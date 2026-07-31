Infantinův plán nepodporujeme, ujasnil Trunda

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda popřel, že by ve středu podpořil plán mezinárodní federace FIFA prodat práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. Jeho vyjádření pro britskou Sky News prý bylo dezinterpretováno. Ujistil, že FAČR podporuje odmítavé stanovisko Evropské fotbalové unie (UEFA).
Plán další komercionalizace mistrovství světa, který přednesl šéf FIFA Gianni Infantino, vzbudil velkou vlnu odporu. Sky News proto překvapilo, že návrhy, které „šokovaly světový fotbal“, podporuje předseda FAČR Trunda. „Vidím pragmatické výhody pro český fotbal z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem. Samozřejmě potřebujeme více podrobností, ale můj osobní názor je, že vidím pozitivní dopad záměrů FIFA,“ citovala Trundu ve středu britská televize.
Den poté se členské státy Evropské fotbalové unie (UEFA) dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud FIFA svůj plán uskuteční. Oficiální prohlášení je výsledkem dohody všech 55 národních svazů UEFA včetně FAČR.
„Co se týče vztahů FIFA a UEFA, poskytl jsem v té věci rozhovor. Mé vyjádření v něm bylo dezinterpretováno. Řekl jsem, že musíme získat absolutní detaily, abychom to rozhodnutí mohli udělat správně,“ upřesnil v pátek Trunda.
Informaci o vztazích FIFA a UEFA doplnil jako další bod jednání mimořádného výkonného výboru asociace, který hlasoval o angažování španělského trenéra Santiho Denii k české reprezentaci. „Věc jsme na výkonném výboru projednali. Připravujeme vyjádření, které plně podpoří stanovisko UEFA a pana Čeferina (předseda UEFA),“ dodal Trunda.
FIFA v úterý zveřejnila plán na prodej podílu z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Podle listu The Times jsou do tohoto plánu zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž pojí Gianniho Infantina blízké přátelství.
Špatný plán pro fotbal, uvedl Infantinův poradce a rezignoval
Kvůli návrhu prodeje práv na světové šampionáty rezignoval jeden z nejbližších Infantinových poradců Carlos Cordeiro. „Říkám to jasně: na tomto návrhu jsem se nijak nepodílel a jednoznačně s ním nesouhlasím,“ uvedl v prohlášení. „Je to špatný plán pro členské svazy FIFA, špatný plán pro fotbal a špatný plán pro dlouhodobou budoucnost tohoto sportu,“ doplnil.
„FIFA takovou dohodu nepotřebuje, v rezervách má miliardy dolarů,“ uvedl Cordeiro, bývalý předseda americké fotbalové federace US Soccer, který při přípravách letošního MS podle agentury AP často doprovázel Infantina na schůzky v Bílém domě.