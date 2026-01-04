Fotbalisty Plzně nejspíš opustí nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. Nejlepší střelec mužstva v ligové sezoně jedná o přestupu do zahraničí a s týmem už v pondělí neodletí na soustředění do Španělska. Podle italského serveru football-italia.net o Durosinmiho usiluje klub z Pisy, poslední celek Serie A za třiadvacetiletého kanonýra nabízí Viktorii devět milionů eur (218 milionů korun) a další dva miliony eur (48 milionů korun) na bonusech.
Durosinmi nejspíš opustí Plzeň, míří do Serie A
Západočeši o Durosinmiho možném odchodu sice informovali, konkrétního zájemce nicméně neuvedli. „S hráčem existuje dlouhodobá domluva, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí, která by uspokojovala jeho samotného i představy klubu, nebude mu bráněno v transferu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.
„Právě takovou nabídku máme nyní na stole a intenzivně jednáme o hráčově přestupu do jedné z elitních evropských soutěží. Z tohoto důvodu neodcestuje zítra Rafiu Durosinmi s týmem na herní kemp do španělského Benidormu,“ doplnil Šádek.
O Durosinmiho odchodu z Plzně se spekulovalo už nějakou dobu, hovořilo se o mimo jiné o zájmu z Anglie. Nigerijský útočník mohl Viktorii opustit už před dvěma lety, jeho přestup do Frankfurtu ale tehdy zhatilo to, že neprošel zdravotní prohlídkou.
Durosinmi působí v Plzni tři roky. Nejprve přišel z Karviné na hostování a o půl sezony později přestoupil. Od října 2023 do loňského února nehrál kvůli vážnému zranění kolena. V tomto ligovém ročníku má na kontě sedm branek a již po podzimu překonal své sezonní maximum v české lize. Celkem si v české nejvyšší soutěži připsal 26 gólů v 79 zápasech.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Samuel Isife (Dukla), Hamidou Kante (Artis Brno), Alexandr Bužek (Karviná NH), Divine Teah (Pardubice NH), Samhkou Camara (Karviná NH), Conrad Wallem (St. Louis/MLS NH), Andres Dumitrescu (Olomouc NH)
Odešli: Christos Zafeiris (PAOK Soluň), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno H), Emmanuel Fully (Teplice H)
Sparta Praha
Odešli: Dominik Hollý (Jablonec H)
FK Jablonec
Přišli: Nelson Okeke (Sparta/Bohemians), Dominik Hollý (Sparta H)
Odešli: Antonín Růsek (Olomouc NH), Lukáš Penxa (Sparta NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Dávid Krčík (Karviná), Adam Kadlec (Bohemians), Tom Slončík (Hradec Kr. NH), Daniel Vašulín (Olomouc NH)
Odešli: Milan Havel (Bohemians)
MFK Karviná
Přišli: Adama Kone, Josias King Furaha (Jerv/Nor.), Kahuan Vinícius (Torreense/Por. NH), Šimon Slončík (Slavia H)
Odešli: Dávid Krčík (Plzeň), Abdallah Gning (Ostrava), Alexandr Bužek (Slavia NH), Samhkou Camara (Slavia NH)
Slovan Liberec
Přišli: Vojtěch Sychra (Pardubice), Milan Lexa (Pardubice NH), Dominik Mašek (Pardubice NH)
Odešli: Michal Hlavatý (Pardubice)
FC Hradec Králové
Odešli: Tom Slončík (Plzeň NH), Jakub Elbel (Olomouc NH)
Sigma Olomouc
Přišli: Danijel Šturm (Celje/Slovin.), Fabijan Krivak (Lokomotiva Záhřeb), Dario Grgič (Železničar Pančevo/Srb.), Antonín Růsek (Jablonec NH), Jakub Elbel (Hradec Kr. NH), Israel Dele (Kroměříž NH)
Odešli: Daniel Vašulín (Plzeň NH), Andres Dumitrescu (Slavia NH)
FC Zlín
Přišli: Jakub Jugas (Cracovia/Pol.), Kristers Penkevics (Jelgava/Lot.)
FK Teplice
Přišli: Oliver Klimpl (Banská Bystrica), Emmanuel Fully (Slavia H)
FK Pardubice
Přišli: Michal Hlavatý (Liberec), Mohammed Yahaya (Táborsko NH), Aleš Mandous (Slavia/Ml. Boleslav), Emmanuel Godwin (Trelleborgs FF/Švéd.)
Odešli: Vojtěch Sychra (Liberec), Filip Šancl (Ostrava), Divine Teah (Slavia NH), Milan Lexa (Liberec NH), Dominik Mašek (Liberec NH), Denis Alijagič (Žilina NH)
Bohemians 1905
Přišli: Milan Havel (Plzeň)
Odešli: Matěj Hybš (Ml. Boleslav), Adam Kadlec (Plzeň), Nelson Okeke (Jablonec)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Hybš (Bohemians), Jan Buryán (Táborsko NH)
Odešli: Jakub Fulnek (Artis Brno), Aleš Mandous (Pardubice)
Dukla Praha
Přišli: Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Lukáš Penxa (Jablonec/Sparta H)
Odešli: Samuel Isife (Slavia), Roman Holiš (Táborsko)
Baník Ostrava
Přišli: Filip Šancl (Slavia/Pardubice), Lauri Laine (Seinajöki/Fin.), Václav Jurečka (Rizespor/Tur.), Abdallah Gning (Karviná)
1.FC Slovácko
Přišli: Štěpán Beran (Vlašim NH)
Odešli: Jiří Borek (Artis Brno)