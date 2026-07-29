UEFA kvůli plánům Infantina zvažuje bojkot příštího MS, předseda FAČR je naopak podporuje

Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Podle informací médií je ve hře i možný bojkot příštího světového šampionátu. Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda naopak návrhy FIFA podpořil.
FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti FIFA Forward Enterprise získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).
List The Times v té souvislosti dodal, že taková dohoda by mohla zvýšit tlak na další rozšiřování počtu účastníků mistrovství světa nebo na pořádání šampionátů častěji než dosud.
Ve společném podniku by FIFA zůstala majoritním vlastníkem, veškerý zisk hodlá investovat zpět do fotbalu. Částky, které posílá jednotlivým národním svazům, chce do roku 2038 až ztrojnásobit.
„Externí investoři budou mít ve společnosti pouze menšinový podíl a nebudou hrát žádnou provozní roli. Investují do dceřiné společnosti FIFA, nikoli do samotné FIFA. Pro FIFA se nic nemění,“ uvedla federace.
UEFA na zveřejněné plány okamžitě reagovala ostrou kritikou. „Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. UEFA bere tuto záležitost velmi vážně. Stejně tak by měly postupovat i všechny národní fotbalové svazy. Nikdo z nás nevlastní fotbal. Není na FIFA, aby ho prodávala,“ sdělila evropská federace.
„Ohledně zamýšleného projektu FIFA k možnému prodeji komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům jsem v kontaktu s UEFA a s kolegy z výkonného výboru i s předsedy řady národních fotbalových asociací v Evropě. Myslím, že se jedná pro fotbal o velmi vážnou věc a plně sdílím stanovisko UEFA i dalších subjektů, které upozornily na nebezpečná rizika,“ uvedl člen výkonného výboru UEFA a bývalý předseda FAČR Petr Fousek.
„Nepochybuji, že Evropa bude jednotná stejně jako třeba v případě Superligy a jsem přesvědčen, že součástí této jednoty musí být z řady důvodů i český fotbal,“ doplnil Trundův předchůdce v čele FAČR.
Sky News překvapilo, že návrhy prezidenta FIFA, které „šokovaly světový fotbal“, podporuje předseda FAČR Trunda. „Vidím pragmatické výhody pro český fotbal z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem. Samozřejmě potřebujeme více podrobností, ale můj osobní názor je, že vidím pozitivní dopad záměrů FIFA,“ řekl Trunda britské televizi.
Podle člena výkonného výboru FAČR Jaroslava Tvrdíka není Trundův postoj oficiální českou pozicí. „Prezentované stanovisko je osobním názorem předsedy FAČR. Mrzí mě to, Davida Trundu respektuji, ale výkonný výbor jako kolektivní statutární orgán českého fotbalu o této velmi vážné otázce nejednal a jakkoliv nerozhodl,“ uvedl Tvrdík.
„Obava UEFA je plně pochopitelná a česká pozice by měla byt formulovaná po komplexní vnitřní diskusi ve FAČR a LFA,“ dodal člen výkonného výboru za kluby první a druhé ligy a šéf pražské Slavie.
Obavy naopak vedle UEFA vyjádřily i další konfederace, znepokojené především tím, že s nimi o návrhu nikdo předem nehovořil. Nový plán by mohl znamenat ohrožení jejich příjmů z vrcholných kontinentálních akcí klubů i reprezentací.
FIFA zdůraznila, že si ponechá výlučnou kontrolu nad řízením soutěží, kalendářem zápasů a všemi sportovními rozhodnutími.
Návrh hodlá brzy předložit 211 členským svazům a Radě FIFA, které o něm budou rozhodovat. Pokud projde, slibuje Infantino každému svazu ve čtyřletém období do roku 2030 místo deseti milionů dolarů (213 milionů korun) dvojnásobek.
Podle zdrojů The Times jsou do Infantinových plánů zapojené i osoby z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž ho pojí blízké přátelství. Hlavním investorem by měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, bratrem Trumpova zetě Jareda Kushnera.
Sám Infantino by pak po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA, který by v případě znovuzvolení vypršel v roce 2031, mohl vést novou společnost jako generální ředitel.
Podobnou záležitost řešila před třemi lety Německá fotbalová liga (DFL), jež sdružuje dvě nejvyšší soutěže v zemi. Zástupci klubů tehdy odmítli prodej osminového podílu mediálních práv investorům zvenčí.
Podle vedení DFL měl prodej podílu 12,5 procenta práv pro domácí a celosvětový trh na dvacet let přinést soutěži zhruba dvě miliardy eur (47 miliard korun).