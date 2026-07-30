UEFA odmítla návrh FIFA na prodej práv investorům a hlásí bojkot

Členské státy Evropské fotbalové unie (UEFA) se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. Prohlášení UEFA je výsledkem dohody všech 55 národních svazů včetně Fotbalové asociace ČR (FAČR). Podle listu The Times jsou do komerčního plánu zapojené osoby z okolí Donalda Trumpa.
Evropské reprezentace se nebudou účastnit žádných soutěží FIFA, dokud mezinárodní federace nezaručí, že úvahy o prodeji práv soukromým investorům navždy vyloučí, rozhodla UEFA na mimořádném zasedání.
Předseda FAČR David Trunda ve středu v rozhovoru pro televizi Sky News návrh FIFA podpořil. Naopak Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, od začátku zaujala podobné stanovisko jako UEFA.
„UEFA a jejích 55 členských asociací vystupují jednotně. Jednomyslně a jednoznačně odmítáme návrh FIFA na převod vlastnických podílů na mistrovství světa a dalších soutěží FIFA do rukou soukromých investorů. Mistrovství světa patří fotbalu, není na prodej. A dokud bude mít Evropa právo do toho mluvit, tak nikdy nebude na prodej,“ stojí v prohlášení.
FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Podle kritiků by však taková dohoda mohla zvýšit tlak na další rozšiřování počtu účastníků mistrovství světa nebo na pořádání šampionátů častěji než dosud.
Podle listu The Times jsou do komerčního plánu FIFA zapojené osoby z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž předsedu FIFA Gianniho Infantina pojí blízké přátelství. Hlavním investorem by měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, bratrem Trumpova zetě Jareda Kushnera.
UEFA na zveřejněné plány okamžitě reagovala ostrou kritikou. Obavy vyjádřily i další konfederace, znepokojené především tím, že s nimi o návrhu nikdo předem nehovořil. Nový plán by mohl znamenat ohrožení jejich příjmů z vrcholných kontinentálních akcí klubů i reprezentací.
„Pokud by se soukromí investoři chopili soutěží FIFA, fotbal by se navždy změnil. Zisk by se stal nutností, komerční zájmy by ovlivňovaly veškerá rozhodnutí ve všech soutěžích včetně fotbalového kalendáře. Tento model nemá ve fotbale místo. Budoucnost fotbalu nemůže být v rukou těch, jejichž hlavním zájmem je finanční zisk,“ uvedla UEFA.
FIFA hodlá veškerý zisk investovat zpět do fotbalu. Zdůraznila, že si ponechá výlučnou kontrolu nad řízením soutěží, kalendářem zápasů a všemi sportovními rozhodnutími. Návrh hodlá brzy předložit 211 členským svazům a Radě FIFA, které o něm mají do 19. září rozhodnout.