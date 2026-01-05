Velkou přestupovou ránu udělala pražská Sparta. Útočník reprezentace do 21 let Matyáš Vojta přestoupil z Mladé Boleslavi na Letnou a jedná o nejdražší přestup českého hráče mezi dvěma tuzemskými kluby v historii.
Ligový rekord. Sparta se plácla přes kapsu a přivedla útočníka Vojtu
Mladoboleslavští uvedli, že se jedná o nejdražší přestup českého hráče mezi dvěma tuzemskými kluby v historii. Podle spekulací médií Pražané zaplatí za Vojtu zhruba čtyři miliony eur (97 milionů korun) plus případné bonusy 750 tisíc eur (18 milionů korun).
Specializovaný server Transfermarkt uvádí jako dosud největší přestup letní přesun slovenského útočníka Erika Prekopa z Ostravy do Slavie (3,1 milionu eur). Tři miliony eur zaplatili Pražané v roce 2024 za kanonýra Tomáše Chorého z Plzně, na zhruba stejnou sumu by se měl i s bonusy vyšplhat loňský transfer záložníka Michala Berana z Jablonce do Olomouce.
„Nechtěli jsme ho pustit, protože nás čeká těžké jaro, a tak jsme chtěli, aby odešel až v létě. Evidovali jsme zájem od více klubů, ovšem konkrétní a nejvýraznější finanční nabídka přišla od Sparty. Přesnou částku nebudeme zveřejňovat, ale myslím si, že momentálně je přestup Vojty nejdražší v rámci české ligy týkající se českého hráče,“ uvedl ředitel sportovního rozvoje Josef Jinoch.
Vojta zaujal mimo jiné ve vzájemných zápasech, proti Spartě se prosadil ve třech ze čtyř duelů. Vytáhlý útočník střelecky táhl Mladou Boleslav už v minulé ligové sezoně, kdy se trefil desetkrát. V aktuálním ročníku dal sedm gólů, v tabulce kanonýrů soutěže jsou na tom lépe jen čtyři hráči.
„Matyáš je při svém mladém věku sebevědomý a produktivní útočník s dobrým výběrem místa ve vápně. Je platný v presinku a dokáže velmi rychle reagovat při ztrátách míče. Věříme, že díky své typologii a atributům má potenciál vyrůst v komplexního středního útočníka,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Samhkou Camara (Karviná NH), Conrad Wallem (St. Louis / MLS NH), Andres Dumitrescu (Olomouc NH)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno H), Emmanuel Fully (Teplice H)
Sparta Praha
Přišli: Matyáš Vojta (Ml. Boleslav)
Odešli: Dominik Hollý (Jablonec H)
FK Jablonec
Přišli: Nelson Okeke (Sparta/Bohemians), Dominik Hollý (Sparta H)
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH), Lukáš Penxa (Sparta NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Alexandr Sojka (Hradec Kr.), Dominik Ťapaj (Ružomberok), Tom Slončík (Hradec Kr. NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH)
Odešli: Milan Havel (Bohemians)
MFK Karviná
Přišli: Adama Kone, Josias King Furaha (Jerv/Nor.), Kahuan Vinícius (Torreense/Por. NH), Šimon Slončík (Slavia H)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Ostrava), Alexandr Bužek (Slavia NH), Samhkou Camara (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)
FC Hradec Králové
Přišli: Marko Regža (FC Riga)
Odešli: Alexandr Sojka (Plzeň), Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje/Slovin.), Fabijan Krivak (Lokomotiva Záhřeb), Dario Grgič (Železničar Pančevo / Srb.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Kr. NH), Israel Dele (Kroměříž NH)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH), Andres Dumitrescu (Slavia NH)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.), Kristers Penkevics (Jelgava/Lot.)
FK Teplice
Přišli: Oliver Klimpl (Banská Bystrica), Emmanuel Fully (Slavia H)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH), Aleš Mandous (Slavia / Ml. Boleslav), Emmanuel Godwin (Trelleborgs FF / Švéd.), Tomáš Jelínek (Slavia B), Tobias Boledovič (Slavia B)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Přišli: Milan Havel (Plzeň)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)
Odešli: Jakub Fulnek (Artis Brno), Aleš Mandous (Pardubice), Matyáš Vojta (Sparta)
Dukla Praha
Přišli: Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Lukáš Penxa (Jablonec / Sparta H)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.), Václav Jurečka (Rizespor/Tur.), Abdallah Gning (Karviná)
1. FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)
Odešli: Jiří Borek (Artis Brno)
Odchovanec Vyšehradu přestoupil do Mladé Boleslavi v roce 2022. Přes B-tým a hostování v druholigovém Varnsdorfu se propracoval až do „áčka“ a v minulé sezoně si zahrál s týmem Konferenční ligu. V nejvyšší soutěži má bilanci 44 zápasů a 17 branek.
„Snažil jsem se to nevnímat a jednání přenechat manažerovi, ale poslední dva týdny byl kolem mě docela velký humbuk. První nabídky v loňském létě jsem odmítal s tím, že chci ještě zůstat v Bolce, ale po osobním setkání s panem Rosickým ke konci loňského roku jsem už byl rozhodnutý, že přestoupím do Sparty,“ uvedl Vojta.
„Byl jsem rád součástí mladoboleslavského klubu. Působení v něm mě posunulo lidsky i sportovně. Všem mladým klukům chci být příkladem, že se lze z Mladé Boleslavi prosadit výš,“ přidal pražský rodák. Trenér druhého týmu prvoligové tabulky Brian Priske nebude moct Vojtu využít v úvodním jarním kole v malém pražském derby na Dukle. Mladý útočník si odpyká trest za čtyři žluté karty.
Specializovaný server Transfermarkt uvádí jako dosud největší přestup letní přesun slovenského útočníka Erika Prekopa z Ostravy do Slavie (3,1 milionu eur). Tři miliony eur zaplatili Pražané v roce 2024 za kanonýra Tomáše Chorého z Plzně, na zhruba stejnou sumu by se měl i s bonusy vyšplhat loňský transfer záložníka Michala Berana z Jablonce do Olomouce.