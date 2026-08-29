První výhru v první lize vybojovali fotbalisté Artisu Brno, kteří zvítězili v Pardubicích 2:1. Ve druhém sobotním zápase 6. kola porazila Zbrojovka Brno na svém stadionu Zlín 3:2. V Ostravě udolal Baník gólem Míčka v nastaveném času prvního poločasu Olomouc.
Artis otočil zápas
Pardubice hned první vážnější šanci v 16. minutě využily. Brněnský Pojezný, který Artis v týdnu posílil z ostravského Baníku, nedokázal odvrátit centrovaný míč. Godwin se v pokutovém území uvolnil a připravil palebnou pozici Samuelovi. Jeho ránu ještě brankář Stoppen vyrazil, ale dobíhající Boledovič už snadno dopravil míč do prázdné branky a připsal si druhý gól v ligové sezoně.
Náskok Východočechů mohl zvýšit Samuel, ale hlavou zblízka zakončil kousek nad břevno. Na druhé straně Fomba v nadějné pozici o hodně přestřelil a Glossoa si po průniku do šestnáctky vysloužil jen žlutou kartu za filmování.
Artis mohl vyrovnat hned po přestávce. Komljenovic se ocitl úplně sám před gólmanem, jenže Neuman včas vyběhl a výborným zákrokem těsný náskok domácím uhájil. Pardubičtí byli ve druhém dějství až příliš pasivní. Výjimkou byla šance Hlavatého, s jehož střelou si Stoppen poradil.
Hosté udeřili po zdařilé kombinaci. Ndiaye přenesl hru do křídla na Glossou, který odcentroval přesně do pokutového území a volný Alégué pohotovou střelou z voleje vyrovnal. Pro posilu z Jablonce šlo o první ligový gól za Artis.
Až poté domácí zase ožili a střídající Drchal trefil tyč. Hosté byli produktivnější a vůbec poprvé po svém postupu do nejvyšší soutěže se ujali vedení. Labík se dostal k odraženému míči a prudkou ranou překonal Neumana, svého nedávného spoluhráče z Karviné. V sezoně nejvyšší soutěže se prosadil poprvé. Nováček už první vítězství mezi elitou uhájil, Pardubice doma v lize čtyřikrát po sobě nevyhrály a mají jediný bod. Artis už čtyři.
FK Pardubice – Artis Brno 1:2 (1:0)
FK Pardubice – Artis Brno 1:2 (1:0)
Branky: 16. Boledovič – 72. Alégué, 83. Labík. Rozhodčí: Volek – Paták, Bělák – Kvítek (video). ŽK: Hlavatý, Godwin, Traoré – Glossoa. Diváci: 2420.
Pardubice: Neuman – Trédl, Noslin, Traoré (86. Mahuta) – Godwin, S. Šimek (73. Botos), Jelínek, Boledovič – Hlavatý (86. Tanko) – Samuel (58. Drchal), Smékal (73. Vinícius). Trenér: Trousil.
Artis: Stoppen – Glossoa (80. Harazim), Plechatý, Pojezný, Preisler (46. Fully) – Carlén (46. Petrák), Labík – Fomba, Komljenovic (63. Pospíšil), Papalelé (46. Alégué) – Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Zbrojovka rozhodla v nastavení
Úvodní krátkou aktivitu Zlína přerušila rychlá akce Zbrojovky, kdy se míč po přetaženém centru vrátil před branku a Černín musel odvracet před Vašulínem gólovou hrozbu. Velký nápor domácích tím ale neodstartoval, hosté čelili aktivitě Brňanů pohyblivou obranou na vlastní polovině, z níž se žádné šance Zbrojovky neurodily.
To platilo až do 23. minuty, kdy defenzivu hostů otevřela rychlá a přesná akce domácích. Po levé straně pláchl Vaníček, přesně nacentroval před branku, kde tísněný Vašulín přes nohu překonal Dostála.
Hra Zbrojovky získala lehkost, její hráči převyšovali soupeře především kombinačně a dále hledali skuliny v soupeřově obraně. Zlín se na dostřel Hrdinovy branky dostal až na konci prvního poločasu, ale ani on si nevypracoval gólovou příležitost.
Zápas plný osobních soubojů dostal zápletku po necelé hodině hry. Dlouhý aut Zlína propadl k zadní tyči a zblízka jej do sítě dorazil Fukala. Obránce Zlína tak oslavil 150. ligový start prvním gólem v sezoně.
Radost hostů však netrvala dlouho. Po rychlé akci na pravé straně nacentroval Čavoš, na malém vápně byl na dorážku do sítě připraven Vašulín, ale před brněnským kanonýrem si ve snaze zamezit skórování srazil míč do vlastní sítě Kopečný.
Zlín tak v naději na první ligové body musel opět dotahovat jednobrankové manko, posílil ofenzivu a převzal iniciativu. Jenže brněnská obrana byla stále dobře zformovaná a držela hostující hráče dost daleko od své branky. V 78. minutě po krátkém průniku vypálil těsně pod hranicí pokutového území střídající Appiah nad břevno.
V 86. minutě Zlín svůj tlak zužitkoval, na rohový kop si nejvýše vyskočil Černín a hlavičkou nedal Hrdinovi šanci. V nejvyšší soutěži skóroval po skoro čtyřech měsících. Brňané se ještě pokusili strhnout výhru na svojí stranu a za snahu byli odměněni. Po obléhání Dostálovy branky zamířil přesně stoper Vedral a rozhodl o výhře nováčka. V lize se prosadil premiérově. Těsně před koncem byl za faul na unikajícího Saala vyloučen hostující Hellebrand.
Zbrojovka Brno – FC Zlín 3:2 (1:0)
Zbrojovka Brno – FC Zlín 3:2 (1:0)
Branky: 23. Vašulín, 58. vlastní Kopečný, 90.+3. Vedral – 58. Fukala, 86. Černín. Rozhodčí: Bohata – Šůma, Volf – Ochotnický (video). ŽK: Svědík (trenér) – Kopečný, Appiah. ČK: 90.+10 Hellebrand (Zlín). Diváci: 7183.
Zbrojovka: Hrdina – Klíma, Vedral, Kaká, Dante – Čavoš, Janetzký (80. Zmrhal) – Vachoušek (70. Saal), Langer (70. Penxa), Vaníček (56. Rymarenko) – Vašulín (80. Velich). Trenér: Svědík.
Zlín: Dostál – Kopečný (70. Petruta), Černín, Kolář, Fukala – Nombil, Mukuba (80. Fojtů) – Pišoja, Ulbrich (76. Hellebrand), Cupák (46. Appiah) – Poznar (46. Šmiga). Trenér: Červenka.
Baník přišel o Gninga, ale má tři body
Náboj duelu od startu nechyběl. Největší vzruch však na dlouho přinesl ošklivý a smolný moment domácího útočníka Abdallaha Gninga, který si ve 14. minutě při dopadu na zem v olomouckém vápně bez cizího zavinění nešťastně zlomil nohu. V nemocnici se podrobil operaci zlomeného bérce. Místo něj přišel na trávník osmnáctiletý Škrkoň, jenž ve středečním 2. kole domácího poháru vstřelil při výhře 9:0 na hřišti divizní Sparty Brno sedm branek.
Utkání mělo atmosféru, tempo, bojovnost i spád, ale dlouho chyběly šance. Až ve 28. minutě se domácím mohla zle vymstít nedůslednost Sinjavského, který si před vlastním pokutovým územím nechal vypíchnout balon a po krátkém obléhání ostravského vápna Sejk z malého vápna orazítkoval břevno.
To byla největší příležitost prvního poločasu. Ale jediná branka padla z úplně jiné situace, která tolik gólová nebyla. Už v nastaveném čase se do odraženého balonu z 20 metrů opřel Míček a jeho projektil zapadl přesně k tyči Koutného brány. Devatenáctiletý stoper se v pátém ligovém startu dočkal premiérového zásahu.
Druhou půli znovu rozproudil Míček, jeho průnikovou přihrávku na hraně ofsajdu převzal Škrkoň a podruhé překonal Koutného. Ale branka neplatila kvůli těsnému postavení mimo hru.
Sigma pak měla mírnou územní převahu, podobně jako v prvním poločase se však do střeleckých příležitostí nedostávala a Ostrava její kombinaci rozbíjela s úspěchem už před vápnem. Dvacet minut před koncem se po rohu probil k hlavičce Lurvink, jenže zamířil vedle. Velká možnost k vyrovnání přišla až 10 minut před koncem: Janošek zamířil křížně k tyči, ale Jedlička míč vytáhl rukou ven a zachránil tři body pro Baník.
Ostrava prohrála jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a doma s Olomoucí čtyřikrát po sobě neprohrála, navíc bez inkasované branky.
Baník Ostrava – Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Baník Ostrava – Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Branka: 45.+1 Míček. Rozhodčí: Radina – Hájek, Brázdil – Adámková (video). ŽK: Kubala, R. Skuhravý (trenér) – Ghali. Diváci: 10.122.
Ostrava: Jedlička – Skyba, Nogha, Míček – Holzer (71. Musák), Kohút (46. Bewene), Boula, Kubala (71. Traoré), Sinjavskij – Gning (15. Škrkoň), Jurečka (85. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý, Lurvink – Ghali (90.+4 Šíp), Baráth, Beran (69. Krivak), Ekeroth (69. Hadaš) – Janošek, Sejk (78. Mikaelsson), Tkáč (46. Soldo). Trenér: Hapal.