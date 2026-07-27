Raději meditujte, modlete se a koukejte na fotbal, vzkazuje Infantino svým kritikům

Meditujte, modlete se nebo sledujte fotbal, doporučil na instagramu šéf FIFA Gianni Infantino svým kritikům místo toho, aby podle něj „šířili lži a falešné zvěsti“ o jeho vedení fotbalové organizace a průběhu nedávno skončeného mistrovství světa.
V patnáctistránkovém příspěvku na svém osobním instagramu, jejž přesdílel i oficiální účet FIFA, se Infantino obrátil na lidi „s jejich pery, papíry a obrazovkami“, kteří podle jeho názoru „byli zaneprázdněni zaséváním semen nenávisti“, zatímco FIFA pořádala „tu nejúžasnější událost na planetě“.
Infantino napsal, že mistrovství světa oslavovalo lidství, a ujistil, že turnaj pořádaný v USA, Kanadě a Mexiku přinesl „stoprocentní bezpečnost a ochranu, pouze radost a štěstí“.
Ve svém zamyšlení zlehčoval několik velkých kontroverzí, které turnaj provázely, a vyzdvihl například účast Íránu, který je v ozbrojeném konfliktu se Spojenými státy, jedním ze spolupořadatelů turnaje. Infantino napsal, že FIFA „neúnavně pracovala, aby sjednotila dvě země ve válce“. Íránský tým prý díky tomu mohl vstoupit do USA „bez incidentu či konfliktu“.
Jeho vnímání je přitom v ostrém kontrastu se slovy íránského hlavního kouče Amíra Ghálenúího, podotýká BBC. Ten se nechal slyšet, že jeho tým byl na MS „nejvíc utlačovaný“.
Írán se potýkal se zpožděním při vyřizování víz, některým členům realizačního týmu byl odepřen vstup do Spojených států a fanouškům byly odebírány už přidělené vstupenky. Základna íránské reprezentace se navíc musela přestěhovat z americké Arizony do mexické Tijuany. V průběhu turnaje měli Íránci potíže i při přesunech mezi base campem a Los Angeles a Seattlem, kde hráli skupinové zápasy.
Podobné potíže jako Írán přitom řešily i další reprezentace – na Haiti, Senegal a Pobřeží slonoviny dopadla cestovní omezení zavedená Trumpovou administrativou. Somálský rozhodčí Omar Artan navíc vůbec nedostal povolení ke vstupu do USA, ačkoliv jej FIFA původně nominovala pro pískání zápasů skupinové fáze. Zdůvodnění znělo, že je Artan „napojen na podezřelé členy teroristických organizací“. Somálci nepomohl ani diplomatický pas a jednorázové americké vízum.
„Zmiňujete pár lidí, kterým byla odepřena víza, a přehlížíte miliony, které dorazily ze všech koutů světa. Protože fotbal sjednocuje svět. A (tento šampionát) to v létě přesvědčivě ukázal,“ nepochybuje šéf FIFA. Znovu se přitom vrátil k bezpečnosti během turnaje a ujistil, že nedošlo k „žádným incidentům, žádným násilnostem, jenom radosti, emocím, štěstí, jednotě a sounáležitosti“.
BBC však připomíná, že samotná FIFA vyšetřuje potyčky argentinských hráčů a členů realizačního týmu se španělskými fotbalisty, k nimž došlo bezprostředně po skončení finále. Zabývá se také možnými rasistickými urážkami na adresu amerického influencera vystupujícího jako IShowSpeed. Po zápase mezi Argentinou a Anglií bylo v Atlantě kvůli vzájemným potyčkám zadrženo několik fanoušků. Předmětem kontroverzí byla i přítomnost agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE) na stadionech.
Nejvíc křičí ti, co to sami dělají, tvrdí Infantino
Ve svém rozsáhlém příspěvku se Infantino vyjádřil i ke kritice směřující na úroveň vedení turnaje a jeho možné politické ovlivňování. Nejviditelnější byla kauza kolem amerického útočníka Folarina Baloguna, jemuž FIFA po intervenci prezidenta Donalda Trumpa pozastavila jednozápasový trest za červenou kartu.
UEFA tento krok označila za bezprecedentní a nepochopitelný, norský fotbalový svaz stále zvažuje podání stížnosti k etické komisi FIFA.
Infantino nyní namítá, že podobná rozhodnutí nejsou nijak výjimečná, a dokonce tvrdí, že „jsou běžná a široce respektovaná v některých z největších lig na světě“. „Je kuriozní, že stejné země, které tyto praktiky uplatňují, jsou nyní těmi, kdo je kritizují,“ pozastavuje se bez udání konkrétního případu.
Z dalších 191 „vykartovaných“ fotbalistů na MS se stopce pro další zápas vyhnul kromě Baloguna jen jeden další, poznamenává sportovní server britské BBC.
Infantino svým oponentům radí, aby „projevili trochu lásky a respektu“ k turnaji, při němž „se lidé sešli jako rodiny, fanoušci a jako jeden celek“. „Zatímco oni oslavovali, vy jste byli zaneprázdněni rozséváním semen nenávisti. Prosím ty, kteří věnují svůj čas a energii tomu, aby nás nenáviděli: věnujte chvilku zamyšlení, meditaci, modlitbě nebo sledování fotbalu. Protože jen náš nádherný sport dokáže nabídnout mimořádnou podívanou, při které se všichni sjednotí a znovu se propojí jako lidé“.
„Jsem jako prezident FIFA nepředstavitelně hrdý, že jsem k této podívané – alespoň trošku – přispěl. Je to skvělý pocit,“ uzavřel Infantino.