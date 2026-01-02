Baník hlásí zajímavou posilu do útoku. K Ostravanům se připojil někdejší dvojnásobný nejlepší střelec první ligy Václav Jurečka, jenž v závěru minulého roku rozvázal smlouvu v tureckém Rizesporu. Adam Kadlec přestoupil z Bohemians 1905 do Plzně, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku. Opačným směrem na konci ledna zamíří jiný pravý obránce Milan Havel.
Jurečka si po konci v Turecku vybral Baník, Plzeň si s Bohemians vyměnila obránce
„Když jsme říkali, že se budeme na trhu dívat po zkušeném a gólovém útočníkovi, měli jsme na mysli přesně takový typ hráče. Vašek přesně tuto charakteristiku splňuje,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.
„Je dokonale prověřený českou ligou. Nastupoval za reprezentaci, má velké zkušenosti ze Slavie z těžkých ligových i pohárových utkání a dokázal v nich dávat branky. Věříme, že i u nás se prosadí výbornou orientací ve vápně, čichem na góly, zakončením a že vedle něj porostou i naši mladí hráči,“ řekl Mikloško.
Jurečka před odchodem do Rizesporu dvě sezony nastupoval za pražskou Slavii a v jejím dresu nastřílel v 81 zápasech 49 gólů. V české lize hrál také za Slovácko a rodnou Opavu, v nejvyšší soutěži má bilanci 165 utkání a 68 gólů. V devíti zápasech oblékl dres národního týmu a dal jednu branku.
„Chtěl jsem se vrátit do Česka. S Baníkem jsem byl v kontaktu, ozval se mi majitel klubu a cítil jsem opravdu silný zájem. Baník v Česku patří k velkým klubům, má vynikající fanoušky. Já navíc v Ostravě bydlím, takže o to bylo všechno jednodušší. Jsem připraven Baníku pomoct a věřím, že se během jara budeme v tabulce posouvat nahoru,“ řekl Jurečka.
Ostrava se podzimní částí sezony protrápila. V ligové tabulce je předposlední a v 19 zápasech vstřelila jen 12 gólů.
Havel se vrací do Bohemians
Bohemians potvrdili Kadlecův chystaný odchod už před koncem roku, zájemce ale tehdy nezveřejnili. Dvaadvacetiletému vytáhlému obránci se 73 ligovými starty končila v létě smlouva a novou nechtěl podepsat.
„Adam patří mezi velké talenty českého fotbalu. Má veškeré předpoklady pro další výkonnostní růst a jsme rádi, že se stává součástí našeho kádru,“ řekl sportovní ředitel čtvrtého týmu prvoligové tabulky Martin Vozábal. „Přestup do Viktorky vnímám jako velký krok v mé kariéře. Je to pro mě obrovská výzva, kterou přijímám. Chci se neustále zlepšovat a tady pro to budu mít veškeré podmínky,“ uvedl Kadlec, který hrál za Bohemians od dorosteneckého věku.
Do mateřského klubu se vrátí jednatřicetiletý Havel. Zkušený obránce, jenž má na kontě 241 ligových duelů i pět reprezentačních zápasů, odešel do Plzně v roce 2017 a na západě Čech získal dva ligové tituly. V sezoně 2019/2020 hostoval právě v Ďolíčku, kde nyní podepsal tříletou smlouvu. K týmu se připojí až po utkání Evropské ligy s Portem, které je na programu 22. ledna.
„S Plzní jsme se dohodli na tomto postupu. Čeká je důležitý zápas proti Portu v Evropské lize, pro který mají vykartované Dweha s Jemelkou. Pro Milana to bude zároveň rozlučka s klubem, kde zažil největší úspěchy. Pak se připojí k Bohemce a pro první jarní kolo bude plně připraven,“ uvedl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.
Plzeň získala druhou zimní posilu. Už před dvěma týdny přivedla z Karviné slovenského stopera Dávida Krčíka.