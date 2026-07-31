Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Španělský kouč se s FAČR dohodl na dvouleté smlouvě s opcí, jedním z asistentů bude jeho krajan Pablo Amo. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete je prvním zahraničním koučem českého národního týmu v historii.
„Výkonný výbor FAČR schválil Santiho Deniu do funkce trenéra české fotbalové reprezentace jednoznačně výraznou většinou,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
Denia ve funkci nahradil Miroslava Koubka, který předčasně skončil na lavičce reprezentace nedlouho po neúspěšném vystoupení na uplynulém mistrovství světa v Americe.
„Viděl jsem projekt, kterému opravdu věřím. Od začátku jsem cítil velké ambice a snahu posunout český fotbal dopředu,“ řekl Denia. „Jsem mimořádně motivovaný, protože možnost vést českou reprezentaci považuji za velkou příležitost,“ doplnil.
Česká reprezentace byla po Koubkově odstoupení bez trenéra přes měsíc. FAČR od začátku avizovala, že chce zahraničního kouče.
„Velmi si vážíme toho, že k české reprezentaci přichází odborník s tak velkým kreditem a obrovskými zkušenostmi z reprezentační úrovně. Santi Denia působil velice dlouho a především úspěšně u španělských reprezentačních výběrů, které přivedl také k velkým vítězstvím. Jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří rozvíjet celý český fotbal,“ řekl Trunda.
Denia bude prvním trenérem u tuzemské reprezentace, který nebude mít československý původ. Tým v minulosti vedli rodáci ze Slovenska Dušan Uhrin starší a Jozef Chovanec, oba nicméně mají české občanství.
„Od začátku jsme věděli, jaký profil trenéra chceme a jakým chceme jít směrem. Věděli jsme, že chceme jít zahraniční cestou,“ uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
„Hledali jsme osobnost, která má mezinárodní zkušenosti, které by nás mohly posunout a společně vytvořit tým, který bude spolupracovat na dlouhodobé vizi. Z trenéra cítím, že je připravený začít pracovat naplno a pomůže nám vybudovat novou tvář národního týmu,“ doplnil Nedvěd.
Bývalý hráč Atlética Madrid slavil úspěchy se španělskými mládežnickými výběry a předloni dovedl olympijský tým ke zlaté medaili na Hrách v Paříži.
Denia předtím vyhrál se svými svěřenci také mistrovství Evropy do 17 let (v roce 2017) i do 19 let (2019). Bývalý střední obránce byl naposledy trenérem klubu aš-Šahaníja v Kataru. Coby hráč má na kontě dva starty za reprezentační „áčko“ Španělska.