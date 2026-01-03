Velké změny v Plzni před zimní přípravou. Tři výrazné osobnosti opouští A-tým. Viktoria začala přípravu bez brankáře Martina Jedličky, který dostal od klubu svolení jednat o novém angažmá. Jeden z kapitánů Lukáš Hejda a záložník Jan Kopic se přesunou do třetiligového B-týmu.
Jedlička končí v Plzni a hledá angažmá v zahraničí. Hejda a Kopic se přesouvají k rezervě
Jedlička byl v Plzni brankářskou jedničkou od poloviny sezony 2023/24, kdy si ho Viktoria předčasně stáhla z hostování v Bohemians 1905. Sedmadvacetiletý gólman si díky svým výkonům předloni v říjnu vysloužil i premiérovou pozvánku do české reprezentace.
V průběhu uplynulé podzimní sezony ale přišel o post plzeňské jedničky, naposledy chytal na konci listopadu při ligové remíze 3:3 v Jablonci. Do branky se místo něj v závěru roku dostal rakouský gólman Florian Wiegele.
Jedlička nebyl s rolí náhradníka spokojen a českou ligu by měl opustit. „V těchto dnech se řeší jeho angažmá v zahraničí. Martin odvedl klubu skvělé služby, nyní jsme po vzájemné dohodě přistoupili k tomuto řešení a má svolení k odchodu do některé ze zahraničních lig,“ uvedl nový sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.
„Bylo to velmi složité rozhodnutí, protože Martin Jedlička byl pro Plzeň hrozně důležitý a odchytal tady spoustu skvělých zápasů. Ale nebyl spokojen s tím, že ztratil pozici. Dohodli jsme se, že mu nebudeme bránit v tom, aby si našel novou cestu. Florian v závěru podzimu ukázal, že má obrovský potenciál. Navíc budeme pracovat na příchodu ještě jednoho gólmana, abychom byli na jarní sezonu připraveni,“ řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Martin Hyský.
Plánované přesuny Hejdy a Kopice
Hejda ve Viktorii dlouhá léta plnil roli kapitána. V posledních dvou sezonách už ale nepatřil do základní sestavy, na podzim za prvoligové „áčko“ zasáhl pětatřicetiletý stoper jen do dvou soutěžních utkání. Do rezervy míří také další zkušený hráč Kopic, rovněž pětatřicetiletý záložník na podzim nehrál po letní operaci kolena.
„S Lukášem jsme se na tomto postupu domluvili dopředu a vzhledem k šířce aktuálního kádru jde o plánovaný krok. Stejně tak u Honzy Kopice, který na podzim podstoupil operaci kolena a nyní se vrací do plné zátěže,“ uvedl Vozábal.
Oběma hráčům po sezoně končí smlouva. „Pro klub odvedli neskutečné množství práce, měli velký podíl na nezapomenutelných úspěších, které jsme společně slavili. Během jarní části sezony určitě nachystáme důstojnou rozlučku s fanoušky, kterou si oba hráči zaslouží,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek.
Přípravu s aktuálně čtvrtým týmem prvoligové tabulky začaly dvě nové zimní posily – slovenský stoper Dávid Krčík a obránce Adam Kadlec. Z hostování si Západočeši předčasně stáhli jednoho ze dvou nejlepších střelců v sezoně nejvyšší soutěže Daniela Vašulína a ofenzivního univerzála Toma Slončíka.
Do přípravy vstoupilo 23 hráčů do pole a tři gólmani. Nové angažmá vedle Jedličky řeší i mladý nigerijský útočník Jame Bello. Další ofenzivní hráč Prince Adu se z rodinných důvodů připojí k mužstvu až na soustředění ve španělském Benidormu, kam Viktoria odletí v pondělí.
Zkušený obránce Milan Havel, který za Kadlece odejde do Bohemians, zamíří do Ďolíčku až po utkání Evropské ligy s Portem 22. ledna, neboť Západočechům budou kvůli karetnímu trestu chybět dva zadáci.
Další změny v kádru se ještě dají očekávat. Média spekulují o zájmu zahraničních klubů o plzeňského útočníka Rafia Durosinmiho. „Kádr není uzavřený směrem dovnitř, ani směrem ven. Jsou věci, které jsou otevřené,“ řekl Hyský.
Mužstvo by rád doplnil na několika postech. „Bavíme se o pozici středního záložníka, bavíme se o křídle, o hrotovém útočníkovi a o brankáři,“ dodal Hyský, který přišel do Viktorie v průběhu podzimu z Karviné.