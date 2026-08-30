Liberec v 6. kole první ligy porazil doma v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2:0. Hosté už od šesté minuty hráli bez vyloučeného Františka Čecha. Slovan neprohrál popáté z dosavadních šesti kol a v tabulce je druhý o bod za obhájcem titulu Slavií, která v derby vyhrála na Spartě 3:0. Plzeň po čtvrtečním postupu do Evropské ligy doma překvapivě ztratila body za remízu 1:1 se Slováckem. Na pohárový skalp Rangers nenavázal ani Jablonec, který prohrál v Teplicích 0:2.
Hradec se v nejvyšší soutěži se představil po třech týdnech, minulá dvě kola si kvůli pohárům nechal odložit. Do ligového ročníku vstoupil ziskem sedmi bodů z úvodních tří kol, plán na prodloužení neporazitelnosti ale dostal trhliny už v šesté minutě.
Stoper Čech fauloval unikajícího Hodouše, jenž by jinak postupoval sám na branku, a rozhodčí Vokoun ho rovnou vyloučil. Kušej krátce nato z přímého kopu zahrozil, brankář Zadražil ale včas zakročil. Nepřekonal ho ani Faye.
Domácí se dočkali až ve 42. minutě. Kušej místo signalizovaného centru do vápna poslal míč na nikým nehlídaného Maška, jenž překonal vyběhnutého Zadražila. Dvaadvacetiletý útočník skóroval ve druhém kole po sobě, minule rozhodl o výhře 1:0 ve Zlíně.
Po necelé hodině hry Maškovu hlavičku zastavil na brankové čáře van Buren, z dorážky Hodouš zamířil vedle. V 77. minutě přišel na trávník Mikula, liberecký obránce 300. startem v lize vstoupil do Klubu legend.
Liberec nakonec kýženou pojistku přidal. Kayondo se v 90. minutě po přihrávce od střídajícího Juliše opřel z hranice vápna do míče a přesnou ranou do horního rohu branky stanovil konečný výsledek.
Slovan v lize zdolal Hradec po dvou prohrách 0:1 a před vlastními diváky po čtyřech utkáních. Severočeši doma v ligové sezoně získali jen čtyři z celkových 13 bodů.
Slovan Liberec – FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Slovan Liberec – FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Branky: 42. Mašek, 90. Kayondo. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Pfeifer – Adámková (video). ŽK: Mikula – Čihák, Dancák, Umar, Vízek (mimo hřiště). ČK: 6. Čech (Hradec). Diváci: 4820.
Liberec: Koubek – Koželuh (77. Mikula), Drakpe, Hůlka, Kayondo – Hodouš (87. Juliš), Masopust (78. Lexa), Stránský (46. Dulay), Faye, Kušej (65. Bužek) – Mašek. Trenér: Fodrek.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček (46. Mielke), Valenta (59. Dancák), Darida (76. Abajas), Horák – Trubač, Slončík (46. Vlkanova) – Van Buren (59. Umar). Trenér: Horejš.
Plzeň po postupu v pohárech doma v lize znovu klopýtla
Trenér Kováč, který před týdnem nahradil odvolaného Martina Hyského, udělal oproti čtvrtečnímu utkání s Crvenou zvezdou čtyři změny v základní sestavě.
Šanci od začátku dostali Sojka, Ladra, Kabongo a jedna ze dvou nejnovějších posil, pravý bek Gabriel. Už v 15. minutě musela Viktoria vynuceně střídat, Spáčil v souboji s Horským upadl na kotník a pro zranění ho nahradil Prebsl.
Západočeši se v první půlhodině nemohli dostat do tempa a překvapivě nebezpečnější bylo Slovácko. Ve 20. minutě vyslal z hranice vápna technickou střelu Trávník a gólman Viktorie Wiegele se musel hodně natahovat, aby balon mířící k tyči vyrazil.
Až pak začali hrozit i domácí. V 29. minutě si na centr z rohového kopu naběhl na přední tyči Dweh, brankář Heča ale jeho pokus vyrazil. V závěru první půli zblokoval Gabrielovi zakončení stoper Slončík a následná Kabongova dorážka skončila těsně vedle.
Kováč po přestávce hned třikrát prostřídal a jeho svěřenci přece jen přidali. Červ však v 51. minutě po narážečce trefil jen boční síť a chvíli nato Heča vyrazil Aduův přízemní pokus. Neprosadil se ani v 59. minutě Doski.
