně jako záložník Tomáš Jelínek a obránce Tobias Boledovič z druholigové rezervy Pražanů. O formě působení všech čtyř hráčů se ještě jedná.
Už je také jisté, že záložník Alexandr Sojka se po půlroce vrací z Hradce Králové do Plzně. Viktoria uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého fotbalisty. Sojka se ještě během pondělí připojí k týmu na soustředění ve španělském Benidormu.