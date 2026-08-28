Kozel: Jsem pyšný na tým. Myslím, že jsme byli lepší než Rangers

Trenér Jablonce Luboš Kozel byl po postupu do hlavní fáze Konferenční ligy pyšný na svůj tým. Podle jeho názoru byli Severočeši v odvetě závěrečného 4. předkola lepší než slavní Rangers, což je známka velmi dobrého výkonu. Jablonec zvítězil 1:0 po prodloužení a díky penaltovému rozstřelu postoupil.
Jablonečtí si přivezli ze Skotska nadějnou porážku 0:1. Manko ve druhém poločase smazal Vachtang Čanturišvili, následné prodloužení nerozhodlo. V rozstřelu Rangers dvakrát zaváhali a rozhodující penaltu proměnil zkušený Jan Chramosta.
„Samozřejmě jsem spokojený a pyšný na tým. Jsem rád, že se ukázalo, co jsem tady říkal před zápasem. Že věřím tomu, že jsme schopni podat lepší výkon než v Glasgow a soupeři to znepříjemnit. Myslím, že jsme to po celý zápas splnili,“ řekl Kozel.
Jablonec hraje poháry poprvé od sezony 2021/22, kdy se představil ve skupině Konferenční ligy ještě pod vedením Petra Rady.
„Nevím, jestli říct, že jsme byli ti šťastnější. Nebo možná ti, co jsme to chtěli víc. Prostě se to povedlo. Všechno do sebe správně zapadlo a je z toho postup, jehož si nesmírně vážím. Jsem nesmírně hrdý na mužstvo, jak to odpracovalo. Všichni tam nechali všechno. Myslím, že jsme byli lepší než Glasgow Rangers, což je známka toho, že výkon byl velmi dobrý,“ uvedl Kozel.
Jeho tým přitom v minulé sezoně prohrál finále domácího poháru s Karvinou a do Evropy se dostal až jako pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze Slezany vyloučila a posunula nasazení českých klubů.
Severočeši před Rangers v předkolech vyřadili Varaždín a RFS Riga. „Prošli jsme si to nakonec tou těžší cestou. Po zkaženém konci loňské sezony jsme to znova nastartovali a vytvořili tým, který táhne za jeden provaz. Teď nás čekají krásné zápasy a velmi těžký podzim. Ale přesně takové zápasy chceme hrát. Pro klub je to důležité i z ekonomického hlediska,“ vyzdvihl Kozel.