Pět minut nato už favorit vedl. Ladra z přímého kopu ze strany vystřelil na přední tyč a zaskočil gólmana Heču, který si na balon sáhl, ale v cestě do sítě mu nezabránil. Devětadvacetiletý záložník skóroval poprvé v sezoně.
Domácí pak měli několik velkých šancí na pojištění náskoku. Střídající Souaré ale v 74. minutě v ideální pozici přestřelil, podobně se za chvíli vedlo i Aduovi. A Slovácko za to favorita ztrestalo.
V době, kdy sudí Jan Beneš usoudil, že Ladra příliš protahoval střídání a na základě nového pravidla nechal Viktorii minutu o deseti, po narážečce s Trávníkem propálil Wiegeleho střídající Ndubuisi.
V 85. minutě dostal Kostadinov za zákrok na Červa druhou žlutou kartu, Viktoria už ale krátkou přesilovku nevyužila. Se Slováckem v lize potřetí za sebou ztratila body a z pěti ligových zápasů má jedinou výhru.
Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 1:1 (0:0)
Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 1:1 (0:0)
Branky: 64. Ladra – 82. Ndubuisi. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Zoufalý – Kocourek (video). ŽK: Kabongo, Doski, Dweh, Červ – Trávník, Kostadinov, Šviderský, Ndefe, Stojčevski, Slončík, Heča. ČK: 85. Kostadinov. Diváci: 9359.
Plzeň: Wiegele – Gabriel (46. Memič), Dweh, Spáčil (15. Prebsl), Doski – Hrošovský, Červ – Sojka (46. Souaré), Ladra (80. Pirgič), Kabongo (46. Višinský) – Adu. Trenér: Kováč.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Stojčevski – Ndefe (90. Sosseh), Kostadinov, Trávník, Šviderský (79. Blahút) – Havlík, Juroška (58. Vorlický) – Horský (79. Ndubuisi). Trenér: Jelínek.
Jablonec prohrál v Teplicích a přišel o stoprocentní bilanci
Hosté měli v nohách čtvrteční prodloužení proti Rangers, únava na nich ale nebyla znát. Trenér Kozel udělal hned sedm změn v základní sestavě a jeho svěřenci od úvodu diktovali tempo.
První střelu si ale připsal až v 34. minutě domácí Lukáš Mareček, brankář Mihelak jeho ránu z dálky vyrazil. Těsně před pauzou minul z nadějné pozice hlavou Alioum, který si odbyl premiéru v jabloneckém dresu.
Obraz hry se příliš nezměnil ani po přestávce. V 54. minutě domácí gólman Trmal jen s obtížemi vytáhl na roh Ahlovu skákavou střelu.
Stejný hráč o chvíli později připravil na malém vápně vyloženou šanci pro Zorvana, ten ale z mírného záklonu nedokázal poslat míč na bránu.
Jablonec v úvodních třech kolech inkasoval jediný gól a také dnes byla jeho obrana dlouho velmi pozorná. Domácí se dostávali pouze ke střelám z dálky, tak jako v 72. minutě Fortelný, jehož ránu pod břevno zneškodnil Mihelak.
Až v 80. minutě Vientiess přetaženým centrem našel ve vápně střídajícího Autu a ten netypicky hlavou poslal míč ke vzdálenější tyči. Nigerijský útočník dal třetí gól v ligové sezoně a dotáhl se na nejlepšího střelce mužstva Lukáše Marečka.
O osm minut později Pulkrab po rychlém brejku vybídl k zakončení Radostu, jenž se sám před Mihelakem nezmýlil a zvýšil. Teplice v lize zdolaly Jablonec po sérii pěti porážek.
FK Teplice – FK Jablonec 2:0 (0:0)
FK Teplice – FK Jablonec 2:0 (0:0)
Branky: 80. Auta, 88. Radosta. Rozhodčí: Pechanec – Matoušek, Ratajová – Zelinka (video). ŽK: L. Mareček – Okeke, Novák, Kozel (trenér). Diváci: 4208.
Teplice: Trmal – Bílek (70. Švanda), Vientiess, Večerka, Riznič – L. Mareček, Fortelný – Radosta (89. Jakubko), Čermák (59. D. Mareček), Hopi (59. Auta) – Pulkrab (89. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Pavlovič, Novák, Sobol – Sedláček, Okeke (82. Vecheta) – Ahl (82. Chramosta), Zorvan (60. Suchan), Alioum (60. Čanturišvili) – Jawo (70. Růsek). Trenér: Kozel.