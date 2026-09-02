Hradec Králové v Brně padl po gólu Vašulína, Jablonec veze z Ďolíčku bod

Ve fotbalové lize se dohrávaly zápasy 4. kola první ligy. Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1:0 když po nedorozumění v hradecké obraně zápas rozhodl zblízka Vašulín. Brněnský celek, který vyhrál třetí zápas za sebou, se tak dostal na druhé místo v tabulce, Hradec je po druhé porážce po sobě desátý. Hned za ním jsou Boheminas, kterým v zápase s Jabloncem zařídil remízu 1:1 z penalty Čermák. Jablonec je šestý.
V původním termínu 16. srpna se nehrálo kvůli účasti Hradce v předkolech evropských pohárů. Hradec zahrozil poprvé ve 24. minutě po obrovské chybě Ševčíka, který špatně vyhodnotil malou domů a rázem dostal do jasné šance Trubače, jehož pokus Hrdina vyrazil. Brněnský gólman zneškodnil i následnou dvojitou dorážku Dancáka. Zajímavě vypadala i prudká střela Ludvíčka, na kterou chtěl dosáhnout Van Buren, měl to však na dlouhou nohu. Více se už v úvodním dějství nestalo.
Sotva se fanoušci usadili zpátky do hlediště, mohli sledovat střelecký zápis hradeckého mužstva. Van Buren výborným centrem z pravé strany našel Slončíka, který byl zcela volný před Hrdinou, jenže střelou z první zakončil o pár centimetrů vedle Hrdinovy branky.
Do práce musel jít v podstatě poprvé v zápase i Zadražil, kterého nejprve vystrašila hlavička Kanakimany. Z následného rohu vypálil velmi nepříjemně Vachoušek, jehož rána byla sražena do protipohybu hradeckého gólmana, ale ten dokázal s vypětím sil na míč dosáhnout.
Druhý poločas byl už rozhodně pohlednější a chytili se i fanoušci, kterým byl servírován fotbal nahoru dolů. Na jedné straně se probíjel před Hrdinu Trubač, ale neuspěl, posléze z dorážky netrefil ideálně míč aktivně hrající Kanakinama.
Zbrojovka se dočkala kýženého vedení přesně po hodině hry. Znovu u toho byl útočník z Burundi, který chytrým centrem z pravé strany poslal přízemní bochánek za hostující obranu a nikým nehlídaný Vašulín dopravil míč do sítě. Čtvrtou trefou v ligové sezoně dorovnal v tabulce nejlepších střelců slávistické duo Chytil, Nowak.
Trenér Východočechů Horejš, jenž za Zbrojovku hrával, se snažil oživit hru hned trojím střídáním. Hru rozhýbal především svými centry Vlkanova, pevná brněnská defenziva si však dokázala poradit. Hradec měl v závěru převahu, zkusil si vynutit maximální tlak, jenže vše skončilo pouze u náznaků a ošemetných centrů. K tutovce se hosté nedostali.
Zbrojovka Brno – FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Zbrojovka Brno – FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Branka: 60. Vašulín. Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Dohnálek – Zelinka (video). ŽK: Svědík (trenér Zbrojovky). Diváci: 7714.
Zbrojovka: Hrdina – Klíma, Vedral (80. Dante), Kaká – Zmrhal, Ševčík (66. Čavoš), Janetzký, Penxa – Vachoušek (84. Granečný) – Vašulín (80. Velich), Kanakimana (66. Vaníček). Trenér: Svědík.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Mielke – Ludvíček (65. Umar), Darida, Dancák (65. Valenta), Horák – Trubač (79. Neto), Slončík (65. Vlkanova) – Van Buren. Trenér: Horejš.
Jablonec sahal po výhře, má bod
V bojovném prvním poločase si obě mužstva vypracovala po jedné gólové šanci. Nejdřív zahrozili domácí, v 27. minutě skončila Lischkova hlavička na břevně. Do vedení ale šli Severočeši, když se z poslední akce úvodního dějství po závaru před bránou prosadil ze vzduchu Cedidla. Čtyřiadvacetiletý obránce zaznamenal třetí gól a už po pátém zápase si vytvořil střelecké maximum v jedné ligové sezoně. Prosadil se navíc i ve 2. předkole Konferenční ligy na hřišti Varaždínu.
Po změně stran pokračoval nervózní průběh plný osobních soubojů, které několikrát vyústily ve strkanice mezi hráči. Klokani nebyli v ofenzivě nebezpeční, přesto se jim podařilo vyrovnat. V 65. minutě Lischka ve vápně soupeře z bezprostřední blízkosti hlavičkou nastřelil Jawovu ruku a sudí Zaoral po dlouhé poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop. Míč si vzal kapitán Čermák a s přehledem proměnil i svou druhou penaltu v ligovém ročníku.
Domácím vstřelená branka pomohla a zvýšili svou aktivitu, znovu ale mohlo udeřit na druhé straně, v 81. minutě Pavlovič ve vyložené pozici netrefil hlavou bránu. O chvíli později Frühwald vytáhl zákrok zápasu po Lischkově nešťastné teči po standardní situaci.
Ve třetí minutě nastavení se Černý prodral po levé straně a souhru domácích střídajících hráčů mohl zakončit Mirvald, který trefil břevno. Trenér Bohemians Veselý tak ve svém 150. ligovém utkání v roli hlavního kouče na vítězství nedosáhl.
Bohemians Praha 1905 – FK Jablonec 1:1 (0:1)
Bohemians Praha 1905 – FK Jablonec 1:1 (0:1)
Branky: 70. Čermák z pen. – 45.+2 Cedidla. Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Marek – Adam (video). ŽK: Javorček, Lischka, Kareem, Mirvald – Cedidla. Diváci: 5427.
Bohemians: Frühwald – Kareem, Lischka, Kadlec – Havel, Čermák (87. Černý), Smrž (64. Pilař), Javorček (64. Mirvald) – Květ, Matoušek (77. Zeman) – Almási (87. Krobot). Trenér: Veselý.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Pavlovič, Novák – Čanturišvili, Sedláček, Okeke (90. Horák), Sláma - Suchan (46. Hollý, 90. Souček), Chramosta (58. Alioum) – Růsek (58. Jawo). Trenér: Kozel.
